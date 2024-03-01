ضبط ثلاثيني طعن 4 مصلين أثناء صلاة العشاء في الرصيفة

ضبط ثلاثيني طعن 4 مصلين أثناء صلاة العشاء في الرصيفة
التاريخ
3/1/2024 2:26:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقدم شخص ثلاثيني يُعاني من أمراض نفسية بالدخول إلى مسجد الصحابة يوم الأربعاء الماضي في أثناء صلاة العشاء في منطقة حطين لواء الرصيفة، إذ قام بالاعتداء بواسطة أداة حادة على (4) من المصلين أُصيبوا بجروح سطحية، إذ تم إسعافهم للمستشفى وحالتهم العامة حسنة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الشخص وبوشرت التحقيقات.
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