1.462 مليار ريال إجمالي قيمة صادرات التمور السعودية خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المركز السعودي للنخيل والتمور، عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة 14% لتصل 1.462 مليار ريال خلال 2023 مقارنة ب 1.280 مليار ريال خلال عام 2022.

وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية“واس” أنه بنهاية العام الماضي 2023م، بلغت أعداد الدول المستوردة للتمور السعودية 119 دولة.

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فيما حققت صادرات التمور ومشتقاتها ارتفاعاً بنسبة 152.5% منذ عام 2016 لتصل إلى 1.462 مليار ريال بنهاية العام 2023م، مقارنة بقيمة 579 مليون ريال خلال العام 2016م، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 12.3%.

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