انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين للمرة الأولى في 3 أشهر

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تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، مع ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل بشكل طفيف.
وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، اليوم الجمعة، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 2.7% على أساس شهري عند 76.9 نقطة في القراءة المعدلة لشهر فبراير، مقابل 79 نقطة في يناير، ومقارنة بالقراءة الأولية البالغة 79.6 نقطة.
وأظهر المسح تراجع قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 79.4 نقطة في فبراير من 81.9 نقطة خلال يناير، وكذلك هبط مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 2.5% على أساس شهري من 77.1 نقطة إلى 75.2 نقطة.
بينما ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل من 2.9% في يناير إلى 3% خلال فبراير، لكنها ظلت -للشهر الثاني على التوالي- ضمن النطاق الذي يتراوح بين 2.3% و3.0% المسجل خلال عامي 2018 و2019.
واستقرت توقعات التضخم على المدى الطويل 2.9% للشهر الثالث على التوالي، لكنها لا زالت أعلى النطاق الذي يتراوح بين 2.2% و2.6% والذي تم تسجيله في العامين السابقين لفترة الوباء.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107923588
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