مصرع 3 أطفال وسيدة بحادث سير في العيزرية جنوب شرق القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN/ لقي 3 أطفال وسيدة مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث سير وقع في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنة الحادث وقع بين عدد من المركبات على طريق وادي الجير في بلدة العيزرية، حيث وبناء على الإشارة التي وصلت للشرطة، تحركت طواقم الإسعاف وخبراء الحوادث إلى المكان، وتم نقل 7 إصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج.
واضاف أن الأطباء أعلنوا عن وفاة أربعة من المصابين، وإصابة ثلاثة أخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث، للوقوف على أسبابه
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