شركة Calypsoai تعقد شراكة مع Deloitte Middle East لإطلاق عنان قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة CalypsoAI الرائدة في مجال أمن وتمكين الذكاء الاصطناعي عن عقد شراكة مع Deloitte Middle East لتوفير قوة منصة Moderator لأمن وتمكين الذكاء الاصطناعي المعنية بالمؤسسات للمؤسسات الإقليمية التي تتطلع إلى الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، على أن تتيح هذه الشراكة البناءة للمؤسسات الكائنة في مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وغيرها من البلدان الاستفادة من منصة CalypsoAI الأفضل في فئتها وخدمات Deloitte الاستشارية بغية تقديم حلول أمنية معتمدة على الذكاء الاصطناعي مخصصة ومصممة لتلبية احتياجات الأعمال والأهداف الطويلة الأجل.

وفقًا لتقرير حالة الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشرق الأوسط الصادر عن MIT Sloan Management Review، يفيد 72% من المديرين التنفيذين في الشركات الفاعلة في المنطقة بأنهم يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل مؤسستهم، إضافةً إلى 21% يفكرون بجدية في اعتماد هذه التقنية، ولكن، على الرغم من هذا الحماس، أفاد 64.7% من المشاركين أن الافتقار إلى مبادئ الحوكمة يمثل عقبة كبيرة أمام اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتجدر هنا الإشارة إلى أن حل Moderator من CalypsoAI يعالج المشكلات المتعلقة بالأمن والحوكمة، فهو يمنح المؤسسات رؤية عن كيفية استخدام النماذج داخل المؤسسة والقدرة على وضع ضوابط ومعايير معينة للتخفيف من حدة هذا الخطر. علاوةً على ذلك، تحظر المنصة المحايدة للنماذج التقنيات الموجهة، مثل لعب الأدوار وعلم النفس العكسي التي من شأنها انتهاك الحدود، مما يحافظ على أمان البيانات الحيوية داخل المؤسسة. فمع Moderator، يتم منع جهات التهديد التي تحاول استغلال استجابات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) من اختراق النظام البيئي الرقمي للشركة.

في ضوء هذه الشراكة الجديدة، ستوفر Deloitte Middle East إمكانية الوصول إلى Moderator حتى تتمكن المؤسسات من التغلب على العقبات المتعلقة بالأمن والحوكمة الإقليمية الشائعة. وسيتمكن العملاء المشتركون أيضًا من الاستفادة من معارف وخبرات Deloitte الحيوية المتعلقة بالتفعيل الناجح لحل Moderator في سياقات الأعمال. إضافةً إلى ذلك، وفي ظل تسليحها بمنصة أمن وحوكمة معتمدة على الذكاء الاصطناعي رائدة في الصناعة، ستتلقى المؤسسات منهجية تفعيل مخصصة من Deloitte تعمل بسلاسة على إرساء الأساس اللازم لتفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي بنجاح.

صرح Neil Serebryany، المدير التنفيذي ومؤسس CalypsoAI، قائلاً: "ما زلنا في مرحلة المهد على صعيد الاستفادة من العدد الهائل من حالات الاستخدام التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) للشركات، ولكننا نعلم أنه بغض النظر عن الوضع، فإن المؤسسات وموظفيها لن يستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي إلا إذا وثقوا بها". "وعن طريق الجمع بين التكنولوجيا الرائدة في الصناعة وخبرة Deloitte Middle East الممتدة لأعوام على صعيد السماح للمؤسسات بتحقيق أقصى استفادة من الابتكارات الجديدة، فإن المؤسسات الكائنة في المنطقة يمكنها اعتماد الذكاء الاصطناعي واستخدامه والثقة به بوتيرة أسرع بكثير."

صرح تامر شريف، الشريك ومدير قسم التقنيات السيبرانية الناشئة في الشرق الأوسط بشركة Deloitte Middle East، قائلاً: "نحن نعلم علم اليقين أن كل عميل من عملائنا يرغب في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة مختلفة، ولهذا السبب يركز منهجنا على السياسات وحالات الاستخدام المخصصة، بحيث ينضح بمجموعة متنوعة من الحلول التي تجمع بين الابتكار والأمن". "توفر منصة Moderator من CalypsoAI لعملائنا وسيلة للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي مع ضمان أمان كل حالة استخدام."

ستسجل كل من شركة CalypsoAI وشركة Deloitte Middle East حضورها في Leap 2024 ، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 4 إلى 7 من مارس، وعلى الراغبين بمعرفة المزيد عن كيفية استفادة مؤسستهم من هذه الشراكة زيارة CalypsoAI وDeloitte Middle East في القاعة 2، الجناح K20.

نبذة عن CalypsoAI

تعد CalypsoAI شركة رائدة في مجال تطوير وتقديم حلول أمن الذكاء الاصطناعي. وتتمثل رؤية الشركة في لعب دور الشريك الموثوق به ناهيك عن الريادة العالمية في مجال أمن الذكاء الاصطناعي، وتمكين المؤسسات والحكومات من الاستفادة من الإمكانات الهائلة لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) بدون إغفال عاملي المسؤولية والأمان. علاوةً على ذلك، تسعى شركة CalypsoAI جاهدة إلى تشكيل مستقبل تتضافر فيه التكنولوجيا والأمن لتغيير آلية عمل الشركات تغييرًا جذريًا والمساهمة في إرساء أساس عالم أفضل. هذا، وقد تأسست الشركة في سيليكون فالي في عام 2018 على يد ألمع العقول في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتعلم الآلي، كما تلقت الشركة دعمًا من مستثمرين، من ضمنهم Paladin Capital Group وLockheed Martin Ventures وLightspeed Venture Partners و8VC وHakluyt Capital وEmpros Capital. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني أو تابع CalypsoAI على X وYouTube وLinke dIn .

نبذة عن Deloitte :

تشير Deloitte إلى واحدة أو أكثر من DTTL وشبكتها العالمية من الشركات الأعضاء والكيانات المرتبطة بها. ولكن تجدر الإشارة إلى أن DTTL (المشار إليها أيضًا باسم "Deloitte Global") وكل شركة من الشركات الأعضاء فيها هي كيانات منفصلة ومستقلة قانونًا، ولا يمكنها إلزام بعضها البعض في ما يتعلق بالجهات الخارجية. لذا، تتحمل DTTL وكل شركة من الشركات الأعضاء في DTTL والكيانات ذات الصلة المسؤولية عن أفعالها وإغفالاتها فحسب، وليس أفعال وإغفالات بعضها البعض. هذا، ولا تقدم DTTL وNSE وDME خدمات للعملاء. الرجاء زيارة لمعرفة المزيد.

تعد Deloitte شركة رائدة عالميًا في مجال التدقيق والضمان والاستشارات والاستشارات المالية واستشارات المخاطر والضرائب والخدمات ذات الصلة، إذ تنتشر أعمال Deloitte، ذات التاريخ العظيم الممتد لأكثر من 175 عامًا، في أكثر من 150 بلدًا ومنطقة. تعرف على كيفية إحداث ما يقرب من 415,000 موظف بين جنبات Deloitte تأثيرًا ملحوظًا على مستوى العالم على .

نبذة عن Deloitte & Touche (M.E.) LLP ("DME") :

تعد Deloitte & Touche (M.E.) LLP (DME) شركة فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وقبرص تابعة لشركة Deloitte NSE LLP ("NSE")، وهي شراكة ذات مسؤولية محدودة في المملكة المتحدة وعضو في شركة Deloitte Touche Tohmatsu Limited، وهي شركة خاصة في المملكة المتحدة محدودة بالضمان ("DTTL").

إضافةً إلى ذلك، تعد DME شركة رائدة في مجال الخدمات المهنية مدعومة بحضورها المتواصل في الشرق الأوسط منذ عام 1926 فضلاً عن 26 مكتبًا في 15 بلدًا ونحو 5,900 شريك ومدير وموظف. وقد جرى مد نفوذ DME في الشرق الأوسط وقبرص بمساعدة الكيانات القانونية المستقلة التابعة لها والمصرح لها بالعمل وتقديم الخدمات بموجب القوانين واللوائح السارية في البلد المعني. هذا، ولا تتحمل الشركات التابعة لشركة DME والكيانات ذات الصلة التزامات نحو بعضها البعض و/أو DME، وعند تقديم الخدمات، تتعامل كل شركة تابعة وكيان ذي صلة بشكل مباشر ومستقل مع عملائها وتتحمل مسؤولية أفعالها أو إغفالاتها فحسب وليس أفعال أو إغفالات أي شركة أخرى تابعة.

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