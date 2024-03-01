إنتاج سيارات تويوتا فى مصر يواصل الانخفاض خلال يناير 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع إنتاج شركة ((تويوتا)) فى مصر خلال شهر يناير الماضى نحو 7.4% ليصل إلى 50 سيارة فقط مقابل 54 سيارة خلال شهر ديسمبر عام 2023، وبتراجع 65.4% مقارنة بـ 156 سيارة خلال نوفمبر الماضى.

وأوضحت بيانات صادرة عن الشركة أن إنتاجها فى مصر وصل إلى 830 سيارة عام 2023، مقابل 1539 سيارة فى 2022، بحسب بيانات الشركة العالمية.

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وكشفت أن السيارات تنتج من الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة لـ((تويوتا)) والتى بدأت الإنتاج أبريل عام 2012، وتنتج بشكل أساسى سيارات تويوتا فورشنر.

وتراجعت حصة مصر من إنتاج الشركة فى أفريقيا للنصف خلال العام الماضى لتصل إلى 0.53% مقارنة مع 1.3% فى 2022، وهى أدنى نسبة للإنتاج منذ 2017 حينما وصلت إلى 0.36%.

وذكرت البيانات أن أعلى نسبة من إنتاج أفريقيا الكلى حققتها مصر كانت عام 2015، بنسبة 1.45% من إجمالى الإنتاج بعدد 1806 سيارة.

وأشارت إلى أن مصر تعد ثانى دولة أفريقية فى إنتاج سيارات تويوتا بعد جنوب أفريقيا والتى سيطرت على 99% من الإنتاج الكلى فى أفريقيا.

وأوضحت أن جنوب إفريقيا سيطرت على أكثر من 97% من إنتاج إفريقيا الكلى عام 2022، حيث أنتجت 114 ألف سيارة عام 2022، و14 ألف سيارة فى شهر نوفمبر الماضى، واستحوذت دول مثل كينيا وغانا ودول أخرى على باقى الإنتاج.