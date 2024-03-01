ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تباطؤ التضخم في منطقة اليورو

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات شهر مارس، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية، أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية في منطقة العملة الأوروبية التي تضم 20 دولة.
وفي نهاية تداولات الجمعة، زادت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.6% عند 497.5 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي إغلاقًا قياسيًا جديدًا، بدعم قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبنوك والتعدين.
وارتفع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% عند 7934 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.7% عند 7682 نقطة، فيما صعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.3% عند 17735 نقطة، محققًا الإغلاق القياسي الـ 16 منذ بداية هذا العام.
وأظهرت القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو عن شهر فبراير أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 2.6% من 2.8% في يناير، في مقابل توقعات بلغت 2.5%.
وبحسب القراءة النهائية ضمن مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو عند 46.5 نقطة خلال فبراير (يناير: 46.6 نقطة)، مع انخفاض المؤشر في ألمانيا لأدنى مستوى خلال 4 أشهر عند 42.5 نقطة.
المصدر:
MENAFN01032024000202011048ID1107923585
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