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أجواء تنافسية واحترافية في بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام

3/1/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - انطلقت أمس، منافسات بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام، في قاعة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة واسعة من الأندية والمراكز الرياضية المنتسبة لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والمرخصة حسب الأصول، وفق ترتيبات وأجواء تنظيم احترافية، وحضور جماهيري لافت.
وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، ان المنافسات التمهيدية شهدت مشاركة واسعة من مختلف الأندية والمراكز الرياضية، وحفلت بالتنافس والندية، حيث كشفت عمليات التوزين عن اجتهاد المدربين في تجهيز أبطالهم لمختلف الفئات وهي“الفيزيك” و”البدي بلدنج” و”الكلاسيك”، ما يمهد إلى ازدحام المنافسة نحو المراكز الأولى ومختلف الميداليات الملونة، والوصول إلى بطاقة احتراف (بطل الأبطال) لكل فئة.
وعن مدى أهمية البطولة في اختيار عناصر جديدة لصفوف المنتخب الوطني، أجاب كلمات:“باب الانضمام للمنتخب الوطني مفتوح أمام الأفضل بدنيا وجسمانيا شريطة تجاوز فحص المنشطات، ونعكف على إقامة المشاهدات أو الاختبارات لاختيار الأفضل، ولدينا لجنة فنية على سوية عالية، حاضرة لفعاليات البطولة، وترصد الأبطال المشاركين بهدف اختيار عناصر المنتخب الوطني”.
من جانبه، وصف عضو اللجنة الفنية والمدرب الوطني والبطل السابق وليد زهد، ترتيبات بطولة الأردن المفتوحة بالأنيقة، سواء على صعيد التسجيل وعملية الميزان، أو العرض على مسرح المنافسة، مشيرا إلى الجهود واضحة لتوفير البيئة التنافسية الاحترافية، ومشيدا بخطوة الاتحاد بصرف مكافآت مجزية تصل إلى 3 آلاف دولار للفائزين ببطاقات الاحتراف الثلاث، والتي من شانها أن تحفز المدربين والأبطال وتمهد إلى منافسات لاهبة للوصول إلى المراكز الأولى.
من ناحيته، أكد رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي المحترف بلال الدويكات، على جهوزية الحكام لإدارة فعاليات البطولة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقدته اللجنة لتوزيع المهام والأدوار في البطولة، وشدد على ضرورة توخي زملائه الدقة والنزاهة والموضوعية في اتخاذ القرارات بالنسبة للمتنافسين، خصوصا وأن التحكيم يعتمد على النظر ووضع علامات تقييمية من قبل الحكام للتفصيلات العضلية والجسمانية، مبينا أن عملية الميزان جرت بسلاسة وأبدى فيها المتنافسون تعاونا كبيرا.
وبين الدويكات أن الأدوار التمهيدية كشفت قوة المنافسة في مختلف الأوزان والأطوال، ما يعني أن النهائيات ستكون حافلة بالتنافس“الشرس” بين الأبطال، لانتزاع الميداليات الملونة وبطاقات الاحتراف.

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