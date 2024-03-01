نمو الاقتصاد البرازيلي 2.9% في 2023 متجاوزاً التوقعات

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نما الاقتصاد البرازيلي بوتيرة تجاوزت التوقعات بفارق كبير في عام 2023، رغم استقرار الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الرابع.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء والجغرافيا البرازيلي التي صدرت الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% في عام 2023، مقارنة بتوقعات نموه بنسبة 0.8% فقط في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وعلى صعيد الربع الرابع، استقر الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل دون تغيير مقارنة بالربع الثالث، لكنه ارتفع بنسبة 2.1% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107923603
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