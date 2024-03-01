وارن بافت: أيام المكاسب المذهلة انتهت

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حذر الملياردير“وارن بافت” مساهمي شركته“بيركشاير هاثاواي”، من أنه لم يعد هناك أي إمكانية من الناحية العملية“لتحقيق أداء ملفت للنظر” في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى تحديات ستواجه خلفائه.
وقال الملياردير في رسالته السنوية للمساهمين الصادرة بتاريخ 24 فبراير، إن هناك عددًا قليلًا جدًا من الصفقات التي تقدم هذا النوع من التأثير التحويلي الذي أحدثته عمليات الاستحواذ السابقة.
وأضاف:“عدد الشركات في هذا البلد القادرة على إحداث تغيير حقيقي في 'بيركشاير' قليل للغاية، واخترناها واختارها غيرنا بالفعل، أما خارج الولايات المتحدة، فلا يوجد بالأساس خيارات ذات معنى لاستثمار المال”.
وارتفع حجم الكاش لدى“بيركشاير” إلى مستوى قياسي بلغ 167.6 مليار دولار في نهاية عام 2023، بزيادة 39 مليار دولار على مدار العام.
وذكر بافت:“لفترة من الوقت، كان لدينا وفرة من المرشحين لتقييمهم، وإذا فاتني أحدهم – وقد فاتني الكثير – يأتي دائمًا آخر، لكن تلك الأيام ولت منذ فترة طويلة”.
وأضاف أن“بيركشاير” يجب أن تستمر في“القيام بعمل أفضل قليلاً” من أغلب الشركات الأمريكية، والأهم من ذلك، يجب أن تعمل بمخاطر أقل لخسارة رأس المال، متابعًا:“أي شيء يتجاوز عبارة 'أفضل قليلاً' هو مجرد تمني”.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107923586
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