ما الإجراءات اللازمة لتنشيط التجارة الدولية؟

MENAFN - Al-Borsa News) بعد عقود من تسارع العولمة، تساوت تقريباً معدلات نمو التجارة الدولية منذ عام 2008 فى الاقتصادات النامية مع وتيرة نمو نشاطها الاقتصادي.

ورغم أن تباطؤ التجارة الدولية لا يعنى بالضرورة تراجعاً عن العولمة، ينبغى أن نراقب مثل هذه التطورات بشيء من الخوف والحذر. فعلى مدى عقود من تسارع الجهود لتحقيق التكامل العالمي، أثبتت التجارة الدولية أنها أحد المحركات القوية لتحقيق الرخاء والازدهار. كما أدت العولمة إلى نمو نصيب الفرد من الدخل وتقليص رقعة الفقر فى البلدان النامية التى انضمت إليها.

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وتسبب ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية، والشواغل بشأن الأمن الاقتصادى، ومدى مرونة سلاسل الإمداد فى دفع بعض البلدان نحو التخفيف من المخاطر بتغيير سلسلة الإمداد الخاصة بها. علاوة على ذلك، شهدنا توسعاً كبيراً فى فرض الحواجز التجارية وتقديم الدعم بهدف معالجة الآثار التوزيعية للتجارة على المستوى المحلى ودعم التحول الأخضر على مستوى العالم. وبالرغم من مشروعية هذه الشواغل، يجب أن نتجنب العواقب غير المقصودة لتطبيق مثل هذه السياسات، لا سيما فى الاقتصادات النامية.

وفى هذه المدونة نناقش ثلاثة من المقترحات لتنشيط التجارة الدولية التى تمر بأوقات مضطربة، ولكن قبل الدخول فى التفاصيل، ننوه بوجوب الانتباه لاختلاف السياقات بشكل أكبر.

إننا نشهد حالياً أضعف توسعٍ فى تجارة السلع والخدمات مقارنة بأى انتعاش عالمى فى العقود الخمسة الماضية. وعلى الرغم من أن أحجام التجارة العالمية أعلى من مستوياتها عام 2019، إلا أن التجارة العالمية فى السلع فى عام 2023 انخفضت عند مقارنتها بعام 2022. علاوة على ذلك، وفى سياق يسوده انخفاض معدلات التجارة والاستثمار، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الديون، وتضخم مدفوعات خدمة تلك الديون، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية تباطؤاً فى النمو للعام الثالث على التوالى فى عام 2024.

ومن باب ذكر الحقائق، فقد تخلفت التجارة فيما بين البلدان النامية عن التجارة فيما بين الاقتصادات المتقدمة، كما أنها تخلفت أيضاً عن مستوى أنشطتها الاقتصادية؛ وهذه اتجاهات تبعث على القلق. ويُظهر تقرير سيصدره البنك الدولى قريباً أن الصادرات أسهمت فى خلق فرص العمل ونمو الدخل فى البلدان النامية، وذلك حتى وقت بداية الأزمة المالية العالمية. كما أدت مشاركة تلك البلدان فى الأسواق الدولية إلى زيادة نسبة الوظائف بأجر مقارنة بالأعمال الحرة، مما شجع على توفيق الأوضاع والانضواء تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وبعيدا عن الاقتصاد الكلي، فإن تباطؤ التجارة الدولية وإعادة تشكيل أنماط التجارة يرجع إلى خيارات السياسات إلى حد كبير. فقد تضاعف عدد حالات حظر التصدير وغيرها من التدابير المقيدة للتجارة أربع مرات منذ عام 2020. كما تتم التجارة باتباع سياسة“التوريد من البلدان المجاورة” بشكل متزايد مع البلدان القريبة من بعضها البعض من الناحية الجيوسياسية.

ويؤدى اللجوء لمثل هذه التدابير إلى النزول بمستوى كفاءة الاقتصاد العالمي؛ فتزايد الاعتماد على القيود التجارية فى بداية الحرب فى أوكرانيا، ومنها فرض حظرٍ على صادرات السلع الأساسية والمستلزمات الزراعية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلبها، أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ويمكن أن يؤدى التوسع فى تقديم الدعم إلى تشويه التجارة بدرجة أكبر من فرض التعريفات الجمركية، حيث يغطى الدعم حالياً ما يقرب من نصف السلع القابلة للتداول التجارى بعد أن كان يغطى 20% منها فقط فى عام 2012. ويتضح ذلك بوضوح من التعريفة الجمركية التقديرية المُكافِئة لهذا الدعم المتزايد، والتى تصل إلى 15% فى المتوسط للمنتجات الزراعية وإلى 8% لمنتجات الصناعات التحويلية. وفيما يتعلق بتغير المناخ، وفى ظل ما نشهده من سياسات التخفيف غير المتكافئة والفوارق الواسعة فى الالتزام بالتعهدات المناخية بين البلدان، هناك شواغل مبررة من أن التجارة يمكن أن تحول الإنتاج العالمى إلى أنشطة وأماكن غير مراعية للبيئة. وقد توسعت البلدان فى تطبيق معايير الاستدامة للواردات من أجل التصدى لهذه المخاطر، فضلاً عن تطبيق آليات تعديل حدود الكربون لمنع المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة من جانب البلدان التى تطبق معايير بيئية أقل.

وقد يكون للسياسات حسنة النية عواقب وخيمة غير مقصودة على البلدان النامية، فقد يؤدى تكبد التكاليف عند تطبيق معايير الاستدامة إلى إلحاق الضرر بالبلدان التى تعانى ضعفاً فى قدرات مؤسساتها بصورة أكبر من غيرها. وينطبق نفس الشيء على تعديلات ضريبة الكربون عند الحدود، والتى يمكن أن تؤثر بشكل غير عادل على منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وأيضاً على المنتجين الزراعيين من البلدان النامية.

ومن الممكن أن يؤدى الجمع بين كل هذه التدابير والتوسع فى تطبيقها إلى إحداث تأثير كبير على التجارة الدولية، بل وعلى النشاط الاقتصادى أيضاً. وتشير مراجعة ما توفر لنا من تقديرات إلى أن الخسائر طويلة الأجل الناشئة عن تلك الإجراءات قد تتراوح بين %1 و%7 من إجمالى الناتج المحلى العالمي.

ولهذا نحن بحاجة إلى تحقيق توازن أفضل بين الأهداف الجديرة بالثناء والنتائج التى تحدث على أرض الواقع. ومن أجل تنفيذ ذلك، يجب أن تكون لدينا مجموعة منسقة من الإجراءات الإستراتيجية لمساندة البلدان النامية وإيجاد مسار متوازن لعملية تحولها.

وفى هذا الإطار، هناك ثلاثة إجراءات بارزة يجب اتخاذها

أولاً، ضرورة استعادة الوظائف والمهام الأساسية لنظام التجارة القائم على القواعد، وذلك على الصعيد العالمي. ويُعد ضمان تكافؤ الفرص وتوفير آليات موثوقة لتسوية المنازعات فى إطار هذا الإجراء من المنافع العامة العالمية.

ثانياً، بإمكان اتفاقيات التجارة الثنائية أو متعددة الأطراف أن تساعد فى ضمان الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف المعاملات التجارية، والارتقاء بمستوى الشفافية، وذلك على المستوى المحلي.

ويحظى الجيل الجديد من هذه الاتفاقيات بأهمية خاصة لأنها تركز أيضاً على القضايا الرئيسية فيما وراء الحدود والتى تمثل أهمية خاصة بالنسبة للتجارة. وقد ركزت هذه الاتفاقيات الشاملة على المنافسة العادلة فى الأسواق المحلية، وعلى تكافؤ الفرص للشركات المملوكة للدولة، بل حتى على معايير العمل والبيئة. غير أنه ينبغى بذل جهد مدروس لضمان أن تكون هذه الاتفاقيات التجارية الإقليمية – لا سيما الاتفاقيات الشاملة –“قابلة للتشغيل البيني”، بمعنى أن تنفيذها يعتمد على مبادئ ومعايير تشغيلية متشابهة إلى حد كبير.

ثالثاً، يجب على كل بلد من البلدان النامية أن يسعى جاهداً لتحقيق المزيد من الاندماج فى الاقتصاد العالمي، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الحالية والضغوط الحمائية. ومن بين المجالات التى لم تشهد تباطؤاً فى السنوات الأخيرة كانت الخدمات الرقمية؛ ففى حين تراجعت معدلات النمو فى تجارة السلع العالمية فى الاقتصادات النامية، إلا أن مبيعاتها من الخدمات عبر الإنترنت حققت نمواً بنسبة 250% فيما بين عامى 2005 و2022. وتنطوى هذه الخدمات على إمكانيات كبيرة لتوظيف النساء والشباب والفئات المحرومة الأخرى. لكن التحول إلى بلدٍ مُصدِّر للخدمات الرقمية سيكون صعباً عندما لا تتمكن نسبة كبيرة من السكان من الوصول إلى الإنترنت، ناهيك عن الحصول على الكهرباء. وبالتالي، ينبغى أن يكون تعزيز التحول الرقمى وتسهيل الاتصال الإلكترونى جزءًا من أجندة التكامل العالمي.





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