شركات الطاقة العالمية توسع نشاطها فى جنوب شرق آسيا لزيادة إنتاج الغاز

MENAFN - Al-Borsa News) وسعت شركات الطاقة أنشطة الاستكشاف فى جنوب شرق آسيا بهدف تعزيز إنتاج الغاز الطبيعى وتلبية الطلب المتزايد على المدى الطويل، وذلك بفضل الاكتشافات الأخيرة وتحسين سياسات الاستثمار، وفقًا لتصريحات مسئولى الشركات والمحللين التى نقلتها“رويترز”.

شهدت ماليزيا وإندونيسيا اكتشافات ناجحة مؤخرًا فى قطاع الاستكشاف والإنتاج، بما فى ذلك اكتشاف كبير لشركة مبادلة للطاقة فى منطقة ساوث أندامان، بعد سنوات من الاستثمار غير الكافى فى هذا القطاع منذ انهيار أسعار النفط فى عام 2015.

موضوعات18.5 مليون جنيه صافي ربح جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز العام المالي الماضي سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 17 سنتًا ليبلغ 81.48 دولار سعر نفط عُمان يرتفع 19 سنتًا

ونظرًا لتوقع استمرار نمو الطلب على الغاز فى المنطقة نتيجة النمو الاقتصادى والسكانى، والذى من المتوقع أن يصل إلى ذروته قبل عام 2040، فإنه يوجد“فرصة مهمة للاستثمار فى الغاز الطبيعى والغاز الطبيعى المسال”، وفقًا لستيفانو راسيتي، الرئيس التنفيذى لشركة مبادلة للطاقة، خلال مؤتمر صناعى فى كوالالمبور هذا الأسبوع.

وأضاف:“فى جنوب شرق آسيا، نعتقد أن هذا يعنى مواصلة الاستثمار فى الاستكشاف وتوسيع إنتاج الغاز”.

تعمل شركة مبادلة حاليًا على زيادة إنتاجها فى حقل الغاز بيجاجا فى ماليزيا، حيث ستشارك شركتان كبريان فى هذا المشروع للمرة الأولى بعد الاستحواذات الأخيرة.

وأعلنت شركة توتال إنرجى الفرنسية الشهر الماضى عن شراء حصة بنسبة 50% فى شركة“سابورا أو إم فى” الماليزية، وتقوم شركة شيفرون بالاستحواذ على شركة“هيس” التى تمتلك أصولًا فى ماليزيا.

بشكل منفصل، اكتسبت شركة بيرتامينا الإندونيسية وشركة بتروناس الماليزية حصة شركة شل بنسبة 35% فى حقل الغاز الطبيعى المشغل من قبل“إنبيكس”.

فى يناير، منحت شركة بتروناس الحكومية الماليزية عقودًا للمشاركة فى الإنتاج لستة حقول استكشافية فى جولة المزايدة لعام 2023، وأطلقت مزايدة جديدة هذا العام لاستكشاف عشرة حقول ومجموعات استكشافية للمستثمرين المحتملين.

تخطط إندونيسيا أيضًا لتقديم مزيد من الكتل النفطية والغازية فى حوض شمال سومطرة هذا العام بعد الاكتشاف الكبير الذى قامت به شركة مبادلة للطاقة فى منطقة ساوث أندامان، وتقوم بمراجعة نظامها المالى لجذب الاستثمارات فى الموارد غير التقليدية.

قال براتيك باندى، محلل فى ريستاد إنرجي:“فى السنوات الأخيرة، شهدت إندونيسيا وماليزيا اكتشافات ذات حجم كبير، ما يزيد من الزخم بشكل عام ويدفع لزيادة الاهتمام بالاستكشاف”.

وبحسب باندى، فإن ماليزيا ستحفر حوالى 30 بئرا استكشافية هذا العام و35 بئرًا فى عام 2025، مقارنة بـ 8 آبار فى عام 2021، فى حين ستشهد إندونيسيا حوالى 40 بئرًا استكشافية هذا العام، مقابل 20 بئرًا خلال جائحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن عدد آبار الاستكشاف سينخفض قليلاً فى إندونيسيا فى النصف الثانى من العقد، إلا أن آبار ماليزيا ستظل مستمرة حتى عام 2028 بفضل المزايدة الناجحة التى شهدتها فى السنوات الثلاث إلى الأربع الأخيرة.

زادت المرونة فى عقود مشاركة الإنتاج وتحسين الشروط المالية أيضًا من جاذبية المنطقة للاستثمارات.

وأعلنت إندونيسيا فى سبتمبر أنها أجرت تحسينات فى شروط النفط والغاز الخاصة بها تسمح للمقاولين بامتلاك حصص فى الأسهم تزيد عن 50% فى بعض الكتل الجديدة.

قال يوزينى يوسوف، رئيس شركة بتروناس كاريجالى فى إندونيسيا:“بصفتنا مستثمرين قادمين من خارج البلاد، نحتاج إلى اليقين فيما يتعلق بسياسات الاستثمار والتنظيم فى أنشطة الاستكشاف. ونرى أن هذا يحدث منذ خمس سنوات الماضية”.

وأضاف:“نحن نركز فيما يتعلق بالاستكشاف على التوسع... إندونيسيا الشرقية هى المنطقة التى توجد فيها العديد من الفرص.