الجفاف وسوء التغذية يهددان آلاف الأطفال والنساء شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) غزة- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع المواطنين.
وأشار القدرة في تصريح صحفي اليوم، إلى أن آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضى والمسنين شمال غزة معرضون للموت نتيجة الجفاف وسوء التغذية.
وطالب الأمم المتحدة بالتحرك فورًا، بكل السبل، لمنع الكارثة الإنسانية في شمال غزة. -(بترا)
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