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وقفات في إربد ومعان تتضامن مع غزة وتشيد بالجسر الجوي الأردني

3/1/2024 2:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي وحسين كريشان

خرجت فعاليات عدة بعد صلاة الجمعة في بعض محافظات المملكة للتضامن مع الأهالي في قطاع غزة والإشادة بالجسر الجوي للمساعدات والذي ينفذه الأردن.

هذا ونظم المئات من المواطنين وقفة بالقرب من مجمع الأغوار الجديد في اربد نصرة لغزة ودعما للمقاومة.


وحمل المشاركون لافتات تندد بالدعم الأمريكي للعدوان الصهيوني، وترفض المشاركة العربية في الحصار عبر إغلاق معبر رفح، وبتزويد الكيان بالمواد الغذائية عبر جسر بري.







وطالب المشاركون بوقف تلك الشاحنات في ظل استمرار الإبادة الجماعية للاهل في غزة من خلال القصف والتجويع ومنع ادخال المساعدات الإنسانية .


واشاد المشاركون ما قامت به الجيش العربي بتوجيهات ملكية بكسر الحصار على غزة من خلال الإنزالات الجوية للمساعدات على قطاع غزة، مطالبين بتكثيف تلك الإنزالات في ظل ما يتعرض له الأهل من تجويع بسبب منع قوات الاحتلال من مرور المساعدات عبر معبر رفح.


وحيا المشاركون المقاومة صمودهم في وجه قوات الاحتلال بعد مضى ٤ شهور على العدوان وما حققوه من خسائر في قوات الاحتلال والياتهم.

وجنوبا في معان شارك أبناء المدينة، عقب صلاة الجمعة أمام مسجد معان الكبير بوقفة حاشدة، رفضا لمواصلة حرب الإبادة الجماعية على شعب أعزل في قطاع غزه من قبل عدو متغطرس ناتج عن فكر للعصابات الصهيونية التي احتلت فلسطين.




وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة ، أن الإداره الأمريكية لاتريد للعدوان الصهيوني النازي أن يتوقف وتعادي الحق الفلسطيني في اقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف.

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