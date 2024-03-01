انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وارن بافت: أيام المكاسب المذهلة انتهت فيتش: خفض الصين لأسعار الفائدة يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي

انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة في فبراير، للشهر السادس عشر على التوالي، مع تباطؤ الطلب، وتراجع الإنتاج.

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة الجمعة، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 47.8 نقطة، بانخفاض 1.3 نقطة مئوية عن قراءة يناير البالغة 49.1 نقطة، خلافًا لتوقعات ارتفاعه إلى 49.5 نقطة.

يأتي ذلك بعد أن عاد مؤشرا الطلبيات الجديدة والإنتاج لمنطقة الانكماش – دون مستوى 50 نقطة-، حيث سجلا 49.2 نقطة (-3.3 نقطة) و48.4 نقطة (-2.0 نقطة) في فبراير على التوالي.

وفي بيانات منفصلة، أظهرت القراءة النهائية ضمن مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، تحسنًا في ظروف التصنيع، حيث نما القطاع بأسرع وتيرة منذ يوليو 2022، بعد أن ارتفعت قيمة مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال فبراير إلى 52.2 نقطة من 50.7 نقطة، متجاوزة القراءة الأولية البالغة 51.5 نقطة.

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