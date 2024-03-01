تنمية التجارة يطرح مزايدة على 12 فرصة استثمارية في 8 محافظات

MENAFN - Al-Borsa News) طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية 12 فرصة استثمارية بإجمالى مساحة 378 فدانًا فى مزايدة علنية السبت الماضى فى 8 محافظات.

قال وليد سيف الدين نائب رئيس الجهاز لـ”البورصة”، إن الجهاز حرص على تنويع محفظة الأراضى المطروحة من حيث المساحات والأماكن المختلفة بالمحافظات، مشيرًا إلى أنها تشمل 26 فدانًا بمحافظة البحيرة و14 فدانًا بمحافظة الأقصر ومنطقتين بمحافظة الشرقية بمساحات 4 أفدنة و30 فدانًا و3 مناطق بمحافظة بنى سويف بمساحات 123 و47 فدانًا و2350 مترا مربعا ومنطقتين بمحافظة السويس بمساحات 3.5 و20 فدانًا ومساحة 10 أفدنة بمحافظة جنوب سيناء و100 فدان بمحافظة الوادى الجديد.

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وأوضح أن العطاءات من الممكن أن تقدم على كامل مساحة الأرض أو جزء منها وأن قيمة خطاب الضمان تبلغ 1.1 مليون جنيه لكل موقع ويستكمل فى حالة التكاملية إلى 10% من القيمة الكلية للتعاقد على الثلاث سنوات الأولى مع مراعاة الزيادة السنوية، وتسدد إما من خلال خطاب بنكى معتمد من أحد البنوك أو من خلال التحويل على حساب البنك المركزى.

أضاف سيف الدين، أن آخر موعد لتلقى استفسارات المستثمرين 28 أبريل المقبل بينما سيتم عقد جلسة للرد على تلك الاستفسارات فى السادس عشر من شهر مايو المقبل.

ذكر أنه سيتم عقد جلسة فض المظاريف الفنية فى 9 يونيو المقبل بينما سيتم الإعلان عن العروض المقبولة فنيا فى 29 يوليو.

تابع أن الطرح بنظام حق الانتفاع السنوى للمتر مربع وان الاستثمارات تختلف من فرصة لأخرى وفقا للمساحة والنشاط.

أضاف أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتنوع أنشطتها بين لوجستية وتجارية، وتم التسويق الجيد لهذه الفرص بجانب عقد اجتماعات موسعة مع المستثمرين لمعرفة مطالبهم.