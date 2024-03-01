إنتاج سيارات تويوتا فى مصر يواصل الانخفاض خلال يناير 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع إنتاج شركة ((تويوتا)) فى مصر خلال شهر يناير الماضى نحو 7.4% ليصل إلى 50 سيارة فقط مقابل 54 سيارة خلال شهر ديسمبر عام 2023، وبتراجع 65.4% مقارنة بـ 156 سيارة خلال نوفمبر الماضى.
وأوضحت بيانات صادرة عن الشركة أن إنتاجها فى مصر وصل إلى 830 سيارة عام 2023، مقابل 1539 سيارة فى 2022، بحسب بيانات الشركة العالمية.
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وكشفت أن السيارات تنتج من الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة لـ((تويوتا)) والتى بدأت الإنتاج أبريل عام 2012، وتنتج بشكل أساسى سيارات تويوتا فورشنر.
وتراجعت حصة مصر من إنتاج الشركة فى أفريقيا للنصف خلال العام الماضى لتصل إلى 0.53% مقارنة مع 1.3% فى 2022، وهى أدنى نسبة للإنتاج منذ 2017 حينما وصلت إلى 0.36%.
وذكرت البيانات أن أعلى نسبة من إنتاج أفريقيا الكلى حققتها مصر كانت عام 2015، بنسبة 1.45% من إجمالى الإنتاج بعدد 1806 سيارة.
وأشارت إلى أن مصر تعد ثانى دولة أفريقية فى إنتاج سيارات تويوتا بعد جنوب أفريقيا والتى سيطرت على 99% من الإنتاج الكلى فى أفريقيا.
وأوضحت أن جنوب إفريقيا سيطرت على أكثر من 97% من إنتاج إفريقيا الكلى عام 2022، حيث أنتجت 114 ألف سيارة عام 2022، و14 ألف سيارة فى شهر نوفمبر الماضى، واستحوذت دول مثل كينيا وغانا ودول أخرى على باقى الإنتاج.
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