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16 مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها 193 شهيدا خلال 24 ساعة

3/1/2024 2:28:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 30.2 ألف شهيد، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 71.3 ألفا، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في القطاع المحاصر الجمعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 147، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30228 شهيدا و71377 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدا و920 إصابة خلال 24 ساعة ماضية.

وقال القدرة إن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات"، حيث "يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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