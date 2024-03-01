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نفقد أميركا

3/1/2024 2:28:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت ناحوم برنياع - 1/3/2024

بخلاف الانطباع الذي يمكن أن يؤخذ من تقارير وسائل الإعلام، لا توجد الآن بشائر في المفاوضات على تحرير المخطوفين. المظهر في جهة والجوهر في جهة أخرى: في ما يتعلق بالمظهر، كل الشركاء في المفاوضات بذلوا جهدا هذا الأسبوع. الرئيس بايدن قال إنه يأمل أن يتحقق اتفاق حتى يوم الاثنين؛ إسماعيل هنية قال إنه حرصا على الشعب الفلسطيني اختارت حماس إبداء المرونة؛ إسرائيل بعثت بوفد إلى قطر لمواصلة الاتصالات؛ الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر آل ثاني بثا تفاؤلا حذرا.
كل واحد تحدث إلى جمهوره: بايدن تحدث إلى المسلمين في ولاية ميشيغان الذين يهددون بطرده من البيت الأبيض، هنية تحدث إلى العالم العربي، وكذا إلى السكان في الضفة وفي غزة الذين يطالبون بوقف القتل والمعاناة؛ السيسي وآل ثاني أرادا أن يذكرا الجميع، بما في ذلك الإدارة الأميركية، من يستحق الثناء؛ وحكومة إسرائيل، كعادتها، تحدثت بعدة أصوات.
عمليا، يشعر السنوار بأن بوسعه أن يسمح لنفسه بمزيد من التمديد: لديه ذخائر في اليد، وهو لا يسارع إلى التخلص منها. يحتمل أنه ما يزال لديه الأمل في أن تشتعل النار التي أضرمها إلى حرب كبرى، إقليمية، حرب تضعه في التاريخ الإسلامي إلى جانب صلاح الدين.
نتنياهو هو الآخر يشعر بأن بوسعه أن يمدد الحال أكثر. فهو يعرف بأن الثمن السياسي والأمني للصفقة باهظ جدا. وهو لا يسارع إلى دفعه. وأساسا لا يريد أن يسجل الثمن على اسمه.
الوفد الذي سافر إلى قطر تلقى تفويضا بالبحث في عناصر المساعدات الإنسانية، وليس أكثر من هذا. المستوى الفني ليس أكثر. ليس منه سيأتي الخلاص.
كل شيء يتوقف عن السير، باستثناء الساعتين اللتين تنصبان أمامنا -ساعة حياة المخطوفين وساعة رمضان. دقهما ينذر بالشر. هذا لا يعني أنه إذا لم يتحقق اتفاق في الأسبوع الذي أمامنا، كل شيء ضائع، والمخطوفون سيتركون لمصيرهم يموتون، وفي المناطق ستبدأ انتفاضة ثالثة -لكن للتأجيل يوجد ثمن، بالدم والنار.
ليس أقل إقلاقا هو الجانب الأميركي. لقد اعتدنا التفكير بأميركا بتعابير عائلية: دور الرئيس هو أن يدعمنا، أن يحبنا، أن يصرخ علينا عند الحاجة. نحن نتلقى السلاح والإسناد الدولي، واليهود يسهمون بأصواتهم في الولايات الأساسية وبالمال لصناديق تمويل الانتخابات. المواجهة يمكن أن تقع فقط عندما نعرض نحن مصلحة أميركية عالمية للخطر، مثلما في الجدالات مع كيسنجر إبان وبعد حرب يوم الغفران، مثلما في حرب سيناء 1956.
الوضع هذه المرة مختلف. هو يبدأ من طريقة الانتخابات المعقدة التي رتبها الأميركيون لأنفسهم. فلما كانت الأصوات في الانتخابات للرئاسة تحصى إقليميا بأن بضع ولايات فقط يكون فيها الفرق بين المرشحين صغيرا، تحسم حقا. إحداها هي ميشيغان، دولة تعيش فيها أقلية إسلامية كبيرة. مثلما في فلوريدا، وهي ولاية أساسية أخرى، يمكن لأصوات اليهود أن تحسم من يكون في البيت الأبيض، هكذا أصوات المسلمين في ميشيغان. في السنوات الأخيرة قام في ميشيغان جيل إسلامي شاب، سياسي جدا، مناهض لإسرائيل جدا. ممثلوه يحتلون مواقع رفيعة المستوى في الحزب الديمقراطي. وقد دعوا المقترعين في الانتخابات التمهيدية إلى الأخذ بخيار "غير ملزم" كاحتجاج على دعم بايدن لإسرائيل في الحرب في غزة.
لقد نجحت الحملة إلى ما يتجاوز التوقعات: 130 ألف مقترع ديمقراطي أيدوها. الصفعة لبايدن دوت على طول وعرض الساحة السياسية. شهدت ليس فقط على صعود لوبي سياسي جديد، ناجع وسام؛ شهدت أيضا على النفور الذي يشعر به الكثير من الأميركيين أمام الصور من غزة. بايدن يحب إسرائيل ويخاف عليها حقا. لكن لا توجد له أي نية لأن يخسر الانتخابات بسببها. هذا تهديد وجودي.
نتنياهو قال هذا الأسبوع إن 80 في المائة من الأميركيين يؤيدون إسرائيل في الحرب. كما أوضح مراسلنا ايتمار آيخنر أن هذه كانت خدعة، تلاعب. 80 في المائة يؤيدون إسرائيل حين يُسألون من تؤيدون إسرائيل أو حماس. هذا لا يعني أنهم يؤيدون استمرار القتال.
لماذا لا يريد بايدن؟ أولا، هجوم واسع على رفح يعرض للخطر حياة قرابة مليونين من السكان ممن نزحوا إلى هناك ويوفر صورا قاسية للتلفزيون وللشبكات الاجتماعية؛ ثانيا، اتساع الحرب في الشمال؛ ثالثا، خطوات استفزازية من اليمين في الحرم، في القدس وفي الضفة.
الموضوع الثالث يستوجب إيضاحا. القرار الأخير ببناء 3 آلاف وحدة سكن أخرى في الضفة علل بالحاجة لمعاقبة حماس في أعقاب عملية الإرهاب. هذا لم يؤثر على حماس بالطبع، لكن إدارة بايدن عرضت مرة أخرى بلا وسيلة حيال نزوات حكومة إسرائيل.
القنصلية الأميركية في القدس مسؤولة عن الضفة. تقاريرها عن أعمال فتيان اليمين ضد العرب قاسية. أقسى منها هي التقارير عن أعمال المنظومة التي بناها سموتريتش، كوزير في وزارة الدفاع. سموتريتش يكافح غالنت، منسق الأعمال في المناطق والشاباك على السيطرة على السكان وعلى المنطقة. وهو يعتزم أن يعين قريبا نائب رئيس إدارة مدنية، رجله، يمسك في يديه كل الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنين اليهود. بن غفير يعمل بطريقته الخاصة، بواسطة الشرطة. كل هذه الخطوات تضر بالأمن، بالإدارة الأميركية وبمكانة إسرائيل في المنظمات الدولية وفي الرأي العام في الغرب على حد سواء. نتنياهو لا يرى لنفسه مفرا غير الانجرار وراء سموتريتش وبن غفير.
شرع الأميركيون بمسيرة تفرض عقوبات على نشطاء اليمين. الأربعة الذين تم اختيارهم هم الأوائل في قائمة متنامية. المسيرة تتطلب وقتا. لاحقا هم كفيلون بأن يصلوا إلى نشطاء مركزيين في أحزاب اليمين.
ماذا يريد بايدن؟ صفقة مخطوفين، وقف نار، مسيرة إعمار غزة، مفاوضات على إقامة دولة فلسطينية وحلف إقليمي حيال إيران، بهذا الترتيب إلى هذا الحد أو ذاك. في البيت الأبيض يعملون على خطابه الذي سيفصل هذه التطلعات. الفكرة الأساس هي خلق محور التفافي لنتنياهو في الرأي العام في إسرائيل ومحور التفافي أبو مازن في المناطق وفي العالم العربي. ولكن ما الذي سيحققه خطاب إذا كانت حتى صفقة مخطوفين تتأخر في المجيء؟

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