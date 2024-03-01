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فيتش: خفض الصين لأسعار الفائدة يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي

3/1/2024 2:21:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وارن بافت: أيام المكاسب المذهلة انتهت انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين للمرة الأولى في 3 أشهر

قالت وكالة“فيتش” إن أنماط الاستهلاك خلال أسبوع عطلة رأس السنة الصينية تسلط الضوء على تحول الطلب نحو قطاعات الخدمات في الصين.

وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة، أن هشاشة التعافي الاقتصادي ظهرت في فبراير، مع زيادة دعم السلطات للاقتصاد وسوق الإسكان من خلال خفض كبير -على نحو غير معتاد- بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل خمس سنوات.

وتتوقع“فيتش” أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى الضغط على صافي أرباح البنوك، مع تقديم دفعة طفيفة للنشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن البيئة الاقتصادية العامة لا تزال صعبة، ما جعل من إجراءات مراقبة التصنيفات السلبية تفوق نظيراتها الإيجابية.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، إلى أنه من المرجح أن يؤدي ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ التصنيع والاضطرابات الناجمة عن الصراع على البحر الأحمر إلى تباطؤ نمو إنتاجية مشغلي الموانئ الصينية، سواء من حيث أحجام البضائع أو الحاويات.

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