18.5 مليون جنيه صافي ربح جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز العام المالي الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع صافى ربح جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز صافى خلال العام المالى الماضى إلى 18.46 مليون جنيه مقارنة مع 14 مليون جنيه ربط مُعدل للموازنة، و13.3 مليون ربط الموازنة.

وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هيئة عامة تهدف إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز في مصر ومتابعتها ومراقبتها.

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وبحسب بيانات الحساب الختامى الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، بلغت جملة موازنة جهاز تنظيم الغاز 63.5 مليون جنيه مقارنة مع 65.3 مليون جنيه ربط الموازنة المعدل و57.8 مليون جنيه الربط الأصلى.

وبحسب البيانات بلغت إيرادات جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز 61.1 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، وهى القيمة نفسها للربط المعدل للموازنة لكنها أعلى من 53.6 مليون جنيه الربط الأصلى.

وجاءت معظم الإيرادات من النشاط بنحو 60.4 مليون جنيه.

وفى الوقت نفسه وصل إجمالى المصروفات إلى 42.6 مليون جنيه مقابل 47 مليون جنيه الربط المعدل و40.3 مليون جنيه الربط الأصلى.

وبلغت مصاريف الأجور نحو 6 ملايين جنيه بينها مقارنة بربط معدل 7.8 مليون جنيه و5.7 مليون جنيه ربط الموازنة.

وسجل بند المصروفات 32.8 مليون جنيه مقابل 35.1 مليون جنيه فى الربط المعدل و33.4 جنيه في الربط الأصلى للموازنة

وتحمل الجهاز أعباء وخسائر تصل إلى 3.6 مليون جنيه وهى القيمة نفسها فى الربط المعدل مقابل لا شئ في ربط الموازنة.

وزاد الفائض للحكومة إلى 13 مليون جنيه مقابل 10.6 مليون جنيه في ربط الموازنة المعدل و10 ملايين جنيه فى الربط الأصلى.

ووفق البيانات التى أطلعت عليها“البورصة” يبلغ إجمالى أصول الجهاز 81.34 مليون جنيه مقابل 67.1 مليون جنيه في العام المالى 2021/2022، بنمو 21%.

ويحتفظ الجهاز بالجزء الأكبر من أصوله فى صورة نقدية وأرصدة لدى البنوك بواقع 58.2 مليون جنيه، وذلك مقابل 43.9 مليون جنيه فى يونيو 2022.

فيما تعد التزاماته تجاه الموردين وأوراق الدفع ودائنين آخرين هى الجزء الأكبر فى إلتزاماته بواقع 70.7 مليون جنيه مقابل 61.5 مليون جنيه فى يونيو 2022.

كما أصبحت جملة حقوق الملكية 10.6 مليون جنيه مقابل 5.6 مليون جنيه في العام المالى 2021/2022، بارتفاع 90%.