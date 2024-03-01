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مصرع 3 أطفال وسيدة بحادث سير في العيزرية جنوب شرق القدس

3/1/2024 2:20:27 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN/ لقي 3 أطفال وسيدة مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث سير وقع في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنة الحادث وقع بين عدد من المركبات على طريق وادي الجير في بلدة العيزرية، حيث وبناء على الإشارة التي وصلت للشرطة، تحركت طواقم الإسعاف وخبراء الحوادث إلى المكان، وتم نقل 7 إصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واضاف أن الأطباء أعلنوا عن وفاة أربعة من المصابين، وإصابة ثلاثة أخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث، للوقوف على أسبابه



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