Friday, 01 March 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دولتان.. من أجلنا

3/1/2024 2:28:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
كارولينا ليندسمان 1/3/2024
إسرائيل لا تفهم بأن كل شيء تغير. الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان أول شخص فهم ذلك. بعد أسبوعين على هجوم حماس قال: إن "إسرائيل والفلسطينيين لا يمكنهم العودة الى الوضع الذي كان قبل 7 تشرين الأول". وتحدث عن العودة الى حل الدولتين. مرت خمسة أشهر ويبدو أنه في إسرائيل لم يحن الوقت. عالم ما قبل 7 تشرين الأول ذهب مع الريح. ولا توجد أي إمكانية للعودة اليه.
مثل سكارليت اوهارو في مشهد النهاية في فيلم "ذهب مع الريح"، أيضا إسرائيل تسأل: "الى أين سأذهب، ماذا يجب أن أفعل؟"، وهي على ثقة بأنهم ما يزالون مسحورين بها. ومثل ريت باتلر، العالم يرد: "بصراحة، يا عزيزتي، أنا لا أهتم". هكذا هو الامر: كل شيء على حاله، وبعد ذلك في لحظة كل شيء يتغير. ولا توجد عودة الى الخلف. بشكل عام هذا يحدث عندما يقومون بالمبالغة.
حتى "بلاد رائعة"، العظماء لا يعرفون أن العالم لا يسقط امام الاعيبنا العاطفية. لقد اصدروا في هذا الأسبوع مرة أخرى فيلم قصير – جلعاد اردان للاثرياء – فيه يقدمون المواعظ للعالم حول موقفه من إسرائيل. بعد "بي.بي.سي" والجامعات قرروا صنع "لا، لا" يهودية في هوليوود، التي لا تنبس ببنت شفة عن المخطوفين.
لا يمكن مشاهدة هذه المسرحية الهزلية بدون الشعور بالخجل: نحن نواصل التوجه للعالم من موقع الضحية، مع تجاهل مطلق لـ 30 قتيلا في غزة، بينهم 12 طفلا، حتى قبل كارثة أمس والدمار الفظيع، ونفترض أن العالم ما يزال مأسورا بذنبه التاريخي تجاهنا دون الفهم بأن هذا انتهى.
لقد انتهى عهد الكارثة. الآن مساكين العالم هم الفلسطينيون. ليس حماس، لا أحد يشفق على حماس، بل الـ 30 ألف فلسطيني ودمار غزة هو الحدث (ليتساءل بإخلاص كل إسرائيلي الذي يقدم الموعظة لمن نسي الإشارة الى 7 تشرين الأول، كم قتيل فلسطيني مطلوب من اجل أن يشعر بأن هناك طرفا آخر؟).
لا توجد أي إمكانية للعودة الى عالم ما قبل 7 تشرين الأول. العودة الى وهم أن الاحتلال هو مؤقت. والعودة إلى مسرح المفاوضات السياسية في الوقت الذي لا يوجد فيه شريك إسرائيلي وعدم استعداد مطلق للتنازل الجغرافي، أي مفاوضات فقط من أجل اتهام الآخر بافشالها. وحتى لا توجد عودة الى مهزلة إدارة النزاع. ولا عودة الى اقتصاد اللوم بين اليهود والعالم الذي منح الأوائل الحصانة الأخلاقية. كفى، الأمر انتهى. كل فترة توجد لها نهاية. لقد حان الوقت للنضوج.
لكن هذا ينطبق أيضا على العالم الذي يجب عليه أن يدرك بأن إسرائيل لا يمكنها فعل ذلك بنفسها. في السابق ربما كانت لديها احتمالية، الآن لا. بنيامين نتنياهو وبحق كان انتصار اليهودي على الإسرائيلي. واليهودي غير قادر على أن يكون السيد، لا يهم كم سيردد اليمين بأننا نحن السيد. الطلب من إسرائيل أن تنفذ حل الدولتين بنفسها يشبه الطلب من شخص أن قطع عضو في جسده في اعقاب ورم.
العالم يجب عليه فعل ذلك من اجلنا. البريطانيون بدأوا في ذلك، والأوروبيون والأميركيون أيضا يسيرون في هذا الاتجاه. نعم، الاعتراف احادي الجانب بالدولة الفلسطينية. قوموا بتسمية ذلك "برنامج من اجل اشفاء الشرق الأوسط". أنتم قرروا أين ستكون الحدود وحول الحوض المقدس والمستوطنات والترتيبات الأمنية، كل شيء. قوموا بالاعتراف بهذه الدولة.
قوموا بفرض حل علينا. تجاهلوا أصوات المعارضة لدينا. صموا الآذان إزاء أكاذيبنا والاعيبنا وتباكينا. لا تستسلموا. اذهبوا الى النهاية. انقذونا من ألمنا ومن الاحتلال الذي افسدنا وحررونا من السيطرة على الفلسطينيين التي الصابتنا بالجنون، الى درجة أن لا يكون لنا أي خيار. عندها نحن سنعارض ونعارض، لكن في نهاية المطاف سنواجه ذلك. هذا ما نعرف بالضبط كيف نفعله. وفي المستقبل سنشكركم أيضا.

MENAFN01032024000072011014ID1107923653

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث