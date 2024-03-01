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استشهاد طفل بسبب المجاعة في شمال غزة (فيديو)

3/1/2024 2:28:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الطفل أحمد حجازي بسبب سوء التغذية والمجاعة في شمال قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس الخميس استشهاد 13 طفلا بسبب المجاعة وسوء التغذية في شمال القطاع.

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