مسئول بالفيدرالي: لا يجب أخذ بيانات التضخم في يناير بعين الاعتبار

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وارن بافت: أيام المكاسب المذهلة انتهت فيتش: خفض الصين لأسعار الفائدة يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند“توماس باركين”، إنه لن يأخذ بعين الاعتبار قراءة التضخم في يناير، لأن الشهر الأول من العام يميل إلى إنتاج بيانات“غير موثوقة”.

وأضاف“باركين” في مقابلة مع شبكة“سي إن بي سي” الجمعة، عقب صدور بيانات مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي:“حاولت ضبط نفسي حتى لا أنظر إلى شهر يناير عن كثب”.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير، وبنسبة 2.4% على أساس سنوي، كما كان متوقعًا، ومقارنة بـ 0.1% و2.6% خلال ديسمبر.

وذكر“باركين” أن التضخم يبدو غير متساوٍ عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، حيث ساعد انخفاض أسعار منتجات مثل السيارات المستعملة على تعويض ارتفاع أسعار سلع أخرى.

وأضاف العضو المصوت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، أن الشركات ربما لا يكون لديها مجال لرفع الأسعار بعد أن فعل الكثير منها ذلك بقوة في أعقاب الجائحة، متابعًا:“أعتقد بالتأكيد أننا في نهاية تلك الرحلة”.

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