كتائب القسام تعد بالكشف عن مصير 3 أسرى إسرائيليين

كتائب القسام تعد بالكشف عن مصير 3 أسرى إسرائيليين
التاريخ
3/1/2024 2:28:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- نشر مقطع فيديو بعنوان "ماذا تعتقدون؟"، مؤكدة أنها ستكشف الليلة مصير 3 أسرى إسرائيليين كانت أعلنت فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم.
وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رجح أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة للاحتلال على قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الكتائب فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.
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