100 مليون دينار حجم مشاريع صندوق الطاقة في 9 أعوام

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

عمان- قال الرئيس التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة د. رسمي حمزة إن "إجمالي حجم المشاريع التي نفذها الصندوق في تسعة أعوام، منذ انطلاقه في العام 2015 وحتى نهاية العام الماضي، ناهز ما يقارب 100 مليون دينار".

وأكد حمزة في مقابلة خاصة مع "الغد" أن الصندوق أنهى إعداد إستراتيجية جديدة للأعوام 2024-2030 تتناغم مع تحقيق الأهداف الوطنية الشاملة لتحقيق انتقال طاقي وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2030 وإستراتيجية قطاع الطاقة.

وقال حمزة إن "العام الماضي حقق نجاحات تم من خلالها إحداث أثر واضح في سوق قطاع الطاقة وزيادة حجم العمالة في شركات القطاع وبنفس الوقت أحدث تفاعلا بين القطاع المصرفي والمواطنين خصوصا من خلال برنامج القطاع المنزلي".

كما تمكن الصندوق من إحداث توجه نحو الاستدامة في القطاعات المستهلكة مثل القطاع الصناعي والمباني الحكومية وهو من أهم أهداف الصندوق وبحجم عمل يتجاوز 20 مليون دينار سنويا لتحقيق هدف التحول الطاقي الشامل وتحقيق الأهداف الوطنية في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والاستمرار في تحقيق إحداث أثر مادي مباشر على المواطنين من خلال خفض كلف الطاقة وأيضا دمجهم في عملية التحول الطاقي.

إستراتيجية جديدة

أوضح حمزة أن الصندوق صمم إستراتيجية للأعوام 2024-2030 أهدافها العامة ورؤيتها تتناغم مع تحقيق الأهداف الوطنية الشاملة لتحقيق انتقال طاقي وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2030 وإستراتيجية قطاع الطاقة.

وبين أن الصندوق يعمل على مشروع تفعيل شركات خدمات الطاقة ESCOs بالتعاون مع المؤسسات التمويلية بهدف تفعيل سوق ترشيد الطاقة في المباني العامة والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني إذ وقع الصندوق أخيرا مذكرة تفاهم للتعاون مع الصندوق الكندي خلال فعاليات قمة المناخ COP28 التي عقدت في دبي أواخر العام الماضي.

ويعد صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وأنشأ بمقتضى المادة (12) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، وتم إصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 تبعا للقانون نفسه؛ حيث بدأ العمل منذ ذلك الوقت.

وبناء على ذلك يقوم الصندوق بإجراء دراسات وتصميم للنوافذ التمويلية للبرامج والمشاريع التي تهدف إلى استغلال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لتشمل معظم القطاعات في المملكة.

وتنبثق خطة الصندوق الإستراتيجية من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2015، والخطة الإستراتيجية العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحيث تتلخص أهدافها الإستراتيجية الشاملة في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 31 % في توليد الكهرباء للمملكة بحلول عام 2030.

وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع القطاعات بنسبة 9 % بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 31 % بحلول ذلك العام، بالإضافة إلى التوسع في زيادة نسبة انتشار السخانات الشمسية على المستوى الوطني.

رؤية التحديث الاقتصادي

وأوضح حمزة أنه تناغما مع أولويات ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت الخطة الإستراتيجية للصندوق عدة برامج ومشاريع لدعم أهم القطاعات ذات التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني وتخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية القطاع الخدمات، وذات التأثير المباشر على المواطنين مباشرة.

وتشمل هذه القطاعات، القطاع المنزلي، القطاع الصناعي القطاع السياحي، قطاع التعليم، (المدارس)، قطاع المباني الحكومية والعامة للبلديات والمراكز الصحية، وقطاع دور العبادة، إضافة إلى القطاع الزراعي وقطاع الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مجالات التدريب والتطوير وبناء القدرات في دعم 2 مليون مواطن في 9 سنوات بمجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتمكن الصندوق خلال السنوات التسع الماضية وفقا لحمزة من دعم 2 مليون مواطن من خلال برامجه سواء بأنظمة خلايا طاقة متجددة أو سخانات شمسية، إضافة إلى تحقيق وفر في استهلاك الطاقة من خلال المشاريع التي نفذها خلال الفترة المذكورة بما يعادل 75.3 جيجا واط ساعة سنويا.

وفي القطاع المنزلي، تمكن الصندوق من تركيب 33 ألف سخان شمسي منها 3600 سخان العام الماضي 8440 نظام طاقة متجددة منها 3200 نظاما العام الماضي و 206 ألف لمبة موفرة بالتعاون مع 200 جمعية تمويلية.

وبلغت كلفة المشاريع العام الماضي وحدة نحو 14 مليون دينار قدم منها الصندوق منحت بقيمة 6.5 مليون دينار والباقي تم تمويله من خلال نوافذ تمويلية مختلفة.

ويعد القطاع المنزلي القطاع الثاني لاستهلاك الطاقة النهائية حسب التوزيع القطاعي، إذ يستهلك ما يقارب 1520 ألف طن مكافئ نفط بنسبة مئوية تصل إلى 25 % لعام 2021، حسب ما ورد في ميزان الطاقة وفقا للوزارة.

وتضمنت الخطة الإستراتيجية للصندوق برنامج دعم القطاع المنزلي وذلك من خلال تمويل برامج استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في تخفيض استهلاك الطاقة النهائية في هذا القطاع.

خفض الانبعاثات ودعم القطاعات الإنتاجية

وأشار حمزة إلى أن المشاريع ساعدت في تحقيق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 97 ألف طن سنويا فيا بلغت قيمة الوفر المتحقق من كل المشاريع نحو 16.8 مليون دينار.

قطاعيا، أنجز الصندوق خلال مدة عمله أنظمة شمسية لنحو 183 مزرعة، و15 مؤسسة عامة و602 نظاما شمسيا لدور عبادة بما يعادل 9 % من هذه المنشآت في المملكة، و29 بلدية.

أما فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد شارك في البرنامج المخصص لها 100 مصنع إذ تم إعداد دراسات تدقيق طاقي لـ46 مصنعا و30 فندقا، وبرامج كفاءة طاقة لـ 12 فندقا، كما تم تنفيذ دراسات تدقيق طاقي لـ 24 منشأة حكومية وفي القطاع الصحي تم تركيب أنظمة شمسية لـ 14 مركزا صحيا.

وحول قطاع المدارس تم تركيب أنظمة شمسية لـ 136 مدرسة ضمن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني للمدارس إلى جانب استبدال 45.097 لمبة موفرة، وتركيب سخانات شمسية لبعض المدارس وصيانة مباني مدارس أيضا.







الرئيس التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة د.رسمي حمزة