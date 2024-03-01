اليابان تستضيف مؤتمرًا لتعزيز النمو الاقتصادي والتعافي في أوكرانيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اجتمع في 19 فبراير ممثلو حكومتي اليابان وأوكرانيا، بالإضافة إلى منظمات الأعمال، في طوكيو لحضور المؤتمر الياباني الأوكراني لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار.

تعهد وفد الحكومة اليابانية، برئاسة رئيس وزراء اليابان Kishida Fumio، بتقديم دعم طويل الأمد لتعافي أوكرانيا عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتوجّه الوفد الأوكراني، بقيادة رئيس الوزراء الأوكراني Denys Shmyhal، بالشكر لليابان على مساعدتها ودعا الشركات اليابانية للاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا. ويتألف كل وفد من أكثر من 100 مسؤول حكومي وشركة. وشارك في المؤتمر نحو 300 شخص و130 شركة إجمالاً. واتفقت الحكومتان على التعاون في سبعة مجالات رئيسية: إزالة الألغام الأرضية وإزالة الأنقاض، والمساعدات الإنسانية وإعادة بناء سبل العيش، والتنمية الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية للنقل والطاقة، ومكافحة الفساد وتدابير تعزيز الحوكمة.

وفي كلمته الرئيسية، وصف رئيس الوزراء Kishida دعم تعافي أوكرانيا من الحرب المستمرة بأنه "استثمار في المستقبل"، ودعا المجتمع الدولي إلى المساهمة. وذكر في كلمته: "سيتعاون القطاعان العام والخاص في اليابان بحسب نهج اليابان الشامل، وذلك باستخدام المعرفة المستمدة من جهود اليابان في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار بعد الكوارث". "ومع ذلك، فإن تعزيز إعادة البناء الاقتصادي لا يمثل استثمارًا لمستقبل أوكرانيا فحسب، بل استثمارًا أيضًا في اليابان والعالم بأسره". وبين المبادرات الجديدة للقطاعين العام والخاص في اليابان لدعم أوكرانيا. وأعلن Kishida أيضًا أن اليابان ستقلل من متطلبات تأشيرة الدخول للمواطنين الأوكرانيين المشاركين في مشاريع التعاون بين اليابان وأوكرانيا.

وتوجه رئيس الوزراء Shmyhal بالشكر إلى اليابان على مساعدتها المستمرة وإلى رئيس الوزراء Kishida على زيارته لأوكرانيا في عام 2023. وأضاف أن“مؤتمر اليوم هو بمثابة الخطوة التالية نحو مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين”. وأشار Shmyhal إلى النجاح المالي الذي حققته الشركات اليابانية في أوكرانيا إلى الآن ودعا الشركات إلى مواصلة الاستثمار في "المعجزة الاقتصادية الأوكرانية" القادمة. وأكّد على أن القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة والبنية التحتية توفر فرصًا استثمارية رئيسية ذات إمكانات نمو قوية.

وأكد الزعيمان التزامهما بالتعاون، فضلاً عن أهمية القطاع الخاص في إعادة إعمار أوكرانيا.

وأسفر المؤتمر عن الإعلان عن 56 وثيقة، تشمل الاتفاقيات الحكومية الدولية. ووقعت الحكومتان اتفاقية للقضاء على الازدواج الضريبي، وهو ما سيدعم الشركات اليابانية للاستثمار في أوكرانيا. ووقعا أيضًا على اتفاقية بشأن الاعتماد الثنائي، وتبادلا المذكرات المتعلقة بمنحة المساعدة للتعافي في حالات الطوارئ، وتعهدا بالتعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا.

وتضمنت الوثائق الأخرى صفقات بين وكالات حكومية وشركات فردية ومؤسسات أعمال. ووقعت الشركات اليابانية صفقات مع شركات أوكرانية وهيئات حكومية لتطوير مرافق الطاقة، وإعادة بناء البنية التحتية، وإزالة الألغام الأرضية، وغيرها.

ومنذ الغزو الروسي في فبراير 2022، دأبت اليابان على تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات لأوكرانيا. وبالإعلان عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المؤتمر، تخطط اليابان لاستخدام خبرتها التكنولوجية وتجربتها في التعافي وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الكوارث لتعزيز دعمها لأوكرانيا.

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