الشركات الأوروبية تشهد أسوأ موسم أرباح منذ أزمة الوباء في الربع الرابع

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أرباح ما يقارب نصف الشركات الأوروبية دوت توقعات المحللين خلال موسم إعلان نتائج الأعمال الماضي رغم انخفاض مستوى التوقعات خلال هذه الفترة." />
الجمعة, مارس 1, 2024
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السيارات اتصالات وتكنولوجيا منوعات أسواق مالتيميديا اقتصاد عالمى النقل والملاحة استثمار وأعمال الطاقة اقتصاد أخضر مقالات الرأي اقتصاد مصر عقارات المسؤولية المجتمعية بنوك بورصة وشركات آخر الأخبار اقتصاد مصر مصر تسدد 750 مليون دولار سندات دولارية مصر تعلن اكتمال الدفعة الأولى من صفقة“رأس الحكمة” بتسلم 5 مليارات دولار أخرى وزير المالية: الدول الأفريقية الأكثر تأثرًا بالمشهد الاقتصاد العالمي الأشد اضطرابًا الحكومة تقرر إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضى الدولة بورصة وشركات بنوك استثمار وأعمال عقارات اقتصاد أخضر
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية منوعات عام الشركات الأوروبية تشهد أسوأ موسم أرباح منذ أزمة الوباء في الربع الرابع كتب : البورصة خاص الجمعة 1 مارس 2024
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تراجعت أرباح ما يقارب نصف الشركات الأوروبية دوت توقعات المحللين خلال موسم إعلان نتائج الأعمال الماضي رغم انخفاض مستوى التوقعات خلال هذه الفترة.
أجرت شبكة“سي إن بي سي” تحليلاً بناء على بيانات من“فاكت سيت”، أظهر أنه من بين 313 شركة أوروبية أعلنت نتائج أعمالها عن الربع الرابع حتى 29 من فبراير، تفوقت أرباح 50.2% منها على توقعات المحللين، ليصبح موسم الأرباح الماضي هو الأسوأ منذ الربع الأول من عام 2020 حين ظهر الوباء.
وكانت قطاعات المواد، والمنتجات الاستهلاكية الكمالية، والرعاية الصحية من بين القطاعات الأسوأ أداءً خلال الربع الأخير من عام 2023، في حين سجل قطاعا التكنولوجيا والمرافق الأداء الأفضل من حيث تفوق نتائج الأعمال على التوقعات.
وذكرت“سي إن بي سي” نقلاً عن عدد من المحللين، أنه من المتوقع استمرار معاناة الشركات الأوروبية من ضعف الأداء مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح“فيليب فيريرا” نائب رئيس قسم الاقتصاد واستراتيجيات الأصول المشتركة في“كبلر تشيفرو”، أن هناك عدة أسباب وراء هذا الأداء الضعيف للشركات الأوروبية، منها ضعف بيئة الاقتصاد الكلي في القارة، واقتراب معدل النمو الاقتصادي من الصفر على مدار الربعين الثالث والرابع، وتعرض بعض الشركات للصين بشكل كبير في ظل انكماش الأسعار وضعف الطلب الاستهلاكي بها.
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