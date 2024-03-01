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الأحد انطلاق أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات

3/1/2024 2:22:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عن انطلاق فعاليات "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات - 2024" في نسخته الأولى، بداية من الأحد المقبل، بانعقاد أكثر من 90 فعالية، يحضرها 3,500 مشارك من 65 دولة، ويتحدث فيها أكثر 350 متحدثاً.
يأتي ذلك استكمالاً لمسيرة المملكة في تطوير بيئتها التشريعية والقانونية، وتعزيز منظومة تسوية المنازعات فيها، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ويعقد "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات - 2024"، خلال الفترة من 22 إلى 27 شعبان الجاري، وسط توقعات بأن يمثل الحدث تظاهرة عالمية، ومنصة دولية تجمع جميع الأطراف ذات العلاقة بمنظومة تسوية المنازعات.
ويُنظم أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات المركز السعودي للتحكيم التجاري بدعم من العديد من الجهات المحلية والدولية المعنية بتسوية المنازعات، لتعزيز بدائل تسوية المنازعات بصفتها حلولاً بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية.
ويعقد خلال الأسبوع أكثر من 90 فعالية، بين جلسات حوارية مع عدد من المسؤولين المحليين والدوليين، وشراكات، وإبرام اتفاقيات، وذلك في ظل مناخٍ مشجعٍ على مزيدٍ من فرص الصناعة في الاقتصاد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، وتبادل المعارف والخبرات، ونسج العلاقات والتعاون بين أصحاب المصالح من الأطراف المعنية.
وتضم فعاليات الأسبوع انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للمركز السعودي للتحكيم التجاري والمعرض المصاحب، بعنوان: "تسوية المنازعات في عالم متغير: الاتجاهات والفرص الجديدة"، وذلك يوم الأربعاء المقبل.
ويأتي المؤتمر انطلاقاً من دور المركز في تمثيل المملكة في مجال التحكيم محليًّا ودوليًّا، وإبراز مكانتها الدولية في هذه الصناعة، وتعريف المجتمع الدولي بالتقدم الذي أحرزته في هذا الجانب، إذ حظي المؤتمر ـ في نسختيه السابقتين ـ بحضور نوعي من الشخصيات ذات العلاقة ببدائل تسوية المنازعات، من مستشارين قانونيين عامِّين، ومحامين، ومحَكَّمين ووسطاء دوليين، إضافة لإقبال ودعم نوعي من جهات حكومية ومنظمات دولية ذات علاقة بالمجال.
وتشهد أيام الأسبوع، أيضاً، المرافعات الشفوية للنسخة الخامسة من "منافسة التحكيم التجاري الدولية"، التي تُعقَد حضوريًّا للمرة الأولى منذ انطلاق المنافسة، حيث جرت جميع النسخ السابقة افتراضيًّا، بينما يُقعَد جزء من هذه النسخة حضوريًّا، وسيحضر 32 فريقًا من 13 جامعة من داخل المملكة و 11 جامعة من خارجها، مما يُعزز من الزخم المحيط بالحدث.
ويأتي هذا التغيير استكمالًا للشراكة الدولية الرفيعة التي أسسها المركز للمنافسة، ويهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات بين الطلاب المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وإثراء مهاراتهم في مجال التحكيم التجاري، وبذلك تُعد هذه النسخة من المنافسة حدثًا هامًا في مسيرة المركز، حيث تُمثل خطوةً نوعيةً نحو تعزيز مكانته المركز الريادي في مجال التحكيم التجاري على المستوى الدولي.

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