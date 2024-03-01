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وفقًا لقائمة نيوزويك.. السعودي الألماني الصحية تؤكد ريادتها بأكبر عدد من المستشفيات الأعلى تصنيفا

3/1/2024 2:22:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أكَّدت السعودي الألماني الصحية، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ريادتها في التميز في الرعاية الصحية، بعد أن نالت خمسة من منشآتها الطبية على أعلى تصنيف في المنطقة ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات Newsweek's Best Hospitals 2024.
وحقَّقت السعودي الألماني الصحية تقدماً ملحوظاً، تجسيداً لالتزامها الراسخ بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى، وسعيها الدؤوب للتميز في جميع نواحي رعاية المرضى. كما تعد المجموعة من ضمن مؤسَّسات الرعاية الصحية القليلة في المملكة العربية السعودية التي أجرت الدراسة لاستقصائية "برومز" PROMs وحصلت على تقدير خاص بتصنيفٍ مميز من "نيوزويك".
وقال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "نفخر بكوننا مجموعة المستشفيات الوحيدة في المنطقة التي تضم خمسة مستشفيات مُدرجة في قائمة نيوزويك المرموقة لأفضل المستشفيات في العام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة. وأتوجه بالامتنان والثناء لجميع موظفينا، بما في ذلك كوادرنا الطبية وفِرَق التمريض وموظفي الدعم في المجموعة، الذين جعلوا هذا الإنجاز ممكنا. ويمثل هذا التقدير حافزاً لنا لمواصلة السعي لتحقيق التميز وتقديم أفضل رعاية ممكنة لمجتمعنا".
وحققت مستشفيات المجموعة تقدُّما ملحوظا بالمراتب، حيث أظهرت تحسنا استثنائيا في التصنيف لمستشفىيات السعودي الألماني جدة، الدمام، الرياض، دبي، والشارقة، منها من أحرز تقدما بعشر مراكز مقارنة بالعام الماضي.
والجديربالذكر أن السعودي الألماني الصحية حصلت مؤخرا على جائزتين أداء باعتبارها مجموعة الرعاية الصحية الخاصة الوحيدة التي حصلت على هذا التكريم العظيم. فقد تم منح المستشفى السعودي الألماني بجدة جائزة أداء الصحة للاستخدام الأمثل للعقاقير الطبية، بينما تم منح المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة جائزة آداء الصحة لزراعة نخاع العظم، مما يؤكد على الالتزام الثابت برعاية المرضى وتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية.
يُذكر أن تقرير أفضل المستشفيات في العالم لعام 2024 يصدر عن "نيوزويك" والشركة العالمية المتخصصة في البيانات "ستاتيستا" Statista، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستشفيات في جميع أنحاء العالم، وضرورة الاستمرارية في تقديم نتائج استثنائية على صعيد رعاية المرضى، ودفع عجلة تطوُّر الأبحاث والعلاجات الطبية. notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240301_172146_126-->

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