استشهاد طفل بسبب المجاعة في شمال غزة (فيديو)
التاريخ
3/1/2024 2:28:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الطفل أحمد حجازي بسبب سوء التغذية والمجاعة في شمال قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس الخميس استشهاد 13 طفلا بسبب المجاعة وسوء التغذية في شمال القطاع.
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