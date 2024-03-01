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هيرميس تتصدر تعاملات سماسرة البورصة خلال فبراير.. وثاندر في الوصافة

3/1/2024 2:21:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تربعت شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية، على عرش سماسرة البورصة المصرية خلال شهر فبراير الماضى، بتداولات بلغت قيمتها 31.2 مليار جنيه، منفذة على 4.8 مليار سهم، مقتنصة حصة سوقية تصل إلى 11.6%.

وحلت شركة“ثاندر” في الوصافة بعد أن تقدمت مركزًا وحيدًا، عبر تحقيق تداولات بقيمة 22.6 مليار جنيه منفذة علي 2.2 مليون عملية، مستحوذة بذلك على 8.4% من إجمالى تنفيذات السوق، وتلاها شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، مقتنصة حصة سوقية تقدر بنحو 7.3%، بقيم تداولات بقيمة 19.8 مليار جنيه منفذة عبر 2.3 مليار ورقة مالية.

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وجاء كل من شركة مباشر وشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية بالمركزين الرابع والخامس، بتداولات 15 مليار جنيه و11.4 مليار جنيه علي الترتيب، وعدد عمليات بلغ 473 و320 ألف عملية لكلا منهما، وحجم تداولات 4 و3.2 مليار سهم على التوالى.

فيما قفزت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، 3 مراكز لتستقر بالمركز السادس خلال شهر فبراير الماضى، بتداولات قيمتها 10.5 مليار جنيه وحصة سوقية 3.9% وانضمت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية للعشر الكيار بحجم تداولات 3 مليار ورقة مالية، عبر 336 ألف عملية، مقتنصة تداولات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

وجاءت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثامن، مستحوذة على 3.8% حصة سوقية خلال الشهر الماضى، بقيمة تداولات 10 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 124 ألف عملية على مليار سهم.

وحلت شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، فى الترتيب التاسع، بقيمة تداولات 9.8 مليار جنيه، وحصة سوقية 3.7%، وتلتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحجم تداولات 1.2 مليار سهم، عبر 121 ألف عملية.

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