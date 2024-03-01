نظام التوزيع النفثي PICO® Nexμstm الجديد يربط آلية توزيع السوائل بكفاءة الصناعة 4.0

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تطرح شركة Nordson EFD ،
إحدى شركات Nordson (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: ) والشركة المصنِّعة الرائدة لأنظمة توزيع السوائل الدقيقة، نظام التوزيع النفثي PICO Nexμs لإحداث ثورة في كفاءة توزيع السوائل.
بالنسبة إلى معظم آلات الإنتاج المؤتمتة، يتم تركيب وحدات التحكم في التوزيع النفثي القياسية على لوحة بعيدًا عن نقطة التوزيع، مما يجعل إمكانية تعديل معلمات التوزيع ومراقبتها غير مريحة للمستخدم. تعمل وحدة التحكم في التوزيع النفثي PICO Nexμs على التخلص من هذه المتاعب. يجعل تركيبها المدمج المزود بقضيب DIN بجهد 24 فولت من السهل تثبيتها داخل خزانة الماكينة الموجودة، مما يوفر مساحة قيِّمة بالقرب من الماكينة المؤتمتة. تُعدُّ مناسبة بشكل خاص في التركيبات متعددة الصمامات حيث تكون مساحة الماكينة محدودة.
تستخدم وحدة التحكم PICO Nexμs بروتوكولات الإيثرنت الصناعية القياسية مثل PROFINET® وEtherNet/IPTM للتواصل مع وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) أو وحدات التحكم الأخرى في المصنع. يتيح ذلك للشركات المصنِّعة التحكم في أنظمة التوزيع النفثي المتعددة من خلال واجهة الآلة البشرية (HMI) عند نقطة التوزيع.
تعمل واجهة الويب البسيطة على تبسيط عملية الإعداد والبرمجة والمراقبة. اضبط الدورة ومستوى النبض والتردد والمزيد للتحكم في الوقت الفعلي. يمكن تخزين تاريخ معلمات التوزيع هنا لمراقبة الجودة على نحو أمثل.
"PICO Nexμs هو جوهر الربط. يتعلق الأمر برمته بعمليات الربط. وهذه المهمة هي ما يقوم به نظام PICO Nexμs. يُربط بصمام النفث Pμlse. يُربط بنظام الأتمتة في المصنع. يُربط بعناصر التحكم في عملية التوزيع النفثي. يُربط بالماكينة. صرَّح Claude Bergeron، مدير خط إنتاج PICO، في Nordson EFD قائلاً: "إنه يربط مُشغِّل الماكينة عبر HMI للحصول على معلومات التصنيع في الوقت الفعلي، مما يتيح عملية إنتاج تعتمد على البيانات وزيادة الإنتاجية والحصول على كفاءات أكبر".
للاطّلاع على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة Nordson EFD على الويب على , linkedin/company/nordson-efd ، أو أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى ... ، أو اتصل على +1 401.431.7000 أو 800.556.3484.
نبذة عن Nordson EFD
تُصمِّم شركة Nordson EFD وتُصنِّع أنظمة توزيع السوائل الدقيقة لعمليات التجميع في التجهيزات المخبريّة وخطوط التجميع المؤتمتة . وبتمكين الشركات المصنِّعة من تطبيق نفس كمية المواد اللاصقة أو المزلقات أو سوائل التجميع الأخرى على كل جزء، في كل مرة، تساعد أنظمة التوزيع EFD الشركات في طيف واسع من القطاعات على زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض تكاليف الإنتاج. تتضمَّن قدرات إدارة السوائل الأخرى الأسطوانات الحاقنة والخراطيش عالية الجودة لتغليف المواد المؤلفة من مكون واحد أو مكونين. تُعدُّ الشركة أيضًا جهة رائدة في تصنيع معاجين اللحام المخصَّصة التي تُستخدم في تطبيقات التوزيع والطباعة في قطاع الإلكترونيات.
نبذة عن شركة Nordson Corporation
تقوم شركة Nordson بهندسة وتصميم وتسويق منتجات وأنظمة متمايزة تستخدم في توزيع المواد اللاصقة والطبقات المغلِّفة وموانع التسرب والمواد الحيوية ومواد أخرى، بالإضافة إلى إدارة واختبار وفحص السوائل، واختبار وفحص الجودة، ومعالجة الأسطح. وتحظى هذه المنتجات بدعم من خبرات كبيرة في التطبيق ومن المبيعات والخدمات العالمية المباشرة. نحن نخدم مجموعة واسعة من الأسواق النهائيّة للمواد المعمرّة وغير المعمرّة والأسواق النهائيّة التقنيّة، بما في ذلك التعبئة والتغليف، والمواد غير المنسوجة، والإلكترونيات، والمواد الطبيّة، والأجهزة المنزليّة، والطاقة، والنقل، والبناء وتجميع المنتجات العامة ووضع اللمسات الأخيرة عليها. وتملك الشركة، التي تأسست في عام 1954 وتتخذ من ويستليك في ولاية أوهايو مقرًا لها، عمليات ومكاتب دعم في أكثر من 30 بلدًا. تفضَّل بزيارة موقع Nordson على الويب على nordson ، أو facebook/nordson .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN01032024004146001356ID1107923621