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20 ألف مصل بالأقصى.. واعتقالات واعتداءات للاحتلال بالقدس

3/1/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلّة - اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب بطريقة وحشية خلال ذهابهم إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، عند باب الأسباط وبالقرب من باب العمود.
وفرضت قوات الاحتلال تشديدات وتضييقات على وصول المصلين إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ونصبت مئات السواتر الحديدية في الشوارع وعند مداخل البوابات.
وقال شهود عيان إنّ قوات الاحتلال وضعت كاميرات مراقبة جديدة في ساحة البراق عند السور الغربي للمسجد الأقصى قبل شهر رمضان.
وبسبب تشديدات الاحتلال وتضييقاتهم واعتداءاتهم على دخول المصلين لباحات المسجد الأقصى، أدى عشرات الشبان صلاة الجمعة بالقرب من باب الأسباط وبوابات المسجد الأقصى.
وأغلقت قوات الاحتلال مقبرة باب الرحمة ولاحقت الشبان داخلها، بالتزامن مع دفن المقدسي رائد صيام من بلدة سلوان. كما اعتدت على المصلين بالضرب والدفع خارج باب السلسلة داخل البلدة القديمة.
وعلى صعيد المسجد الأقصى، أفادت دائرة الأوقاف الاسلامية أنّ 20 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال. وأدوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء.
وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح" تتوالى الأحداث على شعبنا الصابر المرابط في فلسطين من قتل الأبرياء وتهجيرهم، والتي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة".
وأضاف " شهور عصيبة يكاد الطفل الرضيع أن يشيب، أهوال يتجرعها أهل الاسراء والمعراج على أرضهم، ففي كل يوم تشرق فيه الشمس نرى وجهًا جديدًا للخطط والمؤامرات المتسارعة التي تحدق بمقدساتنا تضييقا واستباحة وتزلزل نسيج مجتمعنا زلزالا جديدا".
وعن الوضع الفلسطيني تابع يقول" ففي غزة مشاهد إنسانية مؤلمة وفي مدننا كذلك، وصراع دائم لا يكل ولا يمل في داخلنا الفلسطيني، والقدس ما زالت مستهدفة لمحق الهوية الاسلامية ونشر الجريمة في المجتمع، وصولا للتضييق على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه ومنعهم، فما تكاد أن تحصى الويلات".
وأردف " نسي أعداؤنا أن أمة محمد لا تيأس، وتجاهلوا أن أمة محمد لا تنكسر إرادتها، فهي أمة لا تركع إلا لله لا مكان لليأس في قلوب المرابطين، لأن ثقتهم بالله أمة محمد تتعامل مع القوي العزيز مالك هذا الكون ومليكه".
وأكّد أن "أمة محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن بيوم تجتمع فيه الخصوم، يوم يقام فيه العدل لا محال، شاءت تلك المحاكم الدولية أم أبت، فلن يسود الظلم في الأرض".
الى ذلك، أجبرت بلدية الاحتلال، يوم امس، نضال عليان على هدم بناية سكنية في قرية العيسوية بالقدس المحتلة قسرًا.
وقال عليان إنّ قرار الهدم الذاتي صعب جدًا، والضرر النفسي أكثر من الضرر المادي، مضيفًا " ولكن اضطرت لهدم المبنى بسبب ضغوط الاحتلال".
وأوضح أنه اضطر إلى هدم المبنى بسبب الضغوطات النفسية التي مارستها بلدية وشرطة الاحتلال عليه، والاتصال معه يوميا عدة مرات لمطالبته بهدم المبنى، وإلا ستفرض عليه دفع تكاليف البناء، والتسبب بمشاكل في قرية العيسوية حين تنفيذ عملية الهدم.-(وكالات)

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