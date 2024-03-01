انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير

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انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة في فبراير، للشهر السادس عشر على التوالي، مع تباطؤ الطلب، وتراجع الإنتاج.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة الجمعة، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 47.8 نقطة، بانخفاض 1.3 نقطة مئوية عن قراءة يناير البالغة 49.1 نقطة، خلافًا لتوقعات ارتفاعه إلى 49.5 نقطة.
يأتي ذلك بعد أن عاد مؤشرا الطلبيات الجديدة والإنتاج لمنطقة الانكماش – دون مستوى 50 نقطة-، حيث سجلا 49.2 نقطة (-3.3 نقطة) و48.4 نقطة (-2.0 نقطة) في فبراير على التوالي.
وفي بيانات منفصلة، أظهرت القراءة النهائية ضمن مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، تحسنًا في ظروف التصنيع، حيث نما القطاع بأسرع وتيرة منذ يوليو 2022، بعد أن ارتفعت قيمة مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال فبراير إلى 52.2 نقطة من 50.7 نقطة، متجاوزة القراءة الأولية البالغة 51.5 نقطة.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107923594
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