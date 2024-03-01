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الإنزالات الجوية الأردنية الدولية

3/1/2024 2:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

إنزالات جوية إنسانية على غزة خطفت أضواء العالم، نفذها سلاح الجو الملكي الأردني، بمشاركة العديد من الدول، مثل مصر والإمارات وفرنسا وهولندا وغيرها. هدف الإنزالات إغاثة الفلسطينيين في غزة بالغذاء والدواء بشكل مباشر ودون أي قيود أو معيقات. تتكامل هذه الإنزالات مع شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة من الأردن عبر معبر كرم أبو سالم، والتي تواجه قيودا من إسرائيليين يحاولون إعاقة دخولها. الإنزالات إنسانية تأتي من عدة دول متبرعة، وهي للفلسطينيين بصرف النظر عن انتمائهم السياسي لا تفرق بينهم، فهي نصرة لهم ولإنسانيتهم جراء الظلم الكبير والجوع والألم الذي يتعرضون له بسبب الدمار الهائل الذي حل بغزة بعد الحرب. أخذت هذه الإنزالات بعدا دوليا كبيرا مضاعفا بعد أن شارك بها جلالة الملك بذاته، وهو الطيار وقائد لواء العمليات الخاصة سابقا، فكان لمشاركته بعد رمزي ومعنوي كبير، رفع رؤوسنا جميعا وأرسل رسالة للمظلومين في غزة أن هاهنا ملك وشعب ودولة تقف معكم بكل ما تستطيع، توظف اتصالاتها وعلاقاتها الدولية ومعاهداتها من أجل نصرة الفلسطينيين وإغاثتهم، تحلق فوق الأجواء لتقول للفلسطينيين والعالم إن ما يجري ظلم يجب أن يتوقف.
البعد الإنساني للإنزالات أساسي ومفصلي، لكن ثمة أبعاد سياسية وعسكرية لا يجب أن تخطئها العين. أن يقوم الأردن بهذه الإنزالات معناه أنه وظف وخاض اشتباكا سياسيا ودبلوماسيا كثيفا مع العالم المؤثر فيما يجري في غزة، ولولا كم المصداقية الكبير الذي يحظى به لما تمكن من أن ينفذ هذه الإنزالات في منطقة حرب فيها عدة جيوش لها عمليات بجانب الجيش الإسرائيلي. كما أن مشاركة عدة دول عربية وأوروبية تعني أيضا ثقتها العالية بقدرة ومصداقية واحترافية الأردن للقيام بهذه العمليات الإغاثية المعقدة والخطرة. وعسكريا كذلك، فالمصداقية والاحترافية لجيشنا، ممثلا بسلاح الجو الملكي، أدت إلى أن يتم تنفيذ هذه العمليات وباحترافية عالية رغم خطورة المشهد العسكري في منطقة الإنزالات. جيشنا يحظى بمهابة عالية والحمد لله، فما بالك إذا ما شارك بعملياته قائده الأعلى جلالة الملك؛ مهابة جعلت الكافة يقدمون شهادات صادقة باحترافيته ومناقبيته العالية، لذا هو ثاني أكبر مساهم بمهام عمليات حفظ السلام الأممية في كافة أصقاع العالم.
الإنزالات عمل إنساني وعسكري احترافي رفيع ونبيل، ذو أبعاد سياسية ودبلوماسية مهمة، وهو أيضا ذو أبعاد رمزية ومعنوية عظيمة قالت للفلسطينيين إننا معكم ننتصر للحق ولرفع الظلم عنكم، والحق يقول إنكم لا بد وأن تحصلوا على دولتكم وكرامتكم الوطنية وتتخلصوا من الاحتلال الظالم واللاقانوني. وتقول الإنزالات للأردنيين، إنكم تستحقون أن تفاخروا الدنيا بأسرها بملككم وجيشكم ونخوتكم وعقلانيتكم واتزانكم، وأن ترفعوا رؤوسكم عاليا لأنكم أردنيون أهل عز وكرامة، وأن تردوا على الموتورين والمشككين والقادحين المليئين بالحقد والسواد، أن تردوا عليهم بحناجر قوية يملؤها الفخر والاعتزاز ببلادكم ومليككم.

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