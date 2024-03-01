وفقًا لقائمة نيوزويك.. السعودي الألماني الصحية تؤكد ريادتها بأكبر عدد من المستشفيات الأعلى تصنيفا

(MENAFN
- Al Watan) أكَّدت السعودي الألماني الصحية، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ريادتها في التميز في الرعاية الصحية، بعد أن نالت خمسة من منشآتها الطبية على أعلى تصنيف في المنطقة ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات Newsweek's Best Hospitals 2024.
وحقَّقت السعودي الألماني الصحية تقدماً ملحوظاً، تجسيداً لالتزامها الراسخ بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى، وسعيها الدؤوب للتميز في جميع نواحي رعاية المرضى. كما تعد المجموعة من ضمن مؤسَّسات الرعاية الصحية القليلة في المملكة العربية السعودية التي أجرت الدراسة لاستقصائية "برومز" PROMs وحصلت على تقدير خاص بتصنيفٍ مميز من "نيوزويك".
وقال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "نفخر بكوننا مجموعة المستشفيات الوحيدة في المنطقة التي تضم خمسة مستشفيات مُدرجة في قائمة نيوزويك المرموقة لأفضل المستشفيات في العام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة. وأتوجه بالامتنان والثناء لجميع موظفينا، بما في ذلك كوادرنا الطبية وفِرَق التمريض وموظفي الدعم في المجموعة، الذين جعلوا هذا الإنجاز ممكنا. ويمثل هذا التقدير حافزاً لنا لمواصلة السعي لتحقيق التميز وتقديم أفضل رعاية ممكنة لمجتمعنا".
وحققت مستشفيات المجموعة تقدُّما ملحوظا بالمراتب، حيث أظهرت تحسنا استثنائيا في التصنيف لمستشفىيات السعودي الألماني جدة، الدمام، الرياض، دبي، والشارقة، منها من أحرز تقدما بعشر مراكز مقارنة بالعام الماضي.
والجديربالذكر أن السعودي الألماني الصحية حصلت مؤخرا على جائزتين أداء باعتبارها مجموعة الرعاية الصحية الخاصة الوحيدة التي حصلت على هذا التكريم العظيم. فقد تم منح المستشفى السعودي الألماني بجدة جائزة أداء الصحة للاستخدام الأمثل للعقاقير الطبية، بينما تم منح المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة جائزة آداء الصحة لزراعة نخاع العظم، مما يؤكد على الالتزام الثابت برعاية المرضى وتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية.
يُذكر أن تقرير أفضل المستشفيات في العالم لعام 2024 يصدر عن "نيوزويك" والشركة العالمية المتخصصة في البيانات "ستاتيستا" Statista، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستشفيات في جميع أنحاء العالم، وضرورة الاستمرارية في تقديم نتائج استثنائية على صعيد رعاية المرضى، ودفع عجلة تطوُّر الأبحاث والعلاجات الطبية. notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240301_172146_126-->
MENAFN01032024000089011017ID1107923605
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.