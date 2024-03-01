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انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين للمرة الأولى في 3 أشهر

3/1/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وارن بافت: أيام المكاسب المذهلة انتهت فيتش: خفض الصين لأسعار الفائدة يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، مع ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل بشكل طفيف.

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، اليوم الجمعة، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 2.7% على أساس شهري عند 76.9 نقطة في القراءة المعدلة لشهر فبراير، مقابل 79 نقطة في يناير، ومقارنة بالقراءة الأولية البالغة 79.6 نقطة.

وأظهر المسح تراجع قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 79.4 نقطة في فبراير من 81.9 نقطة خلال يناير، وكذلك هبط مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 2.5% على أساس شهري من 77.1 نقطة إلى 75.2 نقطة.

بينما ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل من 2.9% في يناير إلى 3% خلال فبراير، لكنها ظلت -للشهر الثاني على التوالي- ضمن النطاق الذي يتراوح بين 2.3% و3.0% المسجل خلال عامي 2018 و2019.

واستقرت توقعات التضخم على المدى الطويل 2.9% للشهر الثالث على التوالي، لكنها لا زالت أعلى النطاق الذي يتراوح بين 2.2% و2.6% والذي تم تسجيله في العامين السابقين لفترة الوباء.

المصدر:

MENAFN01032024000202011048ID1107923588

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