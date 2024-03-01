طفرة سهم إنفيديا تحول أنظار المستثمرين نحو الذكاء الاصطناعى

MENAFN - Al-Borsa News) يتدافع مديرو الصناديق للاستفادة من اهتمام سوق الأسهم بالذكاء الاصطناعى، بعدما أدى الارتفاع المذهل لشركة صناعة الرقائق“إنفيديا” إلى تحفيز البحث عن شركات أخرى تستفيد من التكنولوجيا، وفق ما نقلته“رويترز”

وارتفعت أسهم شركة“إنفيديا” Nvidia، والتي تعد رقائقها المعيار الذهبي في صناعة الذكاء الاصطناعى، بنحو 60% هذا العام بعد أن تضاعفت ثلاث مرات في عام 2023.

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وقد أدى هذا الارتفاع إلى رفع قيمتها السوقية إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار، مما يجعلها ثالث أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية. بعد مايكروسوفت وأبل، متجاوزة أرامكو السعودية.

كما أنها حفزت“وول ستريت” للبحث عن شركات أخرى تركز على الذكاء الاصطناعى على أمل اللحاق بالمكاسب الضخمة، سواء كان المستثمرون ينظرون إلى صناعة الرقائق الأوسع أو يراهنون على شركات في أماكن أخرى من سلسلة القيمة، فإنهم يتفقون على شيء واحد: الذكاء الاصطناعي خُلق ليبقى.

قال فرانسيسكو بيدو، كبير مديرى المحفظة الاستثمارية فى صندوق“إف إم للاستثمارات” الذى يركز على الاستثمارات كبيرة الحكم، إنها ليست موضة وتمضى.

وأكد أنه هناك الكثير من الحالات التي يمكن فيها للشركات الاستفادة بشكل جيد من التكنولوجيا لتعزيز رأس مالها ودخلها.

وساعد الحماس بشأن الذكاء الاصطناعى فى دفع مؤشر ناسداك المركب إلى مستوى قياسي يوم الخميس، فى حين سجل مؤشر S&P 500 أيضًا أحدث رقم قياسي له، وارتفع المؤشران نحو 7% هذا العام.

وقال بنك جولدمان ساكس مؤخرًا إن الإشارات إلى الذكاء الاصطناعي فى المناقشات المفتوحة للشركات وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في الربع الرابع من العام.

ويقدر محللو البنك أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن تضيف 1.5% إلى نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة إذا تم اعتمادها على نطاق واسع خلال العقد المقبل.

ويشير استطلاع مورجان ستانلي لكبار مسؤولي المعلومات إلى أن عام 2024 هو“عام الاستثمار في الذكاء الاصطناعي”، حسبما ذكر البنك في مذكرة هذا الأسبوع، حيث حدد مديرو تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعى، وتعليم الآلة كأولوية قصوى لهم لأول مرة.

ويحتفظ صندوق“بيدو Bido” بحصة كبيرة في“إنفيديا، لكنه تفرع إلى عمليات أخرى للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركة تصنيع الرقائق المنافسة“أدفانسد مايكور ديفايسيز” شركة“مونجو دى بى” والتي يمكن أن يكون الطلب على منتجات قواعد البيانات الخاصة بها مرتفعًا حيث يستعد الذكاء الاصطناعي لتغيير احتياجات البنية التحتية للبيانات.

وقد ارتفعت هذه الأسهم بشكل حاد، وإن كان بشكل أقل دراماتيكية، مقارنة بشركة“إنفيديا” وبعض شركات الذكاء الاصطناعى الأخرى التي استحوذت على اهتمام السوق مؤخرًا.

وارتفعت أسهم AMD نحو 30% منذ بداية العام حتى الآن، في حين ارتفعت أسهم“مونجو” 9%، على الرغم من تضاعف أسهم الشركتين في العام الماضي.

وفى مثال أكثر وضوحًا قفزت أسهم شركة“سوبر مايكرو كمبيوتر” الموردة لمكونات الخوادم وشركة تصميم الرقائق“أيه أر إم هولدينج” بنحو 200% و90% على التوالي في عام 2024. وتضاعفت أسهم“إس إم سي آى”ثلاث مرات في عام 2023.

إيفانا ديليفسكا ، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار فى شركة“سبير إنفيست” قال إن” إنفيديا” ظلت أكبر ملكية فى صندوق المؤشرات المتداولة“سبير ألفا” لكن الصندوق سعى أيضًا إلى الاستفادة من احتياجات الأمن السيبراني المتزايدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال امتلاك أسهم شركة“ذسكالير” Zscaler، المتخصصة في الأمن السيبرانى.

وبطبيعة الحال، تظل مخاطر المضاربة على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي غالبا ما تكون متقلبة، على الرغم من المكانة العالية التي تتمتع بها هذه التكنولوجيا.

فعلى سبيل المثال، انخفضت أسهم شركة“سنو فليك” 18% يوم الخميس بعد أن توقعت الشركة إيرادات سنوية أقل من تقديرات“وول ستريت” وكشفت عن التقاعد غير المتوقع لرئيسها التنفيذي.

وقال كينج ليب، كبير الاستراتيجيين في الشركة، إن شركة“بيكر أفينو ويلث مانجمنت” قلصت حيازاتها من“إنفيديا مع ارتفاع السهم بحيث لا تشغل مركزًا كبيرًا جدًا في محافظ العملاء.

لكن الشركة بدأت مؤخرًا في بناء مركز استثمارى لها في شركة“تايوان سيمى” لأشباه الموصلات، وهي المورد الرئيسي لشركة“إنفيديا”.

قال ليب:“إذا كنت لا تزال ترغب فى الاستثمار بالذكاء الاصطناعي ولكنك ربما تكون متخوفًا بعض الشيء بشأن سعر سهم“إنفيديا”، فأعتقد أن“تايوان سيمى” لا تحتاج إلى تفكير.

ويبحث كيو نجوين، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم في شركة“ريسيرش أفيلاتس”، عن شركات أشباه الموصلات ذات القيمة المعقولة التي يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعى، وأبدى اهمام بشركة” لام ريسيرش كورب” و التى تزود صناعة أشباه الموصلات بالمعدات، وشركة“مايكرون تكنولوجى” التي تصنع رقائق الذاكرة وتخزين البيانات.

وارتفعت أسهم“لام ريسيرش” بنحو 20% حتى الآن هذا العام، في حين ارتفعت أسهم“مايكرون” بنسبة 6%.

وقال نجوين:“إن نماذج اللغات الكبيرة لا تقوم فقط بالمعالجة، بل تحتاج إلى مساحة تخزين”، وبطبيعة الحال، فإن العديد من المستثمرين سعداء بالتمسك بمراكز نفيديا الكبيرة.