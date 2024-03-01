نظام التوزيع النفثي PICO® Nexμstm الجديد يربط آلية توزيع السوائل بكفاءة الصناعة 4.0

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تطرح شركة Nordson EFDإحدى شركات Nordson (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: ) والشركة المصنِّعة الرائدة لأنظمة توزيع السوائل الدقيقة، نظام التوزيع النفثي PICO Nexμs لإحداث ثورة في كفاءة توزيع السوائل.

بالنسبة إلى معظم آلات الإنتاج المؤتمتة، يتم تركيب وحدات التحكم في التوزيع النفثي القياسية على لوحة بعيدًا عن نقطة التوزيع، مما يجعل إمكانية تعديل معلمات التوزيع ومراقبتها غير مريحة للمستخدم. تعمل وحدة التحكم في التوزيع النفثي PICO Nexμs على التخلص من هذه المتاعب. يجعل تركيبها المدمج المزود بقضيب DIN بجهد 24 فولت من السهل تثبيتها داخل خزانة الماكينة الموجودة، مما يوفر مساحة قيِّمة بالقرب من الماكينة المؤتمتة. تُعدُّ مناسبة بشكل خاص في التركيبات متعددة الصمامات حيث تكون مساحة الماكينة محدودة.

تستخدم وحدة التحكم PICO Nexμs بروتوكولات الإيثرنت الصناعية القياسية مثل PROFINET® وEtherNet/IPTM للتواصل مع وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) أو وحدات التحكم الأخرى في المصنع. يتيح ذلك للشركات المصنِّعة التحكم في أنظمة التوزيع النفثي المتعددة من خلال واجهة الآلة البشرية (HMI) عند نقطة التوزيع.

تعمل واجهة الويب البسيطة على تبسيط عملية الإعداد والبرمجة والمراقبة. اضبط الدورة ومستوى النبض والتردد والمزيد للتحكم في الوقت الفعلي. يمكن تخزين تاريخ معلمات التوزيع هنا لمراقبة الجودة على نحو أمثل.

"PICO Nexμs هو جوهر الربط. يتعلق الأمر برمته بعمليات الربط. وهذه المهمة هي ما يقوم به نظام PICO Nexμs. يُربط بصمام النفث Pμlse. يُربط بنظام الأتمتة في المصنع. يُربط بعناصر التحكم في عملية التوزيع النفثي. يُربط بالماكينة. صرَّح Claude Bergeron، مدير خط إنتاج PICO، في Nordson EFD قائلاً: "إنه يربط مُشغِّل الماكينة عبر HMI للحصول على معلومات التصنيع في الوقت الفعلي، مما يتيح عملية إنتاج تعتمد على البيانات وزيادة الإنتاجية والحصول على كفاءات أكبر".

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة Nordson EFD على الويب على , linkedin/company/nordson-efd ، أو أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى ... ، أو اتصل على +1 401.431.7000 أو 800.556.3484.

نبذة عن Nordson EFD

تُصمِّم شركة Nordson EFD وتُصنِّع أنظمة توزيع السوائل الدقيقة لعمليات التجميع في التجهيزات المخبريّة وخطوط التجميع المؤتمتة . وبتمكين الشركات المصنِّعة من تطبيق نفس كمية المواد اللاصقة أو المزلقات أو سوائل التجميع الأخرى على كل جزء، في كل مرة، تساعد أنظمة التوزيع EFD الشركات في طيف واسع من القطاعات على زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض تكاليف الإنتاج. تتضمَّن قدرات إدارة السوائل الأخرى الأسطوانات الحاقنة والخراطيش عالية الجودة لتغليف المواد المؤلفة من مكون واحد أو مكونين. تُعدُّ الشركة أيضًا جهة رائدة في تصنيع معاجين اللحام المخصَّصة التي تُستخدم في تطبيقات التوزيع والطباعة في قطاع الإلكترونيات.

نبذة عن شركة Nordson Corporation

تقوم شركة Nordson بهندسة وتصميم وتسويق منتجات وأنظمة متمايزة تستخدم في توزيع المواد اللاصقة والطبقات المغلِّفة وموانع التسرب والمواد الحيوية ومواد أخرى، بالإضافة إلى إدارة واختبار وفحص السوائل، واختبار وفحص الجودة، ومعالجة الأسطح. وتحظى هذه المنتجات بدعم من خبرات كبيرة في التطبيق ومن المبيعات والخدمات العالمية المباشرة. نحن نخدم مجموعة واسعة من الأسواق النهائيّة للمواد المعمرّة وغير المعمرّة والأسواق النهائيّة التقنيّة، بما في ذلك التعبئة والتغليف، والمواد غير المنسوجة، والإلكترونيات، والمواد الطبيّة، والأجهزة المنزليّة، والطاقة، والنقل، والبناء وتجميع المنتجات العامة ووضع اللمسات الأخيرة عليها. وتملك الشركة، التي تأسست في عام 1954 وتتخذ من ويستليك في ولاية أوهايو مقرًا لها، عمليات ومكاتب دعم في أكثر من 30 بلدًا. تفضَّل بزيارة موقع Nordson على الويب على nordson ، أو facebook/nordson .

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