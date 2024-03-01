وقفات تضامن تندد بجرائم الاحتلال وتثمن جهود الملك بإغاثة الأهل في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي وأحمد الرواشدة

محافظات- شهدت عدة مدن بالمحافظات، بعد صلاة الجمعة أمس، تنظيم وقفات تضامنية مع الأهل في قطاع غزة، واحتجاجا على استمرار العدوان الهمجي، وعمليات القتل والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين.

وجدد المشاركون في الوقفات، إدانتهم للجرائم والمجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال، وسط صمت دولي، وموقف متخاذل، يقابله دعم الولايات المتحدة ودول غربية للكيان المحتل.

وأشادوا بالجهود الكبيرة التي يقودها الملك عبدالله لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذه عمليات إنزال لمساعدات إغاثية فوق شمال غزة، والتي تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة، مؤكدين وقوفهم خلف الملك وجهوده الداعية للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية.

وندد المشاركون بجرائم الاحتلال في اليوم 147 للعدوان الغاشم ومجزرة دوار النابلسي التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والمئات من المصابين جراء استهداف جيش الاحتلال بالرصاص الحي، الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات شمالي القطاع المحاصر.

وطالبوا، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بوقف حرب الإبادة الجماعية وعمليات القتل الجماعي بحق المدنيين الجياع، والتي تستهدف تفريغ غزة وشمالها من السكان عبر الاستمرار في التجويع واستخدامه كسلاح في الحرب الدامية.

وحيا المشاركون بسالة المقاومة الفلسطينية وصمودها الأسطوري في وجه قوات الاحتلال، رغم ما يتعرضون له من حرب إبادة جماعية ومجازر بشعة وتطهير عرقي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي العقبة، شارك أبناء المدينة في وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين بن طلال، نظمتها الفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية تنديدا باستمرار العدوان الصهيوني الغاشم على أبناء قطاع غزة والضفة الغربية، لليوم 147.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الأردنية والفلسطينية، واللافتات الداعمة والمساندة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، الصامد في وجه العدوان، وهتف المشاركون بعبارات تدين العدوان وتفضح جرائمه، وما يتعرض له أبناء غزة من قتل متعمد وتجويع وإبادة طالت كافة مفاصل القطاع، كان آخرها استهداف المدنيين العزل بمجزرة عند دوار النابلسي خلال استلامهم للمساعدات الإنسانية والأغذية أول من أمس.

وأكد المشاركون أن ما حدث باستهداف وقتل المدنيين تصرف همجي وممعن في الوحشية والاستهانة بأرواح البشر، وسط خنوع وصمت الدول العربية والإسلامية والعالمية، مشيرين إلى أن استمرار قوات الاحتلال استهداف المدنيين، يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وذلك بعد حرب التجويع التي تفرضها على أبناء القطاع، وكأنها تحاصر الفلسطينيين بالجوع والرصاص، مؤكدين أن الأسابيع الأخيرة شهدت تنفيذ خطة ممنهجة للحيلولة دون وصول المساعدات لأبناء القطاع، بما أنتج المشهد البائس في دوار النابلسي، حيث تم استهداف الفلسطينيين الساعين للحصول على نصيبهم من المساعدات الغذائية بعد أسابيع من التجويع.

وبين المتحدثون المشاركون، أن الاحتلال انهزم منذ السابع من أكتوبر، وهو حاليا ينتقم من شعب كامل بعملية عسكرية واسعة، طالت البشر والحجر وبقصف همجي عشوائي لتغطية فشله الذريع والبحث عن انتصارات صورية أمام العالم المتخاذل ولمواطنيه بالداخل الهش.

وأشار المشاركون إلى أن شعب غزة، لاسيما في شمالها، يعانون من أمراض خطيرة جراء المجاعة، وحرمانهم من الطعام وبعضهم فارق الحياة جوعا وبردا وحسرة وألما، لافتين إلى أن شمال القطاع يعاني من ظروف صعبة، مطالبين بوقف فوري للعدوان والإبادة الجماعية في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغانية والإنسانية، من أبرزها العلاج والطعام ورفع الحصار.

كما اعتبروا أن أميركا والغرب يتحملان المسؤولية الكاملة نتيجة دعمهم للكيان الغاصب، الذي عمد إلى تجويع الأهل في غزة، وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وأشاد المشاركون بالجهود الكبيرة التي يقودها الملك عبد الله الثاني، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذه عمليات إنزال لمساعدات إغاثية فوق شمال غزة والتي تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة، مؤكدين وقوفهم خلف الملك وجهوده الداعية للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية.

ونظم المئات من المواطنين وقفة بالقرب من مجمع الأغوار الجديد في إربد، نصرة لغزة ودعما للمقاومة.

وحمل المشاركون لافتات تندد بالدعم الأميركي للعدوان الصهيوني، وترفض المشاركة العربية في الحصار عبر إغلاق معبر رفح.

وأشاد المشاركون بما قام به الجيش العربي بتوجيهات ملكية بكسر الحصار على غزة من خلال الإنزالات الجوية للمساعدات على القطاع، مطالبين بتكثيف تلك الإنزالات في ظل ما يتعرض له الأهل من تجويع بسبب منع قوات الاحتلال من مرور المساعدات عبر معبر رفح.

وحيا المشاركون المقاومة وصمودها الباسل في وجه قوات الاحتلال بعد 4 أشهر على العدوان، وما حققوه من خسائر في قوات الاحتلال وآلياته.

وفي معان، شارك أبناء مدينة معان، عقب صلاة الجمعة، بوقفة أمام مسجد معان الكبير، رفضا لمواصلة العدوان على غزة وعمليات الإبادة الجماعية على شعب أعزل من قبل عدو متغطرس ناتج عن فكر العصابات الصهيونية التي احتلت فلسطين.

وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، أن الإدارة الأميركية لا تريد للعدوان الصهيوني النازي أن يتوقف، وتعادي الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار المشاركون، إلى أن الولايات المتحدة ما تزال تواصل دعم الاحتلال الصهيوني، عسكريا ودبلوماسيا وإعلاميا، وتدعم مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في غزة.

وندد المشاركون، باستمرار قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الدامي والمدمر على القطاع، وما يمارسه المستوطنون المتطرفون من اعتداءات وانتهاكات بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وتساءل المشاركون، هل يعلم الغرب أن انحيازهم السافر لإسرائيل لن يمر بسلام؟، ولم يعد أحد يصدق أكاذيبهم حول الإنسانية وحقوق الإنسان، بينما يتم اغتيال أبسط حقوق الإنسانية وهم يدعمون ويؤيدون فكر العصابات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالوا، إن الكيان الغاصب قد شيد جسورا من الكراهية لدى معظم شعوب العالم، وستستمر لسنوات، ولن يقبل أي شعب عربي حر تطبيعا أو علاقات مع مرتكب جرائم العدوان والإبادة الجماعية، فكيف يتم التطبيع مع قاتل يريد السلام فوق أشلاء الأبرياء.

وأشادوا بالدول التي تتخذ مواقف شجاعة ونزيهة من قضايا الشعوب العادلة وخاصة القضية الفلسطينية، وتعمل من أجل وقف العدوان الفوري ومنع التهجير القسري وإمداد الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب بالمساعدات الإنسانية والدوائية، وتطوير المواقف الإيجابية للدول المساندة للحق الفلسطيني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.













