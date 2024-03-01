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قوافل الشهداء تتوالى بغزة والاحتلال لا يشبع من الدم

3/1/2024 2:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - أعلنت مصادر طبية، أمس، ارتكاب قوات الاحتلال 16 مجزرة راح ضحيتها 193 شهيدا و920 جريحا، خلال الـ24 ساعة الماضي في قطاع غزة، مع دخول العدوان الصهيوني يومه الـ147، في الوقت الذي قالت فيه الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو بانها لن تسمح للاحتلال بفصل غزة عن الضفة والقدس المحتلة.
وارتفعت الأصوات الدولية المنددة بارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة مروعة أُطلق عليها "مجرزة الطحين"، استشهد فيها أكثر من 100 وأصيب أكثر من 800 كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي القطاع.
الى ذلك، أشارت المصادر الطبية إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 30228 شهيدا، و71377 جريحا، منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، منوهة إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.
واستشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر، صباح أمس، بقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أبو ليلة في بلدة الشوكة شرق رفح جنوب القطاع، فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار.
واستشهد 3 بينهم طفل وجرح آخرين، في قصف مدفعية الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مدينة حمد شمال خان يونس جنوب القطاع.
وتوغلت دبابات وجرافات الاحتلال في بلدة القرارة شمال خان يونس، وسط قصف مدفعي كثيف للبلدة.
واستشهد 5 فلسطينيين وجرح ثلاثة آخرين، في قصف الاحتلال تجمعا للسكان بمنطقة "المصلبة" شرق حي الزيتون في مدينة غزة.
وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين عشرات الشهداء من عائلة نعيم، بعد انسحاب قوات الاحتلال من حي الزيتون شرق مدينة غزة.
واستشهد 6 فلسطينيين وجرح عدد آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يواصل استهداف الأحياء السكنية وطواقمها تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر الإمكان، مطالبة بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية لأن مستشفيات القطاع عاجزة عن تقديم العلاج للجرحى.
وأضافت أن "الاحتلال يمعن في سياسة العقاب الجماعي وتجويع شعبنا ولا يبالي بالنداءات الدولية".
في حين، قالت منظمة الصحة العالمية إن سكان قطاع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات، في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار العدوان الصهيوني على القطاع.
وقال المتحدث باسم المنظمة "النظام في غزة على شفير الانهيار، بل أكثر من ذلك، جميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر".
على صعيد متصل، أكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو رفضها أي محاولات للاحتلال لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل سعيه لسلب الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.
واتفقت الفصائل في بيانها، يوم أمس، على استمرار جولات الحوار التي بدأت قبل يومين، وسادتها الروح الإيجابية، للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل كافة في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين.
وتوافقت الفصائل على توحيد عملها من أجل تحقيق المهمات الملحة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها التصدي للعدوان وحرب الإبادة التي يشنها على القطاع والضفة والقدس، بدعم ومساندة الولايات المتحدة الأميركية.
وتفاهمت الفصائل على ضرورة مقاومة وإفشال تهجير الفلسطينيين من وطنهم خصوصا في غزة أو في الضفة والقدس، مؤكدة عدم شرعية الاستيطان وتوسعه وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومما توافقت عليه الفصائل، العمل على فك الحصار الهمجي على السكان في غزة والضفة وإيصال المساعدات الإنسانية والحيوية والطبية دون قيود أو شروط.
وشددت الفصائل على إجبار الاحتلال على الانسحاب من غزة ومنع محاولات تكريس احتلاله أو سيطرته على أي جزء من القطاع بحجة "مناطق عازلة"، وسائر الأراضي المحتلة، والتمسك بوحدتها كافة وفق القانون الأساسي.
وأكدت "دعم وإسناد الصمود البطولي للفلسطينيين ومقاومتهم والحرص على إسنادهم في غزة والضفة والقدس، لتجاوز الجراح والدمار الذي سببه عدوان الاحتلال، وإعمار ما دمره، ودعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد بيته وممتلكاته ومصدر رزقه".
كما توافقت الفصائل على التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، واعتداءاته على حرية العبادة في شهر رمضان الفضيل ومنع المصلين من الوصول إليه، والإصرار على مقاومة أي مس بالمسجد الأقصى ومدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
واتفقت الفصائل أيضًا على الإسناد الكامل للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والقمع، والتصميم على أولوية بذل كل جهد ممكن من أجل تحريرهم.
وأكدت حماية وكالة الغوث الدولية ودورها الحيوي في رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عودتهم، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وعبرت الفصائل المجتمعة في موسكو عن شكرها وتقديرها للقيادة الروسية على استضافتها لاجتماعاتهم، وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية.
وحيّت الفصائل دولة جنوب أفريقيا على دعمها للشعب الفلسطيني ودورها الأساسي في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة منذ 147 يوما.
وكانت الفصائل الفلسطينية بدأت، الخميس الماضي، لقاءها في العاصمة الروسية موسكو، بحضور وزير خارجيتها "سيرغي لافروف" لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية.-(وكالات)

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