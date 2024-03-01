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الحرب في أوكرانيا: روسيا تتفوق

3/1/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ميك راين* - (إندبندنت عربية) 17 شباط (فبراير) 2024

واجهت موسكو صعوبة في تغيير مسار الحرب في بداياتها لكنها تتفوق الآن على كييف.
خاضت كل من كييف وموسكو معركة تكيف طوال فترة الحرب في أوكرانيا، في محاولة للتعلم وتحسين فعاليتهما العسكرية. وخلال المراحل الأولى من الغزو، كانت أوكرانيا أفضل من روسيا في هذا المجال. فمع تمكين كييف عن طريق التدفق السريع للأسلحة الغربية، والتهديد الوجودي الذي يفرضه العدوان الروسي، والاستعداد الجيد للهجوم، استطاعت أن تطور طرقاً جديدة للقتال في وقت قصير للغاية.
على النقيض من ذلك، تخبطت روسيا التي كانت أشبه بدب كبير متعجرف ومتثاقل ومفرط في الثقة بأنه سيحقق نصراً سريعاً. وأدت الصدمة المؤسسية الناجمة عن فشل روسيا إلى إبطاء قدرتها على التعلم والتكيف.
ولكن، بعد مرور عامين على بداية الحرب، اختلفت معركة التكيف ولحقت روسيا بركب أوكرانيا نوعاً ما. وما تزال أوكرانيا تتمتع بثقافة عسكرية ابتكارية من القاعدة إلى القمة، مما يسمح لها بتطبيق تقنيات وتكتيكات جديدة في ساحة المعركة على نحو سريع، غير أنها قد تواجه صعوبة في التأكد من أن تكون هذه الدروس ممنهجة ومنتشرة في أوساط وحدات القوات المسلحة بأكملها. ومن ناحية أخرى، تظل روسيا أكثر بطئاً في التعلم من القاعدة إلى القمة بسبب التردد في الإبلاغ عن الفشل وفلسفة القيادة الأكثر مركزية. ومع ذلك، عندما تتعلم روسيا شيئاً في نهاية الأمر، فإنها تكون قادرة على تنظيمه بصورة منهجية في أوساط الجيش وعبر صناعتها الدفاعية الكبيرة.
تتجلى هذه الفروق بين الدولتين في الطرق التي تبتكر بها كل منهما. وما تزال أوكرانيا أقدر على القيام بالتكيف التكتيكي، أي التعلم وتحسين الأداء في ساحة المعركة. لكن روسيا تتفوق عليها في التكيف الإستراتيجي أو التعلم والتكيف اللذين يؤثران في عملية صنع السياسات الوطنية والعسكرية، على غرار كيفية استخدام الدول لمواردها.
كلا شكلي التكيف مهمان، غير أن النوع الأخير هو الأكثر أهمية من أجل كسب الحروب. وبقدر ما يطول أمد هذه الحرب بقدر ما تحقق روسيا مزيداً من التعلم والتكيف وبناء قوة قتالية أكثر فعالية وحداثة. وعلى نحو بطيء، وإنما بثبات، ستستوعب موسكو أفكاراً جديدة من ساحة المعركة وتعيد ترتيب خطواتها التكتيكية بما يتناسب مع ذلك. وقد ساعدها تكيفها الإستراتيجي مسبقًا في صد الهجوم الأوكراني المضاد، وأعان القوات الروسية على امتداد الأشهر القليلة الماضية في الاستيلاء على مزيد من الأراضي من كييف. وفي نهاية المطاف، إذا استمر تفوق روسيا في التكيف الإستراتيجي من دون استجابة غربية مناسبة، فإن أسوأ ما يمكن أن يحدث في هذه الحرب ليس الجمود أو عجز أي طرف عن تحقيق النصر، وإنما هزيمة أوكرانيا.
اللعبة الطويلة
بعد الصعوبات التي واجهتها روسيا خلال عملياتها العسكرية المبكرة في أوكرانيا، عمدت إلى تعديل هيكل القيادة والسيطرة لديها. في نيسان (أبريل) 2022، عينت موسكو قائداً واحداً للإشراف على غزوها واسع النطاق، متخلية بذلك عن النظام المختل والممزق الذي كانت قد أدارت الحرب به حتى تلك اللحظة. وكانت النتيجة جعل جهودها موحدة بصورة أكبر، مما أدى إلى تحويل الغزو الروسي من مجموعة حملات متعددة، منفصلة وغير منسقة في شمال وشرق وجنوب البلاد إلى نهج أكثر تزامناً وتنسيقاً. ومن الواضح أن الجهد الرئيسي كان يتمثل في العمليات البرية في شرق أوكرانيا، وتمخض عن تقدم روسي واستيلاء على مدن مثل سيفيرودونيتسك في منتصف العام 2022.
كما غيرت روسيا أيضاً طريقة إدارتها للقتال المباشر عن كثب، فاستخدمت في وقت مبكر من الحرب أسلحة مشتركة ووحدات برية كل منها بحجم كتيبة، والتي لم تكن في كثير من الأحيان قوية بما فيه الكفاية. كما كانت قدرتها محدودة على دمج العمليات الجوية والبرية وتنفيذ عمليات الأسلحة البرية المشتركة. غير أن الروس طوروا أداءهم على مدى الأشهر الـ12 الماضية في معزل عن هذا النوع من الكتائب. وهم يقومون الآن بدمج قوات النخبة والقوات التقليدية معا. كما يقومون بتدعيم هذا المزيج بقوات يسميها كثير من الأوكرانيين بسخرية، "عاصفة اللحم"، وهي عبارة عن موجات من القوات سيئة التدريب التي يمكن التخلص منها وبمقدورها أن تغمر الجنود الأوكرانيين وترهقهم قبل وصول مزيد من القوات الروسية المحترفة.
كان بعض هذا الابتكار التكتيكي مدفوعاً بالضرورة العسكرية، بما في ذلك ضيق الوقت المتاح لروسيا لتدريب القوات التي تم حشدها لتصبح على مستويات عالية من الكفاءة. غير أن بعضه كان يستند إلى توجيهات استراتيجية صادرة من أعلى إلى أسفل. وقد ساعد قادة مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية في الترويج لنهج "تكتيكات اللحم" من خلال تجنيد عناصر انضموا إليها بعد إدانتهم بارتكاب جرائم، واستخدامهم في الحملة الناجحة للاستيلاء على باخموت، كما لو كانوا صيادين للرصاص الذي يتلقونه بأجسادهم بالنيابة عن المقاتلين المدربين، باعتبار أنهم يمكن التخلص منهم.
بعد أن شاهدت النجاح الذي حققته مجموعة "فاغنر" بتطبيق هذه الاستراتيجية البشعة، تبنت قوات موسكو أساليب مماثلة في معارك أخرى. وغيرت قوات المشاة الروسية تكتيكاتها؛ فبدلاً من محاولة نشر مجموعات كتائب موحدة كمجموعات أسلحة يعمل بعضها إلى جانب بعض، أصبحت تقوم بتشكيل فرقة طبقية مؤلفة من قوات هجومية متخصصة، وإلى جانبها "قوات اللحم" القابلة للتخلص منها.
كما تكيفت القوات الروسية على المستوى الدفاعي أيضاً. فبعد أن كانت تحصن مواقعها بصورة طفيفة فقط في وقت مبكر من الحرب، وبالتالي تجعل نفسها مكشوفة أمام الهجمات الأوكرانية، قامت موسكو ببناء خطوط دفاعية عميقة في الجنوب في أواخر العام 2022 ومطلع العام 2023. وإلى جانب ذلك، أسهمت التحسينات الروسية في تقصير الوقت الذي يفصل بين اكتشاف الهدف وتنفيذ الضربات في ميدان المعركة، مما جعل الأوكرانيين يواجهون في النصف الثاني من العام 2023 خصماً مختلفاً تماماً عن ذلك الذي واجهوه في العام 2022.
وللتغلب على هذا العدو الذي طور نفسه، اضطرت أوكرانيا إلى تعديل خططها التكتيكية وتقنياتها وعملياتها وتكييفها، جزئياً عن طريق إرسال بعض القوات إلى بولندا ودول أوروبية أخرى للخضوع إلى تدريب إضافي مشترك على الأسلحة قبل بدء الهجوم المضاد. بيد أن جهود كييف كانت غير كافية لإنجاز مهمة استعادة المزيد من مناطق الجنوب.
روسيا لحقت بركب أوكرانيا
بالإضافة إلى ما سبق، نجح الجيش الروسي أيضا في توفير حماية أفضل لمركباته. خلال الأيام الأولى من الحرب، استخدمت أوكرانيا طائرات مسيرة وصواريخ دقيقة بغرض تدمير الكثير من الدبابات والشاحنات الروسية بنجاح، مما أدى إلى مجموعة من الهزائم الروسية المحرجة. لكن القوات الروسية بدأت، رداً على ذلك، في صنع دروع مؤقتة كيفما اتفق. وبعد تعرض أعداد كبيرة من المركبات اللوجستية الروسية للهجوم أثناء التقدم نحو كييف، بدأت القوات بتركيب دروع مؤقتة لهذه الشاحنات لحمايتها.
وفي النهاية، اكتسب هذا الدرع المؤقت مزيداً من التطور باستخدام ما أصبح يُطلق عليه اسم "أقفاص المواجهة"، والدرع الشرائحي أو الدرع على شكل قفص. وكان هذا النوع من الدروع قد ظهر للمرة الأولى على الدبابات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها استخدمت أيضاً في الصراعات الحديثة، بما في ذلك من قبل قوات التحالف التي قاتلت في حرب العراق العام 2003، وهي الآن تستعمل على الدبابات الروسية والمدفعية ذاتية الدفع. وقد ساعدت هذه الأقفاص إما في سحق صمامات الأسلحة المضادة للدبابات الأوكرانية قبل أن تصيب التصفيح الرئيسي للمركبة، أو أنها أجبرت الأسلحة المضادة للدبابات على الانفجار قبل أن تتمكن من اختراق المركبة. كما أمنت هذه الأقفاص مجتمعة طبقة أخرى من الحماية المادية للدبابات والشاحنات الروسية، ويبدو أنها منحت طواقمها مزيداً من الثقة للعمل في أماكن يوجد فيها خطر كبير من هجمات الطائرات من دون طيار أو من الذخائر المسماة بـ"المتسكعة".
ربما بدأ هذا النهج الدفاعي كابتكار تكتيكي، إلا أن الاعتماد على الأقفاص أصبح في نهاية المطاف إجراء معياريا ومنظما بطريقة منهجية. وكانت وحدات الجيش الروسي بصورة جماعية تستخدم الأقفاص كوسيلة نظامية لصد الذخائر المتسكعة (مثل المسيرات المتفجرة)، وصواريخ الهجوم التي تأتي من الأعلى مثل "جافلين"، والطائرات من دون طيار.
وفي العام 2023، أصدر القادة الروس توجيهات رسمية حول كيفية بناء أقفاص للشاحنات والمدفعية والمركبات المدرعة وتركيبها، وتعرض موسكو الآن مثل هذه الأقفاص على نسخ من مركباتها المدرعة المخصصة للتصدير.
في غضون ذلك، تحسن بصورة كبيرة قيام موسكو نفسها بنشر واستخدام الطائرات من دون طيار، وبطريقة عكستدينامية سابقة. ففي بداية الحرب، ساعدت أوكرانيا في ابتكار طرق جديدة لاستخدام الطائرات من دون طيار التي يتم التحكم فيها عن بعد وشبه المستقلة للقيام بكل شيء، بدءاً من إجراء الاستطلاع وحتى إسقاط القنابل.
كان "جيش الطائرات المسيرة" في أوكرانيا الذي سمى نفسه هكذا، وهو ثمرة تعاون بين الحكومة والصناعة والتمويل الجماعي من المواطنين، قد أعطى كييف أفضلية مبكرة مثيرة للإعجاب بصورة خاصة في عمل الطائرات من دون طيار. ولكن، على الرغم من أن روسيا كانت أبطأ في الاعتماد على الطائرات المسيرة لتنفيذ مجموعة واسعة من الأغراض، فقد تفوقت الآن على أوكرانيا من حيث عدد الطائرات من دون طيار والذخائر المتسكعة وقدرة روسيا على استخدامها. وقد فعلت موسكو ذلك من خلال تعبئة صناعتها الدفاعية المحلية والحصول على التكنولوجيات الحيوية من الخارج على الرغم من العقوبات الغربية، وهي الآن تتفوق على أوكرانيا عندما يتعلق الأمر بصناعة الطائرات من دون طيار والذخائر المتسكعة، وستستمر هذه الفجوة غالباً في الاتساع.
تكاد الحرب الحديثة تكون مستحيلة ما لم يتم نشر أعداد كبيرة من هذه المركبات الجوية غير المأهولة من دون طيار أثناء التصدي بنشاط لطائرات العدو المسيرة. وكان السبب الرئيس وراء فشل الهجوم الأوكراني المضاد في 2023 هو استخدام روسيا للطائرات من دون طيار بصورة منسقة مع خطوطها الدفاعية، واستعمال قدر كبير من قطع المدفعية والمروحيات الهجومية والذخائر المتسكعة وأنظمة الاستطلاع والمراقبة الأكثر استجابة. وبينما تتعلم روسيا وتستمر في زيادة إنتاجها من الطائرات من دون طيار، فإنها ستكتسب مزيداً من الأفضلية على الطرف الآخر.
تسريع الوتيرة
ليست الطائرات من دون طيار هي السلاح الوحيد الذي قلبت بواسطته روسيا السيناريو رأساً على عقب، فقد كانت أوكرانيا من أوائل الدول التي اعتمدت الأسلحة الدقيقة أو الأسلحة التي تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو أنظمة التوجيه الأخرى من أجل ضرب الأهداف بصورة أكثر دقة مما كانت توفره الأنظمة القديمة، وكان على كييف أن تكون كذلك. ونظراً إلى التفاوت في القدرات المدفعية والذخائر في بداية الحرب، لم يكن بوسع أوكرانيا أن تتحمل تبديد ما لديها من الصواريخ والقذائف، إلا أن موسكو تعلمت منذ ذلك الحين وتكيفت للحد من تأثير الأسلحة الدقيقة، وقد فعلت ذلك من خلال توزيع قواتها القتالية والمدفعية والخدمات اللوجستية توزيعاً أفضل. كما أنها جعلت عملية الاستهداف الأوكرانية أشد تعقيداً باستخدام وسائل أكثر أماناً للاتصالات الإلكترونية، بما في ذلك الشبكات المشفرة وأنظمة الاتصالات التكتيكية السلكية القديمة.
كانت الحرب الإلكترونية إحدى نقاط قوة الروس تقليدياً، إلا أنها لعبت دوراً ثانوياً خلال الأيام الأولى للغزو، وعادت بقوة مع تعاون الجيش الروسي مع صناعته الدفاعية الإستراتيجية بغرض تطوير مجموعة من أنظمة الحرب الإلكترونية الجديدة والمتقدمة التي تقوم على المركبات والأفراد ونشرها. وتعمل هذه الأنظمة على تشويش الاتصالات الأوكرانية من أجل كسر التماسك في الوحدة العسكرية، وإبطاء قدرة البلاد على شن الهجمات. كما تقطع الحرب الإلكترونية أيضاً الصلة بين الطائرات من دون طيار ومشغليها وتساعد روسيا في العثور على محطات مشغلي الطائرات المسيرة، وتجعل من الصعب على أوكرانيا تحديد موقع المقر الرئيسي الروسي.
ومن المهم أيضاً أنها تشوش أو تقلل من فعالية الأسلحة الدقيقة الأوكرانية (بما في ذلك أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة أو HIMARS). وعلى الرغم من أن أوكرانيا وشركاءها قد عملوا بجد لمواكبة قدرات الحرب الإلكترونية الروسية، إلا أنها تظل متخلفة عنها في هذا المجال، وهي نقطة أشار إليها القائد العام الأوكراني فاليري زالوجني في أواخر العام 2023.
لعل المجال الأكثر دلالة الذي تكيفت فيه روسيا وخلقت ميزة إستراتيجية هو مجمعها الصناعي الدفاعي. وقد أدت التعبئة الجزئية للبلاد في أيلول (سبتمبر) 2022 والمبادرات الحكومية الأخرى إلى زيادة الإنتاج العسكري بصورة كبيرة. كما تلقت موسكو مزيداً من الأسلحة التي جاءتها على شكل مساهمات من كوريا الشمالية، وعززت تصنيع أسلحتها المتطورة من خلال زيادة التجارة مع الصين، مما سمح لروسيا بالحصول على تقنيات مزدوجة الاستخدام لم يعد بإمكانها شراؤها من الغرب. ونتيجة لذلك، تملك روسيا الآن أسلحة وذخائر أكثر بكثير من تلك التي في حوزة أوكرانيا.
الحرب الإلكترونية عادت بقوة
من المؤكد أن روسيا ليست أفضل من أوكرانيا من حيث التكيف في المجالات كافة. وعندما يتعلق الأمر بالطرق الجديدة لتوجيه ضربات بعيدة المدى، فقد تحسنت كييف أكثر من موسكو. وقد طورت أوكرانيا، على سبيل المثال، القدرة على القيام بضربات إضافية بعيدة المدى ضد المطارات الروسية ومصانع الدفاع والبنية التحتية للطاقة خلال العام الماضي. وبينما كانت عاجزة إلى حد كبير عن الرد على الضربات الروسية التي استهدفت بنيتها التحتية المدنية خلال شتاء العام 2022، فقد باتت تتمتع حالياً بقدرة متطورة على الاستجابة بضربات مماثلة (وإن كان ذلك بما ينسجم مع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على استخدام الأسلحة الغربية للقيام بغارات داخل روسيا). وقد استعملت كييف هذه القدرة من خلال ضرب روسيا بصورة حكيمة، وخصوصاً في أعقاب هجمات موسكو الجماعية على أوكرانيا خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
كما طورت أوكرانيا قدرة مؤثرة في مجال توجيه الضربات البحرية باستخدام أجهزة استشعار عسكرية ومدنية وصواريخ بعيدة المدى، بالإضافة إلى أجيال متتالية من الطائرات البحرية من دون طيار. وصار الآن بوسع هذه الطائرات البحرية من دون طيار أن تطلق الصواريخ، بالإضافة إلى صدم الأهداف ثم تفجير رؤوسها الحربية. ونتيجة لذلك، دمرت أوكرانيا الكثير من السفن الحربية الروسية، كما أنشأت ممراً جديداً للتصدير البحري غرب البحر الأسود.
إلا أن هذه المزايا قد لا تدوم. وكما فعلت روسيا في مجالات أخرى، فمن المرجح أن تتكيف مع هذه التطورات الأوكرانية. وتغير روسيا حاليا، على سبيل المثال، طبيعة هجماتها المعقدة والمكثفة بالطائرات من دون طيار والصواريخ وتوقيتها أيضاً، وذلك لتحديد نقاط الضعف في نظام الدفاع الجوي الأوكراني. كما قامت بتكييف بعض صواريخها الكروز، مثل صاروخ Kh-101، لتصبح قادرة على إطلاق قنابل مضيئة. وهذه آلية وقائية ضد الضربات الأوكرانية.
التدمير الخلاق
عمل المجمع العسكري الروسي على تطوير دورة تكيف معززة ومتطورة باستمرار، والتي تربط الدروس المستقاة من ساحة المعركة بالصناعة والاستراتيجيات الروسية بطريقة تمنح الروس تفوقاً عسكرياً كبيراً خلال العام المقبل. وإذا تُرك ذلك من دون معالجة، فإنه يمكن أن يعطي روسيا أفضلية تجعلها تنتصر في الحرب. وربما ينتهي الأمر بروسيا إلى اكتساب قدرة محسنة على توجيه الضربات من السماء، مما قد يؤدي إلى الهيمنة على نظام الدفاع الجوي الأوكراني العاجز عن إطلاق ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية، وإلى جعل التقدم وإرهاب المواطنين الأوكرانيين أكثر سهولة بالنسبة إلى روسيا. ومن الممكن أن يقود ذلك إلى تحقيق مزيد من المكاسب الروسية على الأرض مع سيطرة موسكو على مساحات أخرى من الأراضي في الشرق بخاصة، لكنها ربما تنتزع أيضاً أراضي في الجنوب.
ومن المستبعد أن تتم السيطرة على كييف على المدى القصير، لكن موسكو تتطلع في نهاية المطاف بصورة أكبر إلى تغيير الحسابات السياسية في كييف لتكون أكثر ملاءمة لروسيا بدلاً من أن تقبل بها كما هي.
لتجنب هذا المصير، يتعين على أوكرانيا أن تسعى إلى بناء نهج إستراتيجي خاص بها في التعامل مع التعلم والتكيف، وهو النهج الذي يمكن أن يكون استكمالاً مناسباً لتاريخها الرائع في التكيف القتالي. كما تستطيع الوحدات الأوكرانية أن تبدأ في مشاركة حالات التكيف الناجحة مع الوحدات الأوكرانية الأخرى بوتيرة أسرع.
وعلى الرغم من أن الوحدات الأوكرانية ترسل في كثير من الأحيان الدروس إلى المستفادة إلى الألوية التي تبعث بها بعد ذلك إلى المقار العليا، فإنه يتعين على المؤسسة العسكرية أيضاً أن تؤكد على ضرورة المشاركة الأفقية.
لا يقلل تبادل الدروس عبر الوحدات العسكرية الوقت اللازم للقوات للتعلم وحسب، بل إنه يساعد أيضا في توحيد الخطط التكتيكية. ومع ذلك، لا بد من أن يشارك كبار القادة في إنشاء نظام أفضل للتعلم الأفقي (ولتوحيد التكتيكات). وسيكون من الضروري أن تصدر الأوامر من أعلى مستويات القوات المسلحة الأوكرانية إلى الجنود بتبادل مزيد من المعلومات.
من أجل أن تصبح أوكرانيا أفضل في التكيف الإستراتيجي، يتعين عليها أيضاً أن تعمل على إزالة العقبات المؤسسية وتلك المتعلقة بالتوقيت اللتين تفصلان بين التعلم التكتيكي والإبداع العقائدي والتدريب. وعلى سبيل المثال، يتمثل أحد الدروس الرئيسة المستخلصة من الهجوم المضاد الأوكراني في العام 2023 في أن عقيدة الأسلحة المشتركة التي علّمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) للقوات الأوكرانية صارت بالية وعفا عليها الزمن. ونتيجة لهذا الفشل، افتقر الأفراد والوحدات الأوكرانية إلى التحصين الفكري اللازم من أجل القيام بعمليات هجومية في ظل الظروف الحديثة. ومن الضرورة بمكان أن يعمل حلف الـ"ناتو" وأوكرانيا على تسريع وتيرة تبادل الدروس القتالية وربطها بالعقيدة ومؤسسات التدريب حتى يتمكن الطرفان من التوصل بسرعة إلى عقائد أفضل وأشكال أفضل للتدريب. وينبغي على الـ"ناتو"، بصورة خاصة، أن يستخدم قدراته التحليلية الهائلة بغرض مساعدة الأوكرانيين في التعرف سريعاً على الحلول الناجحة. ومن خلال إقامة الصلة على نحو أفضل بين الدروس التكتيكية من جهة والتغيرات الإستراتيجية من جهة ثانية، يستطيع الغرب أن يعيد صياغة الكيفية التي تُدار بها هذه الحرب على النحو الذي يجعل من الأسهل كثيراً على أوكرانيا أن تتكيف مع استراتيجيتها الحربية الشاملة.
روسيا تمسك حاليا بزمام المبادرة الإستراتيجية،
بطبيعة الحال، يجب على الغرب أيضاً أن يستمر في تسليح أوكرانيا بأسلحة متقدمة. ولكن، على الرغم من أهمية زيادة الإمدادات الغربية بصورة عامة، فمن الأهمية بمكان أن يركز الغرب على إنتاج الأسلحة التي من المرجح أن توفر لكييف أفضلية استراتيجية وإرسالها إليها. ولذلك، يجب عليه إنشاء علاقة أقوى بين التعلم التكتيكي الأوكراني والإنتاج الصناعي، وينبغي أن تنتقل الدروس القتالية بسرعة من ساحة المعركة إلى الشركات المصنعة، مما يجعل من السهل على الجنود التأثير في إنتاج المعدات والذخائر. (يتعين على أوكرانيا وحلفائها في الوقت نفسه أن يحاولوا التدخل في قدرة روسيا على استخدام الدروس التكتيكية لتحسين الإنتاج الدفاعي، بما في ذلك العبث بسلاسل التوريد في موسكو).
وأخيرا، يتطلب الأمر من أوكرانيا عموماً أن تزيد من السرعة التي تنشر بها التعديلات الجديدة التي اقتضى إجراؤها التكيف. إن إحدى نقاط الضعف الرئيسة الباقية لدى الجيش الروسي هي أن "هيكله يصبح أفضل مع مرور الوقت في إدارة المشكلات التي تواجهه في الحال، ولكنه أيضاً هيكل يكافح من أجل توقع تهديدات جديدة"، كما جاء في تقرير صدر أخيراً عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة. ويشكل ذلك ثغرة كبيرة في الدرع الإستراتيجية الروسية. فهو يعني أنه على الرغم من تحسن قدرة روسيا على الاستجابة للتحديات، إلا أنها ما تزال في موقف حرج. وللاستفادة من هذا العيب، يتعين على أوكرانيا أن تقدم تعديلاتها الجديدة وتنظمها بسرعة حتى تتمكن من إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا قبل أن تتعلم موسكو كيفية الرد.
إن إجراء هذه التحسينات لن يكون سهلاً، حيث تملك كل المؤسسات قدرة محدودة على استيعاب التغيير خلال فترة قصيرة من الزمن، وهو ما يسميه العالم السياسي مايكل هوروفيتز "القدرة على التبني". وقد قام الأوكرانيون سلفاً بإجراء مجموعة هائلة من التعديلات المتنوعة في هذه الحرب. وليس من المفيد أن يكون التكيف متعدد الوجوه وشاملاً لكي ينجح حقاً.
كتب المؤرخ والمحلل العسكري، تي إكس هامز، في تقرير صدر في نيسان (أبريل): "إن التكنولوجيا الناشئة هي أمر حيوي لكل قدرة". وأضاف: "ولكن، مثل تطوير الحرب الخاطفة أو طيران الناقل، لا يمكن تحقيق هذه القدرات التحويلية إلا من خلال الجمع بين كثير من التقنيات بصورة فعالة وتطبيقها من خلال مفاهيم تشغيلية متماسكة يتم التدرب عليها جيداً"، ويتطلب هذا قيادة جيدة، بالإضافة إلى التجريب السريع والتواضع للتعلم من الأخطاء.
ليس لدى أوكرانيا وقت لتضيعه في تنفيذ هذه التدابير. فقد حسنت روسيا بصورة كبيرة قدرتها على التعلم والتكيف في أوكرانيا. وكلما طال أمد الحرب في أوكرانيا تمكنت موسكو من جعل تكيفها الإستراتيجي أفضل. ولعل المبرر الأكثر إقناعاً من أجل رفع مستوى التكيف الاستراتيجي في أوكرانيا وعرقلة التكيف الإستراتيجي في روسيا هو ضمان عدم خسارة أوكرانيا الحرب، حيث تمسك روسيا حالياً بزمام المبادرة الاستراتيجية. ولذلك، ولسوء الحظ، ما تزال الهزيمة نتيجة محتملة.

*ميك رايان: خبير إستراتيجي عسكري ولواء متقاعد من الجيش الأسترالي، وزميل مساعد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. مترجم عن مجلة "فورين أفيرز"؛ حيث نشر في 5 شباط (فبراير) 2024.

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