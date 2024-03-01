الحسين إربد يتطلع لعبور السلط.. مغير السرحان يواجه معان.. والأهلي يصطدم بشباب العقبة

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان - يدخل فريق الحسين إربد الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، وعينه على مواصلة المستويات المميزة والنتائج الإيجابية، بهدف توسيع الفارق النقطي بينه وبين أقرب ملاحقيه، عندما يستقبل السلط على ستاد الحسن الدولي بمدينة إربد، في المباراة التي ستنطلق أحداثها عند الساعة السابعة والنصف مساء.

ويملك الحسين 34 نقطة من 12 مباراة بالموسم الحالي، ما جعله متصدرا للترتيب بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه الوحدات والفيصلي، فيما تعد مواجهة اليوم مهمة له من أجل توسيع الفارق النقطي، وقطع شوط كبير نحو تحقيق أول لقب دوري بتاريخه.

وتقام عند الساعة الخامسة مساء مواجهتين في حسابات الصراع على المراكز المتأخرة، حيث يواجه مغير السرحان نظيره معان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، فيما يستقبل الأهلي نظيره شباب العقبة على ستاد البتراء.

وتختتم الجولة بعد غد الأحد بمواجهتين مرتقبتين، حيث يلتقي الفيصلي (27 نقطة) على ستاد عمان الدولي نظيره الرمثا (19 نقطة)، فيما يتطلع الوحدات (27 نقطة) للعودة للمسار الصحيح عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره الجليل (9 نقاط) على أرضية ستاد الحسن.

شباب الأردن يتخطى سحاب

وافتتحت الجولة الثالثة عشرة أمس، حيث قاد لاعب شباب الأردن أحمد صبرة فريقه للفوز على سحاب أمس بهدف دون مقابل، على ستاد عمان الدولي.

وسجل اللاعب الشاب صبرة هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 29 من زمن المباراة، ليرفع اللاعب رصيده إلى 4 أهداف كهداف لفريقه في الموسم الحالي.

ورفع شباب الأردن رصيده من النقاط إلى 16 ومتقدما للمركز السادس، فيما استقر سحاب بالمركز الثاني عشر والأخير وبرصيده 9 نقاط.

ودفع المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد بتشكيلة مكونة من سلامة سلمان، أحمد أيمن، حسن حلوة، عامر المجدوبة، أحمد صبرة، محمد أبو طه، فضل هيكل، أيهم هشام، محمد أبو طه، حمزة النعيم وأويس زيادات.

وأشرك المدير الفني لفريق سحاب محمد المحارمة بصفة أساسية كلا من وليد عصام، ورد البري، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، خالد الردايدة، محمد الرازم، محمد قاسم، أحمد العيساوي، حمزة الصيفي وأحمد أبو كبير.

وتقدم فريق شباب الأردن بالنتيجة بعد مرور 29 دقيقة، بعد هجمة متقنة من لاعبي“أسود غمدان”، حولها اللاعب عامر المجدوبة برأسه لزميله أحمد صبرة داخل منطقة الجزاء، ليحولها الأخير مقصية في سقف المرمى بطريقة مميزة، حاول حارس سحاب وليد عصام بالتصدي لها دون أن ينجح.

وحاول سحاب تعديل الكفة خلال الشوط الثاني، من خلال تبديلات عديدة، دون أن ينجح في العودة بالنتيجة، ليتلقى سحاب الخسارة السادسة له في الموسم الحالي.

الحسين إربد - السلط

يدخل فريق الحسين إربد المواجهة وعينه على تحقيق الفوز ولا شيء سواه، من أجل تأكيد حضوره بقمة الترتيب، رغم المخاوف التي حضرت مؤخرا من خلال تسجيله الانتصارات بصعوبة وفي أوقات متأخرة.

وتتساوى الكفة بين الفريقين خلال مواجهاتهما بدوري المحترفين، حيث التقيا في 9 مناسبات، وتمكن كل فريق من الفوز في 3 مباريات، مقابل التعادل في 3 مباريات.

ويعول المدير الفني لفريق الحسين جمال محمود، في خياراته على عدد من النجوم، مع توقعات بإشراك أسماء جديدة في القائمة الأساسية التي يبرز منها عبد الله الزعبي، عبد الله نصيب“ديارا”، رجائي عايد، سيف الدين درويش، مصعب اللحام، محمود مرضي وعبد العزيز نداي.

بدوره، يسعى السلط صاحب المركز التاسع وبرصيده 10 نقاط، إلى تعديل مساره بمرحلة الإياب، بعد خسارته بثلاثية على أرضه بالجولة الماضية أمام الفيصلي، وسيحاول تسجيل نتيجة إيجابية خارج الديار، استنادا على تاريخ مواجهاته مع الحسين.

ويبرز في كتيبة المدرب عمار الزريقي كل من عدي القرا، خليل بني عطية، عبد الله ذيب، عصام سميري وحارس المرمى قتيبة دعسان.

مغير السرحان - معان

ويتطلع مغير السرحان لفك النحس الذي يلازمه مع بداية العام الحالي، بعد خسارته مؤخرا في مباراتين أمام الفيصلي والرمثا، حيث يأمل المدرب خالد الدبوبي في تصحيح المسار بدءا من مواجهة معان، علما بأن فريقه يحتل المركز الثامن وبرصيده 11 نقطة.

ويمضي مغير السرحان في الموسم الحالي من أجل البقاء بين الكبار لموسم آخر، رغم الصعوبات التي تواجه الفريق، فيما يعتمد الفريق على عدد من اللاعبين المميزين يبرز منهم قصي طنوس، محمد الجوهري، كريم أبو سعيد، صهيب الشمالي وأحمد عرباش.

بدوره، يقدم معان حضورا طيبا في معظم مبارياته، إلا أن الاستمرار بالنتائج الإيجابية هي العقبة التي تواجه فريق المدرب مهند المحارمة، على الرغم من تواجد الفريق بالمركز السادس برصيد 14 نقطة، إلا أن عدم الاستقرار الفني قد يهدد من تقدم الفريق مستقبلا.

ويبرز من معان كل من إبراهيم الرواد، عبد الملك مفتاحي، ضرار سعد الله، حسين عبيدات والحارس رشيد رفيد.

الأهلي - شباب العقبة

بعد خطفه نقطة ثمينة من الوحدات في الجولة الماضية، يأمل الأهلي بإظهار وجه مغاير في مرحلة الإياب، وذلك بالابتعاد عن المراكز المتدنية، بعد جمعه 9 نقاط فقط واستقراره بالمركز قبل الأخير.

ومن المتوقع أن يمنح مدرب الفريق عماد رشاد فرصة أكبر للاعبين الفلسطينيين أنس بني عودة ومحمد مراعبة من خلال إشراكهما بصفة أساسية، والاعتماد على عناصر مميزة أيضا كخالد الدردور وربيع عز الدين وابراهيم الجوابرة.

وعلى الطرف المقابل، يعيش شباب العقبة حالة من الاستقرار على صعيد المستويات والنتائج، ولم يخسر في آخر 4 مباريات، الذي تعادل في جميعها، مستقرا بالمركز الخامس وبرصيد 15 نقطة.

ويملك مدرب الفريق رائد الداود فرصة مناسبة للاقتراب من مربع الكبار بتجاوز الأهلي، من خلال تفوقه بالمواجهات المباشرة تاريخيا بالفوز في 5 مناسبات مقابل الخسارة مرتين، ويعتمد على إمكانيات كل من محيسن أبو جبلة، غيث المدادحة، عمر سريوة، كريستيان فارجاس وحارس المرمى حماد الأسمر.









لاعب سحاب ورد البري يحاول المرور من لاعب شباب الأردن أحمد أيمن -(تصوير: أمجد الطويل)