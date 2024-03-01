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بدء تنفيذ مشروع الزراعة الحضرية في عمان

3/1/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- يسعى مشروع الزراعة الحضرية المستدامة في مدينة عمان للتقليل من معدلات التلوث، ودعم التنوع الحيوي، ومحاربة تغيير المناخ، فضلا عن حماية الأرواح والمنشآت عند حدوث الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات.
والمشروع، الذي يبدأ تنفيذه الثلاثاء المقبل من قبل أمانة عمان الكبرى، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبقيمة إجمالية تصل لنحو 90 ألف دولار كمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية، يعتمد على منهجية مياواكي بإنشاء غابات أصيلة ذات كثافة عالية.
هذه التقنية، بحسب ما شرحها المنسق الوطني للمشاريع البيئية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سامي طربية،“تهدف لزيادة الرقعة الخضراء في المملكة، وتكثير التنوع الحيوي، وبسرعة نمو تصل لعشر مرات من عمليات التحريج الاعتيادية، والتي تنجح باختلاف الظروف المناخية، وحالة التربة، ومعدل هطول الأمطار”.
ولفت طربية لـ”الغد” إلى أن“منطقة الجبيهة وقع عليها الاختيار لإنشاء هذه الغابة، بالتعاون مع المجتمع المحلي، الذي سيساعد في عملية زراعة نحو ثلاثة آلاف شتلة، وعلى مدى خمسة أيام، وبإشراف خبير ياباني”.
وأضاف“أن عدد الراغبين في المشاركة بعملية الزراعة وصل لغاية هذه اللحظة إلى 400 مشارك من مختلف شرائح المجتمع، ما يدلل على مدى الوعي المتزايد لدى هذه الفئات بأهمية الغابات”.
وبشأن ضمان الديمومة والمحافظة على الأشتال من أي اعتداءات، أكد طربية“أن كوادر أمانة عمان الكبرى ستتولى هذه العملية، باعتبار أن المنطقة المختارة تندرج تحت مسؤولياتها”.
وتعتمد المنهجية، بشكل أساسي، على فهم تكوين الغطاء النباتي الأصيل لكل موقع، واختيار الأنواع النباتية من جهة، كما تركز من جهة أخرى على تحسين التربة عبر زيادة المحتوى العضوي، وتأسيس الكائنات الدقيقة، والشبكة الفطرية، على حد قوله.
وطورت منهجية مياواكي من قبل عالم النبات والخبير البيئي الياباني البروفسور أكيرا مياواكي، وجرى تطبيقها في عدة دول حول العالم منذ تسعينيات القرن الماضي، إذ زرعت أكثر من 40 مليون شجرة باستخدام هذه التقنية، كما أشار طربية.
وتتبع منهجية مياواكي ثلاث مراحل رئيسية، من بينها مرحلة الإعداد التي تهدف إلى تكوين فهم عميق لطبيعة المجتمعات النباتية الأصلية في البيئة المحلية، وفهم خصائص التربة وتكوينها وطرق إحيائها.
أما المرحلة الثانية، فتستند بصورة أساسية إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد موعد بدء التنفيذ، مع العلم أن أفضل وقت لزراعة الأشتال هو فصل الخريف قبل أو مع بداية الموسم المطري، وذلك لتتمكن الأشتال من التأقلم مع الموقع بشكل تدريجي، من دون التعرض لشمس الصيف الحارقة، أو برد الشتاء القارس.
وأما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتتلخص بالمحافظة على ديمومة الغابة، وخاصة في السنوات الأولى، لضمان نجاح أكبر عدد ممكن من الأشتال والحفاظ على التربة.
وتمتد الرعاية لفترة ما بين سنتين وثلاث سنوات فقط، بحيث تصل الغابة إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي والتأقلم مع المحيط، والاعتماد الكلي على مياه الأمطار.

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