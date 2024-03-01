حان الوقت لوقف الحرب

أسرة التحرير 1/3/2024

موت عشرات المواطنين الفلسطينيين، أول من أمس، في أثناء توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة يستوجب تحقيقا جذريا ومستقلا، يوضح هل قتلوا بنار الجيش الإسرائيلي، كما يدعي الفلسطينيون أم سحقوا ودهسوا في محاولتهم الاقتراب من شاحنات المساعدات، كما يدعي الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي.

لكن حتى قبل أن تتضح تفاصيل الحدث بكاملها، فإن القتل الزائد يجسد الفوضى التي خلقها الاحتلال الإسرائيلي الجزئي في غزة، بغياب سلطة مدنية تهتم باحتياجات السكان وتسمح بعودتهم إلى المدينة الخربة. إن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح خطة عملية لإدارة القطاع، تتجاوز الإعلانات العابثة عن اكتشاف وتنمية "محافل محلية مع تجربة إدارية"، والمصاعب في ضخ المساعدات للسكان المحاصرين، تبشر بالشر ولن تؤدي إلا إلى مآس إضافية.

وعليه، فإنه حان الوقت لوقف الأعمال الهجومية في غزة، التي على أي حال تدار بوتيرة وبقوى أدنى بكثير. على إسرائيل أن تسعى بسرعة إلى إتمام الصفقة مع حماس، التي عرضها الوسطاء من الولايات المتحدة، مصر وقطر على الطرفين: وقف نار طويل وتحرير سجناء فلسطينيين، مقابل إعادة المخطوفين الإسرائيليين.

إن إنقاذ المخطوفين الذين ما يزالون على قيد الحياة يجب أن يكون الآن في رأس سلم أولويات إسرائيل، حتى لو كان الهدف الطموح "للقضاء على حماس" لم يتحقق في الأيام الـ147 من القتال.

فقد ردت إسرائيل على المذبحة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر في بلدات الغلاف باستخدام قوة غير مسبوقة. قتل الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب نحو 30 ألف فلسطيني، منهم 12.500 طفل وفتى، حسب معطيات وزارة الصحة لحماس (التي لا تبلغ عن مقاتلي المنظمة الذين قتلوا)، ودمر أجزاء واسعة من المدن والقرى في القطاع. حتى لو كان يحيى السنوار ما يزال حيا ويتحكم بالقوات المتبقية له، واضح أن منظمته تعرضت لضربة قاسية، فواضح أيضا، بأن وقف نار في غزة ليس نهاية النزاع، والجيش الإسرائيلي سيكون جاهزا لاستئناف القتال والأعمال المركزة -كما يعمل في الضفة الغربية، في لبنان وفي سورية.

قبل لحظة من تحول غزة إلى الصومال، من الحيوي أن يعاد المخطوفون إلى الديار، السماح للجيش الإسرائيلي بانتعاش حيوي، والبدء بالتحقيق في الإخفاقات وإعادة السكان إلى الجنوب وإلى الشمال. هذا هو الوقت للتوقف.