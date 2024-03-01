اليابان تستضيف مؤتمرًا لتعزيز النمو الاقتصادي والتعافي في أوكرانيا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اجتمع في 19 فبراير ممثلو حكومتي اليابان وأوكرانيا، بالإضافة إلى منظمات الأعمال، في طوكيو لحضور المؤتمر الياباني الأوكراني لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار.
تعهد وفد الحكومة اليابانية، برئاسة رئيس وزراء اليابان Kishida Fumio، بتقديم دعم طويل الأمد لتعافي أوكرانيا عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتوجّه الوفد الأوكراني، بقيادة رئيس الوزراء الأوكراني Denys Shmyhal، بالشكر لليابان على مساعدتها ودعا الشركات اليابانية للاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا. ويتألف كل وفد من أكثر من 100 مسؤول حكومي وشركة. وشارك في المؤتمر نحو 300 شخص و130 شركة إجمالاً. واتفقت الحكومتان على التعاون في سبعة مجالات رئيسية: إزالة الألغام الأرضية وإزالة الأنقاض، والمساعدات الإنسانية وإعادة بناء سبل العيش، والتنمية الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية للنقل والطاقة، ومكافحة الفساد وتدابير تعزيز الحوكمة.
وفي كلمته الرئيسية، وصف رئيس الوزراء Kishida دعم تعافي أوكرانيا من الحرب المستمرة بأنه "استثمار في المستقبل"، ودعا المجتمع الدولي إلى المساهمة. وذكر في كلمته: "سيتعاون القطاعان العام والخاص في اليابان بحسب نهج اليابان الشامل، وذلك باستخدام المعرفة المستمدة من جهود اليابان في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار بعد الكوارث". "ومع ذلك، فإن تعزيز إعادة البناء الاقتصادي لا يمثل استثمارًا لمستقبل أوكرانيا فحسب، بل استثمارًا أيضًا في اليابان والعالم بأسره". وبين المبادرات الجديدة للقطاعين العام والخاص في اليابان لدعم أوكرانيا. وأعلن Kishida أيضًا أن اليابان ستقلل من متطلبات تأشيرة الدخول للمواطنين الأوكرانيين المشاركين في مشاريع التعاون بين اليابان وأوكرانيا.
وتوجه رئيس الوزراء Shmyhal بالشكر إلى اليابان على مساعدتها المستمرة وإلى رئيس الوزراء Kishida على زيارته لأوكرانيا في عام 2023. وأضاف أن“مؤتمر اليوم هو بمثابة الخطوة التالية نحو مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين”. وأشار Shmyhal إلى النجاح المالي الذي حققته الشركات اليابانية في أوكرانيا إلى الآن ودعا الشركات إلى مواصلة الاستثمار في "المعجزة الاقتصادية الأوكرانية" القادمة. وأكّد على أن القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة والبنية التحتية توفر فرصًا استثمارية رئيسية ذات إمكانات نمو قوية.
وأكد الزعيمان التزامهما بالتعاون، فضلاً عن أهمية القطاع الخاص في إعادة إعمار أوكرانيا.
وأسفر المؤتمر عن الإعلان عن 56 وثيقة، تشمل الاتفاقيات الحكومية الدولية. ووقعت الحكومتان اتفاقية للقضاء على الازدواج الضريبي، وهو ما سيدعم الشركات اليابانية للاستثمار في أوكرانيا. ووقعا أيضًا على اتفاقية بشأن الاعتماد الثنائي، وتبادلا المذكرات المتعلقة بمنحة المساعدة للتعافي في حالات الطوارئ، وتعهدا بالتعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا.
وتضمنت الوثائق الأخرى صفقات بين وكالات حكومية وشركات فردية ومؤسسات أعمال. ووقعت الشركات اليابانية صفقات مع شركات أوكرانية وهيئات حكومية لتطوير مرافق الطاقة، وإعادة بناء البنية التحتية، وإزالة الألغام الأرضية، وغيرها.
ومنذ الغزو الروسي في فبراير 2022، دأبت اليابان على تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات لأوكرانيا. وبالإعلان عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المؤتمر، تخطط اليابان لاستخدام خبرتها التكنولوجية وتجربتها في التعافي وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الكوارث لتعزيز دعمها لأوكرانيا.
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