ألمانيا تعلن تخارج روسنفت الروسية من أعمالها

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وارن بافت: أيام المكاسب المذهلة انتهت فيتش: خفض الصين لأسعار الفائدة يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية الجمعة، أن شركة“روسنفت” الروسية بدأت التخارج من أعمالها في ألمانيا، حيث تمتلك أصولًا بما في ذلك مصفاة لتكرير النفط.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد في بيان:“سنعلن عن أي قرارات في الوقت المناسب، بما في ذلك احتمال تمديد الوصاية، وأعلنت شركة روسنفت أنها بدأت عملية البيع وتريد الانتهاء من ذلك خلال فترة تمديد الوصاية الإضافية“.

وفي حين تمتلك“روسنفت دويتشلاند” حصصًا في ثلاث مصافي نفط، أكبرها تمثل حصة أغلبية في مصفاة“بي سي كيه شويدت”، أوضح المتحدث أن الأولوية الرئيسية لألمانيا هي تأمين إمدادات الطاقة وتشغيل مصفاة النفط، بحسب“بلومبرج”.

وكان المسؤولون قد بدأوا جلسة استماع هذا الشهر بشأن ما سيحدث للشركة، حيث من المقرر أن ينتهي هيكل الملكية الحالي في 10 مارس، وتريد الحكومة الألمانية تجنب التجديد المتكرر للوصاية، والتي اتخذت روسيا إجراءات قانونية ضدها، وتشير تطورات الجمعة إلى أن تأميم الأصول ليس خيارًا مفضلًا.