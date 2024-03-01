المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية يطالبان إسرائيل بالتحقيق في مجزرة شارع الرشيد بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) بروكسل /PNN /طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإجراء "تحقيق مستقل على الفور" في المجزرة التي وقعت أمس الخميس، في شارع الرشيد شمال قطاع غزة، وأدت لاستشهاد أكثر من 115 مواطنا، تجمعوا للحصول على مساعدات إنسانية.

وأعرب ميشيل في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، عن شعوره "بالصدمة والاشمئزاز إزاء مقتل مدنيين أبرياء في غزة بالأمس، بينما كانوا ينتظرون بشدة المساعدات الإنسانية"، مشدداً على أن "القانون الدولي لا يسمح بمعايير مزدوجة، وينبغي فتح تحقيق مستقل على الفور ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

وأضاف "نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالات المتخصصة الممولة بشكل مناسب، مثل الأونروا للوصول إلى المدنيين".

من ناحيتها، أعربت فون دير لاين، عن "الانزعاج العميق من الصور الواردة من غزة"، مؤكدة أنه "ينبغي بذل كل جهد للتحقيق فيما حدث وضمان الشفافية، المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة للمحتاجين ويجب ضمان الوصول إليها".