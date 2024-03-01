Friday, 01 March 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غياب توصيات الحق في المياه والغذاء عن الاستعراض الدوري الرابع

3/1/2024 2:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- دعت مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء حقوقيون، لتبني توصيات أبدى الأردن علما بها، في الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان، الذي نوقش الشهر الماضي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لتصبح مقبولة قبل انتهاء المهلة المحددة لتسليم الأردن تقريره النهائي حولها.
وتلقى الأردن في جلسة الاستعراض 279 توصية، أعلن قبول 196 منها، وأبدى علما بـ83، في وقت تسعى فيه مؤسسات مجتمع مدني لكسب التأييد مع الحكومة، للعدول عن نحو 25-28 منها، أخذ بها علما، لإدراجها ضمن التوصيات المقبولة.
وجاءت هذه النقاشات في جلسة حضرها ممثلون عن مؤسسات بمقر بعثة الأمم المتحدة في الشميساني ضمن نشاط دوري، يختص لمناقشة آلية الاستعراض. وتوافقوا على أن تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أثرت سلبا على تحرك منظمات المجتمع المدني في كسب التأييد مع الدول الأعضاء في الاستعراض، حول مضامين تقارير أصحاب المصلحة، وبلغ عددها هذه المرة نحو 66 تقريرا بما فيها تقارير وكالات الأمم المتحدة، إذ شاركت 25 مؤسسة مجتمع مدني للمرة الأولى بإعداد التقارير.
كما أثرت عطلة رأس السنة الميلادية، على حملات المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تزامنت مناقشة الاستعراض للأردن مع أعياد الميلاد في مختلف دول العالم.
وأبدى المشاركون ملاحظات حول الاستعراض، من أهمها غياب التوصيات المتعلقة بالحق في المياه والحق في الغذاء ضمن الاستعراض للأردن برغم تصنيف المملكة، كإحدى أفقر الدول بالمياه، مع أن دولا قدمت توصياتها، تعتبر قضايا المياه والغذاء من أولوياتها، ما يعكس ضعف التنسيق أحيانا بين الدول الأعضاء قبل المناقشة.
فيما توافقوا على ضرورة التشبيك مع الدول التي ليس لها سفارات في المملكة، إذ قدمت دولة كوستاريكا توصيات للأردن ولم يسبق لها ذلك، وصفت بأنها من أفضل التوصيات التي قدمت.
وتوافقوا أيضا على أهمية التحضير والاستعداد لزيارة كلا من المقرر الخاص الأممي للحقوق الثقافية، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء للأردن هذا العام.
ومن التوصيات الجديدة التي أوصت بها الدول الأعضاء في الاستعراض، الحديث عن قضايا البيئة والشباب ومشاركة المجتمع المدني في قضايا التغير المناخي بشكل محدد، كما زاد عدد لتوصيات في الاستعراض الرابع للأردن، والمتعلقة بالحق في العمل وكلك الحق في التعليم عن الاستعراض الثالث في 2018.
وسجّل المشاركون على الحكومة قبولها لتوصيات جاءت غير متسقة مع رفضها لتوصيات أخرى، منها توصية تتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، حيث قبل الأردن توصية مواءمة قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لسنة 2023 مع المعايير الدولية، في الوقت الذي لم يقبل فيه توصية أخرى تتعلق "بمراجعة القانون.
وقدمت 101 دولة توصياتها خلال الاستعراض الرابع للأردن .
وشارك في اللقاء تحالف شباب وتحالف الشباب الأردني لمناهضة التعذيب وجمعية دبين للتنمية البيئية، ومؤسسة "صداقة" و مركز "وعي" للتدريب وجمعية "رؤى" النسائية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في الاستعراض.

MENAFN01032024000072011014ID1107923643

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث