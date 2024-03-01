ألمانيا تعلن تخارج روسنفت الروسية من أعمالها

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أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية الجمعة، أن شركة“روسنفت” الروسية بدأت التخارج من أعمالها في ألمانيا، حيث تمتلك أصولًا بما في ذلك مصفاة لتكرير النفط.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد في بيان:“سنعلن عن أي قرارات في الوقت المناسب، بما في ذلك احتمال تمديد الوصاية، وأعلنت شركة روسنفت أنها بدأت عملية البيع وتريد الانتهاء من ذلك خلال فترة تمديد الوصاية الإضافية“.
وفي حين تمتلك“روسنفت دويتشلاند” حصصًا في ثلاث مصافي نفط، أكبرها تمثل حصة أغلبية في مصفاة“بي سي كيه شويدت”، أوضح المتحدث أن الأولوية الرئيسية لألمانيا هي تأمين إمدادات الطاقة وتشغيل مصفاة النفط، بحسب“بلومبرج”.
وكان المسؤولون قد بدأوا جلسة استماع هذا الشهر بشأن ما سيحدث للشركة، حيث من المقرر أن ينتهي هيكل الملكية الحالي في 10 مارس، وتريد الحكومة الألمانية تجنب التجديد المتكرر للوصاية، والتي اتخذت روسيا إجراءات قانونية ضدها، وتشير تطورات الجمعة إلى أن تأميم الأصول ليس خيارًا مفضلًا.
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