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ضبط ثلاثيني طعن 4 مصلين أثناء صلاة العشاء في الرصيفة

3/1/2024 2:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقدم شخص ثلاثيني يُعاني من أمراض نفسية بالدخول إلى مسجد الصحابة يوم الأربعاء الماضي في أثناء صلاة العشاء في منطقة حطين لواء الرصيفة، إذ قام بالاعتداء بواسطة أداة حادة على (4) من المصلين أُصيبوا بجروح سطحية، إذ تم إسعافهم للمستشفى وحالتهم العامة حسنة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الشخص وبوشرت التحقيقات.

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