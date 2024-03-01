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وقفة بالعقبة دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية

3/1/2024 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة شارك العشرات من أبناء مدينة العقبة في وقفة احتجاجية امام مسجد الحسين بن طلال نظمتها الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على ابناء قطاع غزة والضفة الغربية والذي ما زالت الة القتل والابادة الجماعية والعرقية مستمرة لليوم 147.
ورفع المشاركون في الوقفة، والتي تقام كل يوم جمعة بعد الصلاة مباشرة، الاعلام الاردنية والفلسطينية واللافتات الداعمة والمساندة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، الصامد في وجه العدوان وعبارات تدين العدوان وتفضح جرائمه ما يتعرض له ابناء غزة من قتل متعمد وتجويع وابادة طالت كافة مفاصل القطاع كان اخرها استهداف المدنيين العزل بمجزرة عند دوار النابلسي خلال استلامهم للمساعدات الانسانية والاغذية امس الاول .

وأكد المشاركون ان ما حدث باستهداف وقتل المدنيين تصرف همجي وممعن في الوحشية والاستهانة بأرواح البشر وسط خنوع وصمت كافة الدول العربية والاسلامية والعالمية، مشيرين ان استمرار قوات الاحتلال استهداف المدنيين على نحو يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وذلك بعد حرب التجويع التي تفرضها على (2.3) مليون فلسطيني من أبناء القطاع، وكأنها تحاصر الفلسطينيين بالجوع والرصاص، مؤكدين ان الأسابيع الأخيرة شهدت تنفيذ خطة ممنهجة للحيلولة دون وصول المساعدات لأبناء القطاع، بما أنتج المشهد البائس في دوار النابلسي، حيث تم استهداف الفلسطينيين الساعين للحصول على نصيبهم من المساعدات الغذائية بعد أسابيع من التجويع.

وبين المتحدثون المشاركون ان الاحتلال انهزم منذ السابع من اكتوبر وهو حاليا ينتقم من شعب كامل بعملية عسرية واسعة طالت البشر والحجر وبقصف همجي عشوائي لتغطية فشله الذريع والبحث عن انتصارات صورية امام العالم المتخاذل ولمواطنيه بالداخل الهش.

واشاد المشاركون بالجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذه عمليات انزال لمساعدات الاغذاية فوق شمال غزة والتي تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة، مؤكدين وقوفهم خلف جلالة الملك الداعية للسلام واقامة الدولة الفلسطينية.

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