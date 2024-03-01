أردوغان عن النظام الدولي بعد حرب غزة: فقد معناه ولم يعد أكثر من شعار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الجمعة، أن ما يحدث في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية "حتمًا ليس حربًا بل عملية إبادة جماعية".
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة في مدينة أنطاليا جنوب تركيا.
وأشار أردوغان أن القوى الغربية الداعمة لإسرائيل بشكل غير مشروط تعتبر شريكة في إراقة الدماء بغزة عبر سياساتها المنافقة.
وقال: "لم يُقتل في غزة الأطفال والنساء والمدنيون بوحشية فحسب بل تم أيضًا القضاء على ثقة مليارات الناس في النظام الدولي والعدالة والقانون".
وشدد أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسد دينه للشعب الفلسطيني إلا بإقامة دولة فلسطين.
وأكد أن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أمر لا بد منه، وأبدى استعداد تركيا لتحمل المسؤولية بما في ذلك المشاركة في آلية ضامنة.
وانتقد الرئيس التركي النظام الدولي الحالي الذي "فقد معناه ولم يعد أكثر من شعار"، ويفتقر للمفاهيم الأساسية مثل التضامن والعدالة والثقة ولا يستطيع الوفاء بالحد الأدنى من مسؤولياته.
وأردف: "من واجبنا تجاه شعبنا والإنسانية جمعاء أن نصدح بما نراه صوابا". (الأناضول)
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