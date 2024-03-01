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الأردن: الأقرب إلى الشعب الفلسطيني

3/1/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من قلب المأساة التاريخية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة الصمود، بفعل إجرام العدو الصهيوني الجنوني، يبزغ الأمل وتشرق الابتسامة، حتى ولو لحظات معدودة، في وجوه من أرهقهم الواقع المرير، وهو ما تناقلته العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، عندما تلمح عيونهم الحزينة وقلوبهم الثكلى الخير الأردني قادم، عبر إنزالات من خلال جسر جوي مستمر، بكل شجاعة واقتدار، وكان آخرها ثلاثة إنزالات جوية في سماء شمال غزة، لتزويدهم، بما تيسر، من المأكل والمشرب والأدوية، بتصميم لا يلين يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لإيصال مختلف المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، وهو الذي يعمل على مدار الساعة بكل ما أوتي من حكمة وقوة للضغط دوليا وإقليميا لوقف العدوان الإسرائيلي، وفتح المجال للتدفق العاجل للمساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني الذي يواجه جنون احتلال صهيوني حاقد متجرد من كل معاني الإنسانية.
الأمر ليس بجديد، فقد توالت الإنزالات الجوية الأردنية، وأحيانا بشراكة مع دول عربية وصديقة، لكسر الحصار خلال الأيام والأسابيع الماضية، ما يعزز من حقيقة أن الأردن يسعى إلى فتح المجال أمام العالم للقيام بمسؤولياته نحو الشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج والغاية في الخطورة، والذي يعاني فيه من مجاعة حقيقية بفعل موت الإنسانية لدى عدو لا يأبه بأي معايير أخلاقية ضابطة لسلوكه الأرعن في زمن الحرب.
وإن كان التركيز الرسمي الأردني منصب على الإغاثة الإنسانية العاجلة في هذا الوقت بالذات، وقد جاء ذلك واضحا في حديث جلالته خلال لقاءاته مؤخرا، عبر تأكيده "أن ما يقدمه الأردن للأشقاء الفلسطينيين هو واجب، ولن يلتفت لبعض المشككين"، فالماكنة السياسية والدبلوماسية الأردنية لم تتوقف منذ اليوم الأول من إعلان جنرالات العدو الصهيوني حربهم القذرة على قطاع غزة، ولم تترك، تلك الماكنة، جهدا الإ ودفعت به في الأمم المتحدة وعواصم صنع القرار العالمي والمحاكم الدولية، وحتى في دوائر الفكر والدراسات والأبحاث ووسائل الإعلام العالمية، ما ساهم في تعزيز انتفاض شعوب العالم نصرة للشعب الفلسطيني، حتى أضحى العالم، شعوبا وحكومات، متفهما أكثر لحقوق الفلسطينيين، وفي هذا تحول مهم حاضرا ومستقبلا نصرة لقضيتهم العادلة في المحافل الدولية.
الأردن، وهو يتحرك بقوته المعهودة على مختلف الجبهات، يدرك أن عامل الزمن مهم لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة من المجاعة والموت، حتى ولو تتطلب الأمر تسخير جل قدراته اللوجستية لهذا الأمر. وهو ما دأب عليه عبر التاريخ، متقدما الصفوف، في كل أزمة واجهة الشعب الفلسطيني.
والأردن على أتم الاستعداد لما ينتظره من دور سياسي إقليمي وعالمي رئيسي لحظة انتهاء العدوان الإسرائيلي السافر ووضع الحرب أوزارها. وسيكون الهدف الأسمى لكل مساعيه وقتها تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، وصولا إلى إقامة دولته المستقلة، والوقوف ندا عنيدا صلبا ضد أضغاث أحلام قادة تل أبيب، الذين يسعون بكل عنجهية وغرور لإفراغ الأرض من أصحابها الشرعيين.
لهذا كله، وغيره الكثير، كان الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وشعبه الأصيل، وسيبقى، السند الحقيقي لفلسطين وأهلها، وهو بذلك الأقرب دوما في انتصاره للقضية الفلسطينية. وعلى العرب والمسلمين ودول العالم أجمع التعلم من الأردن ودعم جهوده والمشاركة بها، لتمكينه من إنقاذ ما يمكن إنقاذه في فلسطين الباقية بقاء التاريخ.
وكما قال أحد أطفال غزة، فرحا بهطول المساعدات الأردنية على سماء القطاع، في رده: "كيف عرفت أنها أردنية"، ليقول: "مهو محدش بعملها غير الأردنية". وفي ذلك خلاصة القول والغاية. "وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ".

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