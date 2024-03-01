18.5 مليون جنيه صافي ربح جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز العام المالي الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع صافى ربح جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز صافى خلال العام المالى الماضى إلى 18.46 مليون جنيه مقارنة مع 14 مليون جنيه ربط مُعدل للموازنة، و13.3 مليون ربط الموازنة.
وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هيئة عامة تهدف إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز في مصر ومتابعتها ومراقبتها.
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وبحسب بيانات الحساب الختامى الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه، بلغت جملة موازنة جهاز تنظيم الغاز 63.5 مليون جنيه مقارنة مع 65.3 مليون جنيه ربط الموازنة المعدل و57.8 مليون جنيه الربط الأصلى.
وبحسب البيانات بلغت إيرادات جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز 61.1 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، وهى القيمة نفسها للربط المعدل للموازنة لكنها أعلى من 53.6 مليون جنيه الربط الأصلى.
وجاءت معظم الإيرادات من النشاط بنحو 60.4 مليون جنيه.
وفى الوقت نفسه وصل إجمالى المصروفات إلى 42.6 مليون جنيه مقابل 47 مليون جنيه الربط المعدل و40.3 مليون جنيه الربط الأصلى.
وبلغت مصاريف الأجور نحو 6 ملايين جنيه بينها مقارنة بربط معدل 7.8 مليون جنيه و5.7 مليون جنيه ربط الموازنة.
وسجل بند المصروفات 32.8 مليون جنيه مقابل 35.1 مليون جنيه فى الربط المعدل و33.4 جنيه في الربط الأصلى للموازنة
وتحمل الجهاز أعباء وخسائر تصل إلى 3.6 مليون جنيه وهى القيمة نفسها فى الربط المعدل مقابل لا شئ في ربط الموازنة.
وزاد الفائض للحكومة إلى 13 مليون جنيه مقابل 10.6 مليون جنيه في ربط الموازنة المعدل و10 ملايين جنيه فى الربط الأصلى.
ووفق البيانات التى أطلعت عليها“البورصة” يبلغ إجمالى أصول الجهاز 81.34 مليون جنيه مقابل 67.1 مليون جنيه في العام المالى 2021/2022، بنمو 21%.
ويحتفظ الجهاز بالجزء الأكبر من أصوله فى صورة نقدية وأرصدة لدى البنوك بواقع 58.2 مليون جنيه، وذلك مقابل 43.9 مليون جنيه فى يونيو 2022.
فيما تعد التزاماته تجاه الموردين وأوراق الدفع ودائنين آخرين هى الجزء الأكبر فى إلتزاماته بواقع 70.7 مليون جنيه مقابل 61.5 مليون جنيه فى يونيو 2022.
كما أصبحت جملة حقوق الملكية 10.6 مليون جنيه مقابل 5.6 مليون جنيه في العام المالى 2021/2022، بارتفاع 90%.
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