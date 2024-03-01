كيف تأثرت أعداد العاملين لدى كبرى شركات التكنولوجيا في ظل موجات تسريح الوظائف؟

MENAFN - Al-Anbaa) يشهد قطاع التكنولوجيا موجة تسريح عمالة بدأت في العام الماضي وتستمر حتى الآن، ولكن رغم ذلك إلا أن بعض الشركات الأمريكية الكبرى عززت قوتها العاملة أكثر مما خفضتها.

وحسب إفصاحات الشركات، فإن القوى العاملة لدى كل من "مايكروسوف" و"ألفابت" و"نتفليكس" يزيد عددها 50% مقارنة مع فترة ما قبل الوباء.



كما أظهرت تحليلات أجرتها "وول ستريت جورنال" أن كلاً من "ميتا بلاتفورمز" و"أمازون دوت كوم" ضاعفوا تقريبًا القوى العاملة منذ عام 2019.



ورغم إعلان تلك الشركات بصورة إجمالية عزمها خفض أكثر من 70 ألف وظيفة منذ أواخر 2022، إلا أن استمرار التوظيف وعمليات الاستحواذ، وشراهة التوظيف في السابق خففت من حدة تأثير موجات خفض الوظائف الأخيرة.

نماذج من كبرى الشركات



بعدما أعلنت "مايكروسوفت" ثلاث عمليات تسريح لخفض إجمالي 11.37 ألف وظيفة في عام 2023، كشفت في يناير من هذا العام عزمها خفض عدد الوظائف في وحدتها لألعاب الفيديو بمقدار 1900 وظيفة.

ولكن التخفيضات الأخيرة استهدفت العاملين لدى "أكتيفيجن بليزارد" التي كانت توظف 13 ألف شخص قبل أن تستحوذ عليها "مايكروسوفت" في أكتوبر.



ورغم ذلك إلا أن عدد العاملين لدى "مايكروسوفت" ارتفع بصورة كبيرة في الفترة من 2018 وحتى عام 2022 وظل مستقرًا في العام الماضي.



ونفس الأمر بالنسبة لـ "ألفابت"، إذ بلغ عدد موظفي الشركة الأم لـ "جوجل" 182.502 ألف شخص في نهاية 2023، أي بارتفاع أكثر من 63 ألفًا مقارنة مع عام 2019.



وذلك رغم إعلان "ألفابت" منذ أوائل العام الماضي أنها تستهدف خفض أكثر من 12 ألف وظيفة في "جوجل" وغيرها، بهدف تبسيط هيكل أعمالها لتصبح أكثر كفاءة.



وعن الشركة الأم لـ "فيسبوك"، فخفضت قوتها العاملة بحوالي 22% أو بمقدار 19 ألف وظيفة في العام الماضي، ورغم ذلك إلا أن عدد العاملين لدى"ميتا بلاتفورمز" ظل مرتفعًا بصورة كبيرة في نهاية 2023 مقارنة مع 2019.

اتجاه معاكس



تجنبت "آبل" بصورة كبيرة موجات تسريح العمالة الكبرى التي شهدتها نظيراتها في قطاع التكنولوجيا، إذ تراجع عدد العاملين لديها بشكل طفيف خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر إلى حوالي 161 ألف شخص، لكنه لا يزال أعلى بمقدار 24 ألفًا تقريبًا عما كان عليه قبل أربع سنوات.



لكنها تخلت هذا الأسبوع عن مشروعها لتطوير سيارة كهربائية وتحول تركيزها نحو الذكاء الاصطناعي وهو ما قد يسفر عن تخفيضات في الوظائف.



بينما أضافت "أمازون" 727 ألف موظف منذ عام 2019، رغم إعلان شركة التجارة الإلكترونية خفض 27 ألف وظيفة في العام الماضي.



وعلى مدار السنوات الماضية منذ عام 2019، عززت تلك الشركات الكبرى أعمالها بصورة حادة ما عزز الإيرادات.



إذ زادت مبيعات "أمازون" بحوالي الضعف منذ عام 2019، وارتفعت أيضًا إيرادات "ميتا" و"ألفابت" بمعدلات مقاربة، ونمت مبيعات صانعة الآيفون 47% خلال فترة الأربع سنوات.

وشهدت كافة تلك الشركات إلى جانب "نتفليكس" أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الإيرادات لكل موظف – وهو مقياس للإنتاجية – في نهاية العام الماضي مقارنة مع فترة ما قبل الوباء.