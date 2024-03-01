فيتش: خفض الصين لأسعار الفائدة يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي

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قالت وكالة“فيتش” إن أنماط الاستهلاك خلال أسبوع عطلة رأس السنة الصينية تسلط الضوء على تحول الطلب نحو قطاعات الخدمات في الصين.
وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة، أن هشاشة التعافي الاقتصادي ظهرت في فبراير، مع زيادة دعم السلطات للاقتصاد وسوق الإسكان من خلال خفض كبير -على نحو غير معتاد- بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل خمس سنوات.
وتتوقع“فيتش” أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى الضغط على صافي أرباح البنوك، مع تقديم دفعة طفيفة للنشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن البيئة الاقتصادية العامة لا تزال صعبة، ما جعل من إجراءات مراقبة التصنيفات السلبية تفوق نظيراتها الإيجابية.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، إلى أنه من المرجح أن يؤدي ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ التصنيع والاضطرابات الناجمة عن الصراع على البحر الأحمر إلى تباطؤ نمو إنتاجية مشغلي الموانئ الصينية، سواء من حيث أحجام البضائع أو الحاويات.
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