وارن بافت: أيام المكاسب المذهلة انتهت

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو فيتش: خفض الصين لأسعار الفائدة يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين للمرة الأولى في 3 أشهر

حذر الملياردير“وارن بافت” مساهمي شركته“بيركشاير هاثاواي”، من أنه لم يعد هناك أي إمكانية من الناحية العملية“لتحقيق أداء ملفت للنظر” في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى تحديات ستواجه خلفائه.

وقال الملياردير في رسالته السنوية للمساهمين الصادرة بتاريخ 24 فبراير، إن هناك عددًا قليلًا جدًا من الصفقات التي تقدم هذا النوع من التأثير التحويلي الذي أحدثته عمليات الاستحواذ السابقة.

وأضاف:“عدد الشركات في هذا البلد القادرة على إحداث تغيير حقيقي في 'بيركشاير' قليل للغاية، واخترناها واختارها غيرنا بالفعل، أما خارج الولايات المتحدة، فلا يوجد بالأساس خيارات ذات معنى لاستثمار المال”.

وارتفع حجم الكاش لدى“بيركشاير” إلى مستوى قياسي بلغ 167.6 مليار دولار في نهاية عام 2023، بزيادة 39 مليار دولار على مدار العام.

وذكر بافت:“لفترة من الوقت، كان لدينا وفرة من المرشحين لتقييمهم، وإذا فاتني أحدهم – وقد فاتني الكثير – يأتي دائمًا آخر، لكن تلك الأيام ولت منذ فترة طويلة”.

وأضاف أن“بيركشاير” يجب أن تستمر في“القيام بعمل أفضل قليلاً” من أغلب الشركات الأمريكية، والأهم من ذلك، يجب أن تعمل بمخاطر أقل لخسارة رأس المال، متابعًا:“أي شيء يتجاوز عبارة 'أفضل قليلاً' هو مجرد تمني”.

المصدر: