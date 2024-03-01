ارتفاع ضحايا مجزرة النابلسي في غزة إلى 115 شهيدًا

ارتفاع ضحايا مجزرة النابلسي في غزة إلى 115 شهيدًا
التاريخ
3/1/2024 2:28:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) غزة - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، وصول 3 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشالهم من منطقة دوار النابلسي على شارع الرشيد في غزة.
وأوضح أن ضحايا مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الخميس، ارتفع إلى 115 شهيدا و760 جريحا. -(بترا)
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