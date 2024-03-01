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ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو

3/1/2024 2:21:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة وارن بافت: أيام المكاسب المذهلة انتهت فيتش: خفض الصين لأسعار الفائدة يظهر هشاشة التعافي الاقتصادي انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين للمرة الأولى في 3 أشهر

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات شهر مارس، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية، أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية في منطقة العملة الأوروبية التي تضم 20 دولة.

وفي نهاية تداولات الجمعة، زادت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.6% عند 497.5 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي إغلاقًا قياسيًا جديدًا، بدعم قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبنوك والتعدين.

وارتفع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% عند 7934 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.7% عند 7682 نقطة، فيما صعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.3% عند 17735 نقطة، محققًا الإغلاق القياسي الـ 16 منذ بداية هذا العام.

وأظهرت القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو عن شهر فبراير أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 2.6% من 2.8% في يناير، في مقابل توقعات بلغت 2.5%.

وبحسب القراءة النهائية ضمن مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو عند 46.5 نقطة خلال فبراير (يناير: 46.6 نقطة)، مع انخفاض المؤشر في ألمانيا لأدنى مستوى خلال 4 أشهر عند 42.5 نقطة.

المصدر:

MENAFN01032024000202011048ID1107923585

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