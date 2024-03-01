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استثمار وأعمال



الطاقة



اقتصاد أخضر



مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر مصر تسدد 750 مليون دولار سندات دولارية مصر تعلن اكتمال الدفعة الأولى من صفقة“رأس الحكمة” بتسلم 5 مليارات دولار أخرى وزير المالية: الدول الأفريقية الأكثر تأثرًا بالمشهد الاقتصاد العالمي الأشد اضطرابًا الحكومة تقرر إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضى الدولة

بورصة وشركات

بنوك

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MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح ما يقارب نصف الشركات الأوروبية دوت توقعات المحللين خلال موسم إعلان نتائج الأعمال الماضي رغم انخفاض مستوى التوقعات خلال هذه الفترة." />







الجمعة, مارس 1, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية منوعات عام الشركات الأوروبية تشهد أسوأ موسم أرباح منذ أزمة الوباء في الربع الرابع كتب : البورصة خاص الجمعة 1 مارس 2024



موضوعاتالمركزي الصيني يضيف سيولة 1.41 مليار دولار عبر عمليات إعادة شراء عكسية مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض “حسين صبور” تشرف على مشروعات فى أفريقيا باستثمارات 100 مليون دولار

تراجعت أرباح ما يقارب نصف الشركات الأوروبية دوت توقعات المحللين خلال موسم إعلان نتائج الأعمال الماضي رغم انخفاض مستوى التوقعات خلال هذه الفترة.

أجرت شبكة“سي إن بي سي” تحليلاً بناء على بيانات من“فاكت سيت”، أظهر أنه من بين 313 شركة أوروبية أعلنت نتائج أعمالها عن الربع الرابع حتى 29 من فبراير، تفوقت أرباح 50.2% منها على توقعات المحللين، ليصبح موسم الأرباح الماضي هو الأسوأ منذ الربع الأول من عام 2020 حين ظهر الوباء.

وكانت قطاعات المواد، والمنتجات الاستهلاكية الكمالية، والرعاية الصحية من بين القطاعات الأسوأ أداءً خلال الربع الأخير من عام 2023، في حين سجل قطاعا التكنولوجيا والمرافق الأداء الأفضل من حيث تفوق نتائج الأعمال على التوقعات.

وذكرت“سي إن بي سي” نقلاً عن عدد من المحللين، أنه من المتوقع استمرار معاناة الشركات الأوروبية من ضعف الأداء مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح“فيليب فيريرا” نائب رئيس قسم الاقتصاد واستراتيجيات الأصول المشتركة في“كبلر تشيفرو”، أن هناك عدة أسباب وراء هذا الأداء الضعيف للشركات الأوروبية، منها ضعف بيئة الاقتصاد الكلي في القارة، واقتراب معدل النمو الاقتصادي من الصفر على مدار الربعين الثالث والرابع، وتعرض بعض الشركات للصين بشكل كبير في ظل انكماش الأسعار وضعف الطلب الاستهلاكي بها.