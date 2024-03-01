تنمية التجارة يطرح مزايدة على 12 فرصة استثمارية في 8 محافظات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية 12 فرصة استثمارية بإجمالى مساحة 378 فدانًا فى مزايدة علنية السبت الماضى فى 8 محافظات.
قال وليد سيف الدين نائب رئيس الجهاز لـ”البورصة”، إن الجهاز حرص على تنويع محفظة الأراضى المطروحة من حيث المساحات والأماكن المختلفة بالمحافظات، مشيرًا إلى أنها تشمل 26 فدانًا بمحافظة البحيرة و14 فدانًا بمحافظة الأقصر ومنطقتين بمحافظة الشرقية بمساحات 4 أفدنة و30 فدانًا و3 مناطق بمحافظة بنى سويف بمساحات 123 و47 فدانًا و2350 مترا مربعا ومنطقتين بمحافظة السويس بمساحات 3.5 و20 فدانًا ومساحة 10 أفدنة بمحافظة جنوب سيناء و100 فدان بمحافظة الوادى الجديد.
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وأوضح أن العطاءات من الممكن أن تقدم على كامل مساحة الأرض أو جزء منها وأن قيمة خطاب الضمان تبلغ 1.1 مليون جنيه لكل موقع ويستكمل فى حالة التكاملية إلى 10% من القيمة الكلية للتعاقد على الثلاث سنوات الأولى مع مراعاة الزيادة السنوية، وتسدد إما من خلال خطاب بنكى معتمد من أحد البنوك أو من خلال التحويل على حساب البنك المركزى.
أضاف سيف الدين، أن آخر موعد لتلقى استفسارات المستثمرين 28 أبريل المقبل بينما سيتم عقد جلسة للرد على تلك الاستفسارات فى السادس عشر من شهر مايو المقبل.
ذكر أنه سيتم عقد جلسة فض المظاريف الفنية فى 9 يونيو المقبل بينما سيتم الإعلان عن العروض المقبولة فنيا فى 29 يوليو.
تابع أن الطرح بنظام حق الانتفاع السنوى للمتر مربع وان الاستثمارات تختلف من فرصة لأخرى وفقا للمساحة والنشاط.
أضاف أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتنوع أنشطتها بين لوجستية وتجارية، وتم التسويق الجيد لهذه الفرص بجانب عقد اجتماعات موسعة مع المستثمرين لمعرفة مطالبهم.
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