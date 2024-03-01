تباين الأسهم الأمريكية وناسداك يتجه نحو تحقيق مستوى قياسي مرتفع جديد

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وارن بافت: أيام المكاسب المذهلة انتهت فيتش: خفض الصين لأسعار الفائدة يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، بعدما سجلت خلال فبراير مكاسب شهرية للمرة الرابعة على التوالي، لكنها تتجه إلى تسجيل أداء أسبوعي متباين.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.10% أو نحو 40 نقطة إلى 38956 نقطة.

واستقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 5099 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.20% إلى 16121 نقطة، بعدما سجل بالأمس مستوى قياسيًا جديدًا لأول مرة منذ نوفمبر 2021.

ويتجه مؤشر“داو جونز” إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 0.40%، فيما يتجه مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” إلى الارتفاع بنسبة 0.2% و0.6% على التوالي.

وانخفض سهم بنك“نيويورك كوميونيتي بانكورب – New York Community Bancorp” (NYCB) بنسبة 25.70% إلى 3.56 دولار، بعدما كشف عن وجود خلل في ضوابطه الداخلية.

فيما ارتفع سهم“ديل” بنسبة 26.45% إلى 119.69 دولار، ولامس 131.06 دولار عند مرحلة ما، متجهًا لتسجيل إغلاق قياسي، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال قوية.

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