1.462 مليار ريال إجمالي قيمة صادرات التمور السعودية خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المركز السعودي للنخيل والتمور، عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة 14% لتصل 1.462 مليار ريال خلال 2023 مقارنة ب 1.280 مليار ريال خلال عام 2022.
وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية“واس” أنه بنهاية العام الماضي 2023م، بلغت أعداد الدول المستوردة للتمور السعودية 119 دولة.
موضوعات متعلقة
“تنمية التجارة” يطرح مزايدة على 12 فرصة استثمارية في 8 محافظات 1.4 مليار دولار حجم التبادل بين مصر والسودان في 2023 “الصناعات الغذائية” تعقد اجتماعًا للتوعية باشتراطات الهيئة العامة لسلامة الغذاء
فيما حققت صادرات التمور ومشتقاتها ارتفاعاً بنسبة 152.5% منذ عام 2016 لتصل إلى 1.462 مليار ريال بنهاية العام 2023م، مقارنة بقيمة 579 مليون ريال خلال العام 2016م، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 12.3%.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107923602
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.