نمو الاقتصاد البرازيلي 2.9% في 2023 متجاوزاً التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وارن بافت: أيام المكاسب المذهلة انتهت فيتش: خفض الصين لأسعار الفائدة يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي

نما الاقتصاد البرازيلي بوتيرة تجاوزت التوقعات بفارق كبير في عام 2023، رغم استقرار الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الرابع.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء والجغرافيا البرازيلي التي صدرت الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% في عام 2023، مقارنة بتوقعات نموه بنسبة 0.8% فقط في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الربع الرابع، استقر الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل دون تغيير مقارنة بالربع الثالث، لكنه ارتفع بنسبة 2.1% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق.

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