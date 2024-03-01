تباين الأسهم الأمريكية وناسداك يتجه نحو تحقيق مستوى قياسي مرتفع جديد

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تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، بعدما سجلت خلال فبراير مكاسب شهرية للمرة الرابعة على التوالي، لكنها تتجه إلى تسجيل أداء أسبوعي متباين.
وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.10% أو نحو 40 نقطة إلى 38956 نقطة.
واستقر مؤشر“إس آند بي 500” عند 5099 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.20% إلى 16121 نقطة، بعدما سجل بالأمس مستوى قياسيًا جديدًا لأول مرة منذ نوفمبر 2021.
ويتجه مؤشر“داو جونز” إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 0.40%، فيما يتجه مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” إلى الارتفاع بنسبة 0.2% و0.6% على التوالي.
وانخفض سهم بنك“نيويورك كوميونيتي بانكورب – New York Community Bancorp” (NYCB) بنسبة 25.70% إلى 3.56 دولار، بعدما كشف عن وجود خلل في ضوابطه الداخلية.
فيما ارتفع سهم“ديل” بنسبة 26.45% إلى 119.69 دولار، ولامس 131.06 دولار عند مرحلة ما، متجهًا لتسجيل إغلاق قياسي، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال قوية.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107923597
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