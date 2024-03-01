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تعريب قيادة الجيش العربي.. تحولات عميقة أنارت تاريخ الأمة

3/1/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - ينير يوم تعريب قيادة الجيش الذي صادف أمس، تاريخ الأمة، رافعا راية الفخر والاعتزاز في قلوب الأردنيين، ويتجدد الإعجاب ويستحضر الذهن ذكريات وإرث الأمجاد وصانع نصر الكرامة جيش البناء والإعمار، وجيش الإنسانية والسلام.
نقرأ في صفحات المجد هذا القرار الجريء الشجاع في تاريخ المملكة، بإعفاء الضباط الإنجليز من قيادة الجيش، وعلى رأسهم رئيس الأركان الفريق جون باجوت كلوب، واستبدالهم بضباط أردنيين، فكان القرار بظروف ذلك الوقت قرارا مصيريا وإنجازا نوعيا للقيادة الهاشمية الحكيمة على مستوى الوطن العربي بشكل خاص ودول العالم الثالث بشكل عام.
ويعكس تاريخ تعريب القيادة العسكرية في الأردن لحظة تحفيزية مهمة، حيث تجسدت إرادة الحفاظ على الهوية العربية وتعزيز الوحدة الوطنية، إذ يعد يوم تعريب قيادة الجيش العربي الأردني محطة مهمة في مسيرة بناء الدولة وتطويرها، فهو يمثل استمرارا لترسيخ القيم الوطنية والروح القتالية في صفوف الجيش.
وقد تحدث جلالة المغفور له الملك الحسين -طيب الله ثراه- في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الخامس في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1959، يقول: "إن قواتنا المسلحة هي درع البلاد وأمل العرب وقمة في الشرف والخلق العسكري، ومثل يحتذى في المراس والتدريب وقوة الشكيمة، وستظل بعون الله كما كانت أهلا للأمانة التي تحملها، في الصمود أمام كل الأخطار حفاظا على أنفسنا، وعلى الوطن العربي كله".
هذه هي القوات المسلحة الأردنية التي تفخر بأن تحمل اسم الجيش العربي، ومعه المجد الصاعد من إرث التاريخ وشرعية القيادة ونبل النسب، فقد تكون الجيش العربي الأردني في عام 1921، وتأسس على عقيدة ومبادئ ورسالة تحدرت إليه منذ فجر الرسالة النبوية الشريفة والاستمرار لجهاد آل البيت الأطهار عبر التاريخ، حتى فجر الرسالة النهضوية في مطلع القرن العشرين، ليكتمل عقد النهضة بثورة كبرى تسعى للمجد والاستقلال والسيادة يقودها خلاصة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتصر لها العرب الأخيار والأغيار.
يقول الحسين طيب الله ثراه، واصفا الجيش العربي الأردني: "أما الجيش العربي، القوات المسلحة الأردنية، فدرع الوطن، وحماة الراية، أمل الأمة ومفخرة الأردن، وقرة عين الحسين، وهو جيش الثورة العربية الكبيرة، الجيش المصطفوي، الذي لا بد أن يعمل أبدا من أجل أن يبقى في قمة قدراته واستعداده تجهيزا وتدريبا في كل الظروف، وهو جيش الشهداء الأبرار والرجال الأخيار الأطهار الذائد عن حمى مؤتة، وأرض المعارك الخالدة، الواقف فـي وجه التحدي وهو الحامي بعون الله عمق الوطن العربي".
وصلت القوات المسلحة الأردنية إلى مرحلة متقدمة في التطور والتنظيم، وواكبت التحديث في العلوم العسكرية في كل مجالاتها، هذه القوات التي ابتدأت عام 1921 بمجموعة من رجال الثورة العربية والنهضة تحلقوا حول الأمير عبدالله المؤسس في معان، وانطلقوا في رحلة التأسيس حتى دخلت هذه القوات عمان في الثاني من آذار 1921، لتكون البداية المباركة تحت علم يخفق منذ القدم يحمل معاني الشرف والوحدة والكرامة، ويتحدث عن عصور الدولة العربية.
وكان يوم التعريب عرسا وطنيا، فانتشر الفرح في كل البلاد الأردنية بضفتيها حينها، وتهلل الوجه الأردني، وارتفعت الرايات تعلن وكأن يوم الاستقلال الأكمل هو ذلك اليوم، وأن الدنيا بأسرها ترى فيه العزة والكرامة، فعم الفرح والبشر الوطن، وابتهج العرب في كل مكان لهذه الخطوة الجريئة التي وصفها الجنرال كلوب في كتاب له صدر عام 1980 أنها "أجرأ خطوة وأذكى قرار لقائد في الشرق الأوسط"، وعبر العرب في كل مكان عن فرحتهم بما حدث، أرسلوا البرقيات وكتبوا في الصحف، ونطقوا بحقيقة أن في الأردن وطنا عزيزا وقيادة أعز، وشعبا أغلى قد التقوا على حب الخير للعرب وحب الوطن، وأن الحسين يرحمه الله قد أثبت للجميع أن الحجم والمساحة والعدد والعدة ليست هي وحدها معيار القوة الكافية، وأن القوة الأكفأ هي الإرادة والعزيمة والشجاعة وصدق النوايا والتوجه.
يتفوق الأردن على نفسه، ويصعد فوق إمكاناته، ويسمو في العلا يعلن للعالم أجمع مدى قوة الوطن الأردني ومتانة الشعب الأصيل الذي يرى المستقبل المشرق الذي يجب أن يكون وجهه عربيا بعروبة الثورة العربية الكبرى نقيا بنقاء أهدافها وساميا بسمو قيادتها التي تورث المجد والعزة لسلسلة القيادة، ويرسمون درب الصلاح والفلاح، وقد عبر خطاب جلالة المغفور له الملك الحسين في خطابه التاريخي في 2 آذار 1956 عن بهجة الانتصار للوطن والأمة يزف البشرى للعرب أجمعين، ويقول جلالته "وأنت أيها الشعب الوفي هنيئا لك جيشك المظفر الذي وهب نفسه في سبيل الوطن، ونذر روحه لدفع العاديات عنك مستمدا من تاريخنا روح التضحية والفداء، ومتمرسا نهج الألى في جعل كلمة الله هي العليا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم والسلام عليكم ورحمـة الله وبركاته".
مستشار معالي وزير الاتصال الحكومي ومدير التوجيه المعنوي الأسبق العميد المتقاعد ممدوح سليمان العامري، قال: "في هذا اليوم المبارك، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي".
وأضاف: "نستذكر باعتزاز القرار التاريخي الشجاع لجلالة الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه، والذي شكل نقطة تحول في تاريخ الأردن، واكتملت به معاني الحرية والسيادة الوطنية؛ فكان قرار تعريب قيادة الجيش بداية الانطلاقة القوية للجيش العربي على وحي من رسالة الثورة العربية الكبرى ومبادئها في النهضة والحرية والحياة الفضلى".
وأشار إلى أن قرار التعريب شكل انطلاقة قوية ومرتكزا صلبا ليس نحو بناء الجيش العربي فقط، وإنما لتطوير مؤسسات الدولة المختلفة وتحقيق آمال وطموحات أبناء الوطن، حيث اكتمل القرار السيادي الأردني بكل ما فيه من استحقاقات في مختلف المجالات، فالقوات المسلحة هي كبرى مؤسسات الوطن وواسطة العقد، وهي معقد الرجاء حين تدلهم الخطوب.
ولفت إلى أنه منذ توليه سلطاته الدستورية، أولى جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني حفظه الله، الجيش، الاهتمام والرعاية، حتى غدت قواتنا المسلحة أنموذجا في البذل والعطاء والتضحية والإقدام، هاجسها على الدوام أمن الوطن واستقراره والمحافظة على منجزاته.
وبقدر ما هي مناسبة للاحتفال والاحتفاء بما تحقق من منجزات تنموية وحضارية على ثرى هذا الوطن المعطاء، فهي كذلك فرصة لشحذ الهمم وتقوية العزائم للمضي قدما على طريق البذل والعمل، والجد والاجتهاد لتعظيم الإنجازات والحفاظ على المكتسبات لتنعم الأجيال اللاحقة بالحياة الحرة الكريمة والنماء والاستقرار والازدهار.
وبين أن جلالة الملك أكد على ثقته واعتزازه وفخره بمنتسبي القوات المسلحة عندما خاطبهم بأنهم "الأصدق قولا والأخلص عملا"، سائلا المولى -عز وجل- أن يحفظ جلالة الملك ذخرا للوطن، وأن يكلأه بعين رعايته، وأن يديم على الأردن وشعبه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، إنه نعم المولى ونعم النصير.
الخبير العسكري العميد الركن المهندس أيمن الروسان، قال: "بين الذكرى والإنجاز تطل علينا المناسبات الوطنية، هي مجتمعة وتشرق من جديد، ذكرى تعريب قيادة الجيش، إذ لم يكن حدثا عابرا أو قرارا مرحليا ينتهي في لحظة، فهو من الأحداث التاريخية التي ما تزال أحداثها قائمة إلى يومنا هذا".
وبين أن القرار له ارتباط بالزمن الماضي والحاضر والمستقبل، وبداية لمرحلة التطوير والتحديث والنهوض والبناء لهذا الجيش، ليكون بمستوى الطموح الوطني والقومي.
ولفت إلى أنه بمقاربة لازمة وبالأمس القريب، وعلى خطى جلالة الراحل الكبير المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، سار جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، بقرارات والده الشجاعة والأكثر جرأة، فقد تابعنا جميعا أحد الإنزالات المشرفة في إنزال جوي للمساعدات على غزة والتي قادها عمليا، وعلى متن إحدى طائرات الجيش العربي، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والماضي الأبعد نستذكر معركة الكرامة الخالدة، إذ كان مفتاح النصر فيها تعريب الجيش العربي المظفر.
وأشار إلى أن الأردنيين يستذكرون بكل معاني الفخر والاعتزاز، ذكرى قرار تعريب قيادة الجيش الذي لم يكن يتوقعه أحد، ففي الأول من آذار عام 1956 الموافق ليوم الخميس تحديدا، اتخذ المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، قراره التاريخي بتعريب قيادة الجيش وإعفاء الجنرال كلوب من منصبه، بالإضافة إلى بقية القيادات الإنجليزية؛ ليبقى الجيش العربي درة المؤسسات الوطنية بقيادته الهاشمية المظفرة، فهو قرار لملك شاب لم يمض على توليه سلطاته الدستورية ثلاث سنوات، لكنه قرار عنفوان الشباب دون النظر إلى نتائجه في ذلك الوقت العصيب.
وأضاف "أن القرار ذو رؤية بعيدة، ليكون هذا الجيش صمام أمان الوطن وسوطه القوي وسياجه المنيع ودرعه الذي لا يثلم، فكان الجيش العربي أول مداميك الوطن الصائبة وأول من نهض بالقطاع التعليمي في الوطن بحاضرته وأطراف باديته، وأول من نهض بالقطاع الصحي، يتنفس في كل القطاعات الناجحة، ويسري في كل الشرايين الدافقة، بفضل الرعاية الهاشمية الذي أريد له أن يكون جيشا عربيا مقداما يحمل راية الثورة العربية الكبرى".
وفي السياق ذاته، بين أن قرار المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، يعد قرارا سياديا بحتا، وخطوة على المسار الصحيح لاستقلال الأردن من النفوذ الأجنبي، ونقطة تحول مهمة في تاريخ العرب الحديث، ودافعا قويا للأردن للدفاع عن استقلاله وكرامته وحريته، وقد أتاح هذا القرار للأردن بسط سيادته السياسية على كل إقليم الدولة ومؤسساتها، وأعاد الهيبة للجيش والأمة بامتلاك حريتها، وصنع قرارها، فرحم الله الحسين الرحمة الواسعة.
اللواء الركن المتقاعد الدكتور محمد خلف الرقاد مدير التوجيه المعنوي الأسبق وأستاذ العلوم السياسية، أشار إلى أنه في الأول من آذار 1956 على الصعيدين السياسي والعسكري، كان إنجازا وطنيا لجلالة المغفور له الملك الحسين -رحمه الله- الشاب المتحمس لبناء وطنه وتطويره وتحديث دولته وقواته المسلحة، إذ اتخذ قراره التاريخي بتعريب قيادة الجيش العربي بإعفاء الجنرال كلوب من منصبه كرئيس أركان الجيش العربي.
وقال اللواء الرقاد "يمكنني وصف القرار بأنه كان قرارا تاريخيا جريئا حازما متوازنا يهدف إلى تحقيق المصالح العليا للدولة الأردنية، وكان قرارا سياسيا بثوب عسكري استكمل فيه جلالة الملك الحسين متطلبات السيادة الوطنية وتعزيز مرتكزات الاستقلال".
بالرغم من أن القرار جاء في ظل بيئة سياسية وعسكرية صعبة، إلا أنه فتح آفاقا جديدة لتطوير وتحديث الأردن وقواته المسلحة، إذ كانت البيئة السياسية والعسكرية مزدحمة بالتحديات، فالأردن ما يزال يعيش مراحل تعزيز الاستقلال الذي تم في الخامس والعشرين من أيار 1946، والأمة العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ما تزال تعيش تداعيات حرب عام 1948، والتي نتج عنها سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء مهمة من فلسطين.
وعلى الصعيد السياسي، كان الأردن يستكمل متطلبات ونتائج مؤتمر أريحا الذي تم في نيسان 1950 وقضى بوحدة الضفتين الغربية والشرقية، وكان من أهم الأحداث في هذه البيئة استشهاد جلالة الملك المؤسس في العشرين من تموز 1951.
وحينما نودي بالأمير الحسين بن طلال ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية، بعد تنحي والده عن الحكم لأسباب صحية، كان الحسين وقتها تلميذا عسكريا في كلية سانت هيرست، وكان يرى وجوب أن يتولى الضباط الأردنيون كل المناصب القيادية في وحدات وتشكيلات الجيش العربي، وقد أسر بذلك إلى الملحق العسكري الأردني في لندن في تلك الفترة.
‏وحينما تسلم سلطاته الدستورية كان مهتما بتحديث وتطوير الجيش العربي، وحينما رأى بأن الجنرال كلوب يتبنى استراتيجية دفاعية كان جلالته كشاب متحمس يرى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون هجومية؛ ولهذا اختلف مع الجنرال كلوب على هذه الاستراتيجية، وكلفه بإعداد استراتيجية متطورة تتحول إلى هجومية لحماية مصالح الأردن العليا وتحقيق أهدافه الوطنية وأن تشتمل على إعطاء فرص وإمتيازات تقضي بأن يتولى الضباط الأردنيون مزيدا من المناصب القيادية في الجيش العربي، فكان الجواب من الجنرال كلوب أنه ممكن أن يحصل الضباط الأردنيون على مثل هذه الامتيازات في المستقبل ولكن ليس قبل عام 1985 بمعنى أنهم يستطيعون تولي المناصب القيادية بعد 29 عاما.
وأضاف: عندها صمم جلالة الملك الحسين على إعفاء الجنرال كلوب وأخذ قراره التاريخي بتعريب قيادة الجيش في الأول من آذار عام 1956 وصدرت الإرادة الملكية السامية بترقية العميد راضي عناب إلى رتبة لواء وتعيينه رئيسا للأركان.
وقال اللواء الدكتور الرقاد: لقد أحدث هذا القرار السياسي بثوب عسكري صدى واسعا عميقا على صعيد السياسة الخارجية والداخلية، وعلى الصعيد العسكري، وعلى الرأي العام الداخلي والخارجي في الأردن، وكانت إجابة جلالته -طيب الله ثراه- على هذا الصدى بقوله:" إن الرأي العام كان يجهل أن قضية عزل الجنرال كلوب من منصبه، كانت قضية أردنية تماما، لأن كلوب كان قائدا عاما للجيش العربي الأردني، وكان يعمل لحساب حكومتي".
وقد نفذ مجلس الوزراء توجيهات جلالة الملك الحسين بقراره رقم 198 تاريخ 1 آذار 1956، وتم إعفاء الجنرال من منصبه ومعه كل القادة الإنجليز، وغادر الجنرال كلوب في اليوم الثاني مطار عمان في ماركا إلى قبرص ثم إلى لندن.
وأشار الرقاد إلى أن لهذا القرار انعكاسات إيجابية على الصعيدين السياسي والعسكري في مجالات تطوير وتحديث مسيرة الأردن وفتح الآفاق بشكل أرحب أمام التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، وفتح الأبواب على مصراعيها لتنطلق الكفاءات العسكرية من الضباط الأردنيين في تطوير جيشهم العربي لا بل مهد أيضا لقرارات أخرى مهمة، حيث تم إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية التي كانت تفرض بعض القيود على سيادة القرار العسكري، فصدرت الإرادة الملكية السامية بإلغائها عام 1957.-(بشرى نيروخ- بترا)

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